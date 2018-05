ENFOQUE POLÍTICO

Candidatos entre ocurrencias y lo ridículo…

Definitivamente este proceso electoral es histórico y no solo porque se tengan elecciones concurrentes o se estrene la figura independiente con dos aspirantes a la Presidencia de la República sino porque se ven las campañas más sucias de la historia en nuestro país.

Tambien en este proceso electoral es donde se han visto más casos de candidatos que creen que el andar encampañados es solo hacer show y le apuestan más a las ocurrencias, que a veces rayan en lo ridículo o caen en el absurdo, que hacer propuestas serias, aterrizables.

JAIME RODRIGUEZ, “EL BRONCO”, propone literalmente córtale la mano a los ladrones y aunque sabe es una propuesta que nace muerta solo lo dice para ganar votos, mire, en el remoto caso que el independiente ganara las elecciones y enviara esa iniciativa no sería aprobada por asuntos de leyes y porque no tendrá mayoría en las cámaras, por lo tanto solo fue una ocurrencia para generar polémica, un absurdo.

Pero como el mal ejemplo cunde, luego de la propuesta de El Bronco, otra independiente, también de Nuevo León, esta candidata a Diputada federal, de nombre VALENTINA TREVIÑO lanza al aire su propuesta más fantástica, dice que legislará para que baje el precio de la cerveza, como chiste está bien, el humor del mexicano se caracteriza por ser vasto, pero como iniciativa es una burla.

Cierto es que cada quien hace campaña como cree le redituara más seguidores, pero eso de promover el vicio es de locos, más porque no es solo la ingesta de cerveza sino por todo lo que conlleva.

Con todo y ello, como si fuera la gran propuesta la candidata lo da a conocer a través de un spot de campaña pautado en televisión.

Y no crea que las ocurrencias se les da solo a los independientes de Nuevo León, acá en Tamaulipas los políticos no podían quedarse atrás y como si el PRI no tuviera ya bastante, el candidato Diputado federal GUSTAVO RICO SARO aprovechó el día del niño y se vistió ridículamente de El Chavo del 8.

RICO salió a las calles para hacer proselitismo tratando de llamar la atención con todo y el barril, acompañado de personajes vestidos como de la serie de televisión de ROBERTO GOMEZ BOLAÑOS, cierto, logró que la gente y los medios voltearon a ver su acción pero, ¿eso le servirá para ganarse la confianza y el voto de la gente?, se duda, la ciudadanía lo verá como un político bueno para el show pero escaso de propuestas y buenas acciones de beneficio colectivo.

Claro que hacer el ridículo, proponer absurdos o vestirse de un personaje infantil además de mostrar que es para lo único que sirven algunos políticos no es tan grave como que tengan cuestionamientos delincuenciales o cosas peores pero igual el electorado espera que sus candidatos sean serios, ver que si se les otorga el voto de confianza no andarán haciendo ridiculeces, vestidos de niños pero robando como los grandes.

VALENTINA TREVIÑO, JAIME RODRIGUEZ “EL BRONCO” y GUSTAVO RICO no son los únicos personajes que andan haciendo el ridículo gracias a su escasa capacidad para hacer propuestas serias, ellos le apuestan más al hacer el ridículo y proponer absurdos, pero no están solos, a lo largo y ancho del territorio nacional hay candidatos peores que ellos, incluso que arrastran una larga lista de ilícitos.

En fin, la situación es que cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo en las campañas resulta que no, a falta de propuestas, ingenio o buenas estrategias para congraciarse con los votantes en esta contienda electoral vemos candidatos que le apuestan más a las ocurrencias que rayan en lo ridículo.

