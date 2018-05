ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Julio Portales Martínez, avanza y avanza, acumula más simpatías. *.- El candidato del PRI a la alcaldía, le apuesta al “voto del silencio”.

A unos cuantos días de iniciar su campaña política – electoral como candidato del Partido Revolucionario Institucional a Presidente Municipal de El Mante, Julio Portales Martínez; continua acumulado simpatías, tanto en la cabecera municipal, como en la zona rural.

En base a la información que se nos hizo llegar, Julio Portales Martínez; avanza y avanza, por el momento bajo el manto de la Ley electoral, sin poder dar a conocer sus actividades partidistas ya que acude solo a reuniones privadas a donde es invitado.

A diferencia de la candidatura a Presidente Municipal del 2017, en esta campaña para la elección del primero de Julio del 2018, se comentó que Julio Portales y quiénes serán sus colaboradores de campaña, apuestan al llamado “voto del silencio”.

El llamado “voto del silencio”, consiste en callar por el momento y en algunos casos hasta el día de la elección, mantener en secreto el voto a favor del candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante, Julio Portales Martínez.

Los motivos son muy conocidos por quienes vivieron la experiencia de la elección del 2017, en que como se recordara, el candidato del PRI a la alcaldía, Rigoberto Rodríguez Rangel en estas fechas dirigente estatal del Partido Encuentro Social, perdió la elección.

Julio Portales Martínez, sin duda alguna es un joven que esta inspirando confianza entre la ciudadanía y prueba de ello es que durante el diálogo con hombres, mujeres y jóvenes en edad de votar, le muestran sus simpatías y los deseos de ganar el 1 de Julio del 2018.

Hace unos días acudimos en su búsqueda a la CANACO – Mante y damos a conocer que la búsqueda fue infructuosa, por la simple y sencilla razón que Julio Portales Martínez, solicito permiso para ausentarse unos días a fin de dedicarse de lleno a la campaña.

Como es ampliamente conocido, Julio Portales Martínez; en un lugar hasta el momento no determinado, iniciara su campaña a la Presidencia Municipal de El Mante, el martes 14 del presente mes y año, mientras tanto continua avanzando.

Este martes el candidato del PRI a la alcaldía, Julio Portales Martínez; estuvo en el Poblado Los Aztecas en compañía del también candidato del PRI pero a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, Florentino Aarón Sáenz Cobos.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que Julio Portales Martínez; a pesar de su juventud, como candidato del PRI a la Presidencia Municipal tiene todas las de ganar, esto aunque se dice que en política nada está escrito pero se puede convertir en realidad.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En cuestiones del Congreso del Estado, damos a conocer que existe unidad, voluntad y capacidad, para contribuir en bien de Tamaulipas, muestra de ello, el Poder Legislativo, alcanzó buenas calificaciones en renglones de eficacia y productividad, porque trabaja de manera conjunta con el Gobierno del Estado, que es encabezado por FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a fin de combatir la inseguridad, apuntando en mejorar los rubros de educación, deporte, cultura, así como la integración de las familias, de acuerdo a lo manifestó por el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, al responder en una entrevista de medios de comunicación….. Lo anterior aconteció en el marco de las actividades de la Doceava Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), realizada este viernes en Nayarit, donde al ser entrevistado, sobre las acciones en materia de seguridad emprendidas por el Poder Legislativo, comentó que, existe coordinación en esta tarea, con la Administración Estatal, pues es necesaria la suma de esfuerzos y voluntades para responder a los tamaulipecos….. El Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, manifestó “Hemos avanzado y falta mucho, encontramos un reto muy importante en nuestras leyes que datan de 1925, tenemos 126 leyes y más de 10 mil artículos, encontrando que muchos están obsoletos y crean huecos tremendos, por lo que todos los Partidos nos pusimos de acuerdo para llegar buen puerto y modificar las normas para una correcta aplicación”, destacó….. Además preciso, que en este reto para fortalecer las leyes y en el compromiso que tiene el Gobierno de Tamaulipas, para disminuir la inseguridad en su mínima frecuencia, están haciendo un gran trabajo, entusiasmados por superar las metas trazadas en favor de la ciudadanía y agregó, que “Entendemos cuáles son los proyectos, hemos trabajado en la parte preventiva, como estamos apuntando en mejorar la parte de educación, como el deporte, cultura, integración familiar. Tenemos 3 mil elementos de seguridad, pero necesitamos 10 mil, ello en la parte cuantitativa”….. Por otro lado, resaltó que dentro del Congreso del Estado, se están obteniendo buenos resultados, existe unidad, voluntad y capacidad, para contribuir en bien de Tamaulipas, muestra de ello es que recientemente se alcanzaron buenas calificaciones en renglones de eficacia y productividad legislativa, lo cual es derivado del trabajo en equipo, esfuerzo y calidad en las funciones del personal de este Poder….. Durante sus actividades del pasado fin de semana, en el municipio de Valle Hermoso, el abanderado del PRI al Senado Mexicano; ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quedo de manifiesto que continua avanzando por todo el territorio tamaulipeco, haciendo una campaña participativa, dejando atrás los monólogos donde solo los políticos hablaban, dando voz a los ciudadanos, escuchando sus demandas para convertirlas en propuestas para llevarlas a la cámara alta y agregó, “Yo he tratado en todos los foros a los que voy en todas las reuniones, abrir micrófono porque es más importante que la gente que sabe lo que está pasando en sus comunidades nos lo transmita y con eso saber a la perfección lo que se vive en cada lugar”….. Durante sus encuentros con familias y sectores de esta región, de la zona centro, del sur, de la costa, de la huasteca y del altiplano, el candidato ALEJANDRO GUEVARA COBOS; les ha hecho saber, que cuenta con la experiencia para entrarle a los grandes temas que más les preocupa, como la seguridad, la salud, el empleo, la corrupción y el desarrollo económico….. Además ha dejado en claro, que solo en el Revolucionario Institucional, él, junto con YAHLEEL ABDALA CARMONA, son la única fórmula con la experiencia que se requiere para poder llegar al senado, ambos con amplia trayectoria limpia dentro de la política, que vienen desde abajo y no con padrinazgos como los tienen los candidatos de otros partidos políticos….. también expresó, “Ustedes están cansados de la corrupción y de los políticos corruptos ¿sí o no?, y también de la impunidad, pero cómo es posible que no entandamos que la corrupción empieza cuando aspiras a llegar a un lugar que no estar preparado, hoy he sido tres veces diputado y me siento listo para ser Senador”….. El candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, entre las propuestas que ofrece a la ciudadanía tamaulipeca, destacan la reducción de 200 a 150 diputados federales plurinominales, la eliminación del fuero constitucional para que no haya privilegios ni políticos privilegiados; el referéndum para retirar del cargo a gobernantes que no hagan bien su trabajo, atender la seguridad de manera integral y mayor atención a los jóvenes para arrancarlos del crimen entre otros….. También ha manifestado, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; “Nosotros no venimos a mentirles de que vamos a cambiar las cosas si no sabríamos como hacerlo, hace dos años a muchas las engañaron, no se vuelvan a dejar engañar, ahí están los indicadores de inseguridad, ahí está la falta de empleo, ahí está la falta de coordinación entre gobernantes, ahí está la falta de despensas, ahí está la falta de salud”….. El pasado lunes en la capital del estado, se dijo que la campaña política de ALEJANDRO GUEVARA COBOS; se ha convertido en una fiesta ciudadana, en donde el candidato del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República ha recibido de manera reiterada apoyo total a su propuesta política….. Además aseguro ALEJANDRO GUEVARA COBOS; que a través de sus redes sociales, que el avance de los candidatos priistas trae ya preocupados a los adversarios políticos, en particular a los del Partido Acción Nacional, que con ataques y destruyendo sedes del tricolor pretenden intimidar a los candidatos priistas qué día a día siguen avanzando y enseguida dijo, “Le pido a los amigos del gobierno y a los amigos de los partidos políticos en especial al PAN, no se desesperen, ya saben ustedes que van a perder”….. En su mensaje expresó también que es molesto tanto para los candidatos como para la sociedad, que ante la anunciada derrota de Acción Nacional, están llevando a cabo estrategias desesperadas, como la compra del voto en 200 pesos y la distribución a diestra y siniestra de despensas entre otras acciones y aseguro que lo hacen, porque se dan cuenta por la emoción con la que los candidatos priistas los reciben los tamaulipecos sin ser gobierno en cada municipio, de manera libre que a diferencia de los del Frente, no los obligan a acudir a sus reuniones y dijo “Vamos a ganar porque tenemos la habilidad, porque tenemos a lo mejor que tienen todos los partidos que son sus hombres, sus mujeres y sus jóvenes. Vamos a ganar porque estamos obligados como debe de ser, a ser cada vez más transparentes y a respetar a la ley”….. Reiteró ALEJANDRO GUEVARA COBOS, que a más de 30 días de haber iniciado esta campaña electoral, ha sido una gran fiesta, en la que se ha gozado el visitar los municipios, las congregaciones, los poblados, los ejidos y las colonias, donde la gente les abre las puertas y les han mostrado su confianza a la experiencia que representan é indicó, “Les vamos a ganar porque tenemos la fuerza de la experiencia, porque así lo están dictando hombre, mujeres y jóvenes que el primero de julio van a ir a votar, en la elecciones nos vemos, y ese vamos a defender nuestro triunfo con todo y con todos”….. Antes de acudir a la capital del estado, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; durante su visita al municipio de Nuevo Morelos; estableció el compromiso de resolver la enorme problemática que enfrentan por el abasto de combustibles habitantes de este lugar y recordó que este tema, al igual que otros como mejores programas de alimentación, becas, mejores servicios de salud, fueron promesas que les hicieron hace dos años y que no les han cumplido, por lo que lamentablemente tienen que pagar hasta 22 pesos por litro de gasolina….. En este sentido, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; estableció el compromiso a instalar a partir del 1 de agosto mesas de trabajo con empresarios del ramo de combustible para que puedan contar con una estación de servicio, ya que actualmente se tienen que trasladar a Antiguo Morelos o El Naranjo en San Luis Potosí para su abasto, lo que les representa costos más altos….. Aclaró, que “No nada más ese rollo que siempre han oído, que se las vamos a traer que la vamos a construir, que la vamos a hacer, aunque no sea negocio, hay que pensar socialmente que les tenemos que ayudar a la gente de Nuevo Morelos, para el primero de agosto, la primera mesa, vamos por su gasolinera”, les manifestó el candidato priista….. Durante sus recorridos de este lunes por Nuevo Morelos y Ocampo, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; les aseguró que tanto él como YAHLEEL ABDALA, su compañera de fórmula, cuentan con la experiencia, juventud, honestidad y transparencia, pero sobro todo, el respaldo social en los 43 municipios, que les permitirá llegar al triunfo el primero de julio y en su traslado al municipio de Ocampo se detuvo para revisar la situación en la que se encuentran las carreteras y caminos que conectan esta región y lanzó una demanda al gobierno estatal para que dote de infraestructura básica a estas comunidades….. En estos más de 30 días, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; mantiene una campaña participativa por parte de los ciudadanos, donde en cada reunión, hombres, mujeres y jóvenes tamaulipecos hacen uso de su voz para exigir demandas en beneficio de sus comunidades, y dijo: “Estoy seguro que van a tener un gran Senador, van a tener realmente gente y candidatos que una vez ganados vamos a estar muy al pendiente de la historia de sus hijos, del presente de sus niños y del futuro que nos espera en los que vienen. Vamos a ganar porque aquí nos han enseñado desde muy jóvenes a dejar la palabra empeñada y también a regresar a cumplirla”.

