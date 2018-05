ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Inauguro el gobernador, edificio del Poder Judicial. *.- Acepto problema de inseguridad, toco otros temas.

El gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo en esta Ciudad para inaugurar el edificio del Palacio de Justicia de El Mante, del Séptimo Distrito Judicial; en donde antes era la oficina de LUMX.

Durante su estancia en esta Ciudad, estuvo acompañado del Presidente del STJE, Horacio Ortiz Renán; representantes de los tres órdenes de gobierno y llamo la atención, que no asistiera el alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

En su participación, también se refirió a la presencia de una Magistrada y Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, como la asistencia de funcionarios públicos y la presencia de integrantes de las diversas fuerzas armadas.

De entrada el gobernador del estado, dijo que terminar con la inseguridad y garantizar que toda persona tenga acceso a la justicia, son indispensables para la recuperación de Tamaulipas como un estado de oportunidades.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que hoy en El Mante, damos un nuevo paso de la justicia, es una evidencia más del cambio en la entidad, esta obra brindara un mejor servicio a la comunidad y las condiciones de trabajo.

Reconoció el trabajo del Congreso del Estado y también del Poder Judicial, han jugado un papel claro, y fundamental para que el ciudadano tenga acceso a la justicia, que es indispensable para el desarrollo de un estado.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo, yo no veo un estado prospero, no podía haber un Tamaulipas saliendo adelante, sin el poder judicial, es por eso hoy refrendo mi compromiso como gobernador del estado.

Enseguida a su mensaje inicial, el Jefe del Ejecutivo Estatal y acompañantes, corte de listón, para dar por inaugurado las oficinas del Poder Judicial en Mante y también realizaron un recorrido por las mismas.

Luego de ambas actividades, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sostuvo un diálogo con representantes de diversos medios de Comunicación Social y repitió en su mayor parte, lo dicho en su mensaje inicial.

En materia de seguridad, dijo que para poder conquistar la paz, el orden y el estado de derecho, todos tenemos que estar unidos y tener la misma visión de este estado pero que se aplique la ley y la justicia.

Dijo, no veo ese estado en esas condiciones sin el poder judicial, hoy en día la nueva justicia en Tamaulipas está jugando un papel clave y fundamental, yo celebro el actuar del poder judicial en nuestro estado.

Reconoció también el trabajo que realizan las diputadas y los diputados, porque día con día realizan modificaciones que permiten que la PGJ y Secretaria de Seguridad Pública y poder judicial haga adecuadamente su trabajo.

Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que nadie dijo que iba a ser fácil, sé que faltan muchas cosas por hacer, en materia de seguridad, se han tenido avances significativos y no estoy ajeno a la problemática que se vive en esta región.

Expresó que ha girado instrucciones al procurador como al secretario de seguridad pública para redoblar el esfuerzo y las acciones para así poder restablecer el orden y el estado de derecho, en esta región tan importante del estado.

Agregó que no es ninguna justificación pero que nos están contaminando mucho del lado vecino (SLP) está generando problemas de inseguridad, pero que no es un pretexto para que nosotros actuemos con firmeza y determinación como hasta el último día de hoy.

Dijo que hay otro tema y que quería señalarlo, que no me lo vayan a tomar a mal, pero lo he platicado con el secretario de gobierno, y lo veo precisamente en los casos que se tiene aquí por parte del poder judicial.

Hay serios problemas de violencia intrafamiliar a diferencia del resto del estado, aquí los indicadores son mucho más altos, y tenemos que redoblar esfuerzos para restablecer el tejido social.

Cito, el inculcar a nuestros hijos valores esenciales como la honestidad, respeto, tolerancia, el respeto a los padres, al papa a la mama, el respeto a las mujeres, les repito de las llamadas que recibimos del 911, es un número importante tiene que ver con violencia intrafamiliar.

Es aquí en donde de una manera muy respetuosa le voy a pedir al presidente del Tribunal de Justicia de nuestro estado, que pongamos mucha atención y por parte nuestra, por supuesto que vamos a llevar a cabo las acciones que sea necesario.

Francisco García Cabeza de Vaca, expresó que esto ya es un problema social, que probablemente rebase inclusive a las acciones de gobierno, son acciones que tenemos que llevar en conjunto. Sociedad y gobierno.

Con justificada razón, el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, manifestó y que el primer paso para resolver un problema, es aceptarlo, en el lugar que se tiene, aquí en esta región tenemos ese problema.

Tenemos que trabajar muy fuertemente para restablecer el tejido social, para unir a las familias y evitar la violencia intrafamiliar, que tanto daño les hace a nuestros niños y a nuestros jóvenes.

En la serie de preguntas y respuestas, señaló, no creo que el problema tenga que ver con un tema de desempleo, yo no sé, es algo que les he pedido y yo no quisiera aventurarme, a decir las causas.

Comento el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, porque le he pedido a mi equipo que haga un análisis más profundo entorno a las causas, a la raíz de lo que está generando estos problemas.

Deberás, los indicadores saltan mucho pero por mucho del resto del estado, tiene que haber un porque y yo no quiero aventurarme que es por un tema que tenga que ver con el desempleo, consumo de alcohol con un tema de valores.

Insistió, yo creo que es una mezcla de cosas que requiere toda la atención de nosotros como gobierno pero a la vez de la sociedad para llevar las acciones necesarias y resolver este problema que tenemos.

Déjeme decirles que tenemos que impulsar la vocación que tiene cada una de las regiones, por supuesto que estamos haciendo esfuerzos extraordinarios de querer impulsar la industria.

Agregó que se establezcan algunas maquiladoras, aquí para generar empleos, porque prácticamente es una Ciudad de comercios, servicios, obviamente de agricultura y ganadería en algunas regiones cercanas a aquí a Mante.

Dijo que en lo personal, le estoy apostando a algo que ni siquiera quiero repetirlo porque ya les han dicho varias ocasiones, que no se ha concluido y que ahorita tengo un debate y que estoy presionando mucho a la federación.

Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que tiene que ver con la carretera Mante – Ocampo – Tula, que es tan importante porque le va a dar vialidad a toda esta región no solamente a Mante, sino a Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula, toda esta zona Gómez Farías.

Dijo que esto traería una derrama muy importante porque nos estaríamos convirtiendo en la ruta más corta del centro del país, hacia uno de los puertos más importantes de México, que es el de Altamira.

Yo en lo personal es una de las prioridades que tengo como gobierno pero como en muchas ocasiones, y esta no es la excepción, depende de los recursos de la Federación, de la buena voluntad.

Francisco García Cabeza de Vaca, comento que aunque ya me habían dicho que sí, y hasta me habían dicho cuándo, como la canción pero desafortunadamente se echaron para atrás.

Ahorita estoy presionando mucho, dije fue un compromiso que hicieron, por parte de gobierno del estado ya hicimos todo, los tramites, el recurso que tenemos que aportar ya está estipulado para esa obra, todo lo necesario y salieron con que siempre no, estamos viendo.

Seguimos presionando porque nosotros creemos que si le puede dar un dinamismo muy importante a todo Mante y la región, pero no con esto quiere decir que vamos a estar a expensas a ese solo proyecto.

Dio a conocer que por supuesto que seguimos impulsando el desarrollo económico, que quieren establecer algunas empresas, como que ha pedido al encargado del despacho de fomento económico, que le ponga mucha atención en Mante.

Al final del diálogo con representantes de diversos medios de Comunicación Social, Francisco García Cabeza de Vaca; dijo que por eso su presencia el día de hoy, para refrendar y reiterar el compromiso que tengo con las familias de El Mante y la región.

La visita del gobernador del estado el pasado Mante a esta Ciudad, dejo un buen sabor de boca en los diversos sectores de la comunidad, ya que Mante cuenta ya con un edificio del Poder Judicial, para beneficio de la ciudadanía.

Además de funcionarios y representantes del poder judicial, también estuvieron presentes, integrantes de las diversas organizados de abogados y notarios públicos de la Ciudad, como de otros invitados de honor.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que nos llamó la atención lo expresado Francisco García Cabeza de Vaca, en aceptar el problema, lo intrafamiliar, como lo de la construcción de la carretera Mante – Ocampo – Tula.

