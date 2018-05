ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Celebraron festejo del “Día de las Madres”, en CNPR.

*.- Su dirigente César Garnier, anuncio el final de la zafra.

El presidente de la Asociación de la CNPR local, César F. Garnier González; dio a conocer que el Ingenio se encuentra moliendo de una manera normal y que faltan unas semanas tres semanas para que se termine la zafra.

Entrevistado en el marco del festejo a mamas trabajadoras de la Asociación de la CNPR local, celebrado el pasado día miércoles; dijo que lo anterior depende también de alguna falle en la fábrica, como si llega a llover.

Sobre precio que habrá de ser liquidada la tonelada de caña de azúcar, expreso César F. Garnier González; que alrededor de 940 pesos y que con la terminación de la zafra, dejan de laborar en parte, unas 4 mil personas.

Aclaro, que existen otras actividades a realizar pero que lo fuerte son las actividades inherentes al corte y acarreo de la caña de azúcar al Batey, porque además existen labores que se realizan con maquinaria.

El líder local cañero, manifestó de que si no hubiera existido contratiempo alguno, la zafra ya se hubiera terminado, pero que aun así, se está apoyando a Xico, porque se determinó que laborara un solo ingenio.

César F. Garnier González, dijo que de una u otra forma, el hecho que el ingenio pare sus actividades, perjudica a los productores, porque se retrasa también las siembras, todos quisiéramos cortar en Abril para preparar.

En cuanto a la caña a moler en el presente ciclo zafristico, dijo que son alrededor de unas 710 mil toneladas y de las cuales como menciono, faltan de cortar y acarrear hasta el Batey, unas 70 mil toneladas.

Durante el festejo estuvo presente el ex – líder Juan Manuel Torres Rodríguez así como el candidato del PAN a la alcaldía de Mante, Mateo Vázquez Ontiveros y su esposa la regidora Coral Fentanes de Vázquez.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la celebración del “Día de las Madres” a mamas que laboran en la CNPR local estuvo bien, hasta rifa de regalos hubo y en cuanto a la zafra, el pago por tonelada es un buen precio.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En información oficial, damos a conocer que el alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; festejo el pasado miércoles 9 de Mayo del 2018, a las mamas que trabajan en la presidencia municipal y les dio libre el día de hoy jueves por celebrarse el “Día de Las Madres” y regresaran a laborar este viernes de manera normal, y durante el evento, estuvo acompañado por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la presidencia municipal, PERFECTO LARA SALAZAR….. Durante su estancia en la fronteriza Reynosa y su recorrido por diferentes sectores de la comunidad, el candidato del PRI a Senador de la República por el estado de Tamaulipas, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; aseguró que las problemáticas que presentan los tamaulipecos en las diferentes regiones no se arreglan con una varita mágica y agregó, que como lo proponen algunos candidatos, sino con conocimiento para que Tamaulipas sea más competitivo….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, expresó lo anterior, al hacer un recuento de sus visitas en más de 37 municipios, ha podido constatar que lo que más les duele a la población son los problemas de inseguridad, pero además los que tienen que ver con el desempleo, como las faltas de oportunidades en materia de desarrollo económico….. En ese sentido, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; mencionó que junto con YAHLEEL ABDALA CARMONA, su compañera de fórmula, tienen sus ventajas que los hacen la mejor opción, en primer lugar, la experiencia legislativa de ambos, pero sobre todo que no tienen compromisos con ningún otro partido, lo que les permitirá tomar las mejores decisiones que puedan ayudar a resolver demandas de la ciudadanía…. El candidato del PRI al Senador Mexicano, expresó que en materia de economía, sus principales propuestas tiene que ver con legislar para lograr la reclasificación de las tarifas eléctricas, con el objetivo de ser más convincentes con los inversionistas, ya que actualmente en México se paga hasta 400 por ciento más la energía eléctrica que en otros países, siendo esto el mismo tema en el uso del agua industrial y del transporte público para el mismo tema….. ALEJANDRO GUVARA COBOS, dijo que está muy de moda hablar de la reducción del IVA en la frontera, lo cual solo atraería una potencialidad frente a Estados Unidos, más sin embargo, mencionó que a lo que se tiene que voltear a ver es la reclasificación del ISR para poder otorgarle incentivos a los empresarios a través de este impuesto y con ello se generen más inversiones….. El candidato del PRI a Senador de la República, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; lamentó que Tamaulipas haya asumido un papel impositivo luego de haber aumentado el Impuesto sobre la Nómina, en el cual se prometió que los recursos recaudados serían destinados para seguridad y que hasta la fecha los resultados no están a la vista, sino por el contrario, todos los delitos tanto del fuero federal y común, siguen en incremento, y que “Si va haber un estado impositivo que se diga para que se va a usar el recurso y lo más importante, ya no queremos rollos, queremos hechos que realmente se sienta la paz y la seguridad de los tamaulipecos”…. Por cierto que entre otros temas económicos que buscará impulsar desde el Senado, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; destacó que se tiene que ver el tema del municipio de Valle Hermoso, que actualmente cuenta con más de 15 mil trabajadores, estos tan solo en maquiladoras y que son empleados que llegan de diferentes partes del estado, más sin embargo se le resta potencialidad el hecho que no sea reconocida como frontera por la Secretaría de Hacienda, y termino diciendo: “Nuestro objetivo es que a Tamaulipas le vaya muy bien y cómo lo podemos hacer, pues con las manos muy limpias, la corrupción empieza cuando no estás preparado para un cargo pero si aspiras para llegar a él”….. El pasado miércoles durante el festejo a las mamas que laboran en las oficinas de la CNPR Local que preside CÉSAR FERNANDO GARNIER GONZÁLEZ con motivo de celebrarse el “Día de las Madres”, de manera inesperada los integrantes del Mariachi callaron y enseguida se dio a conocer, que esto por respeto a dos compañeros fallecidos, uno de ellos PERFECTO TORRES MARTÍNEZ y el otro PABLO MARQUEZ….. Apenas se conoció la noticia y se corrió la versión que acaba de fallecer otro compañero de la CNPR local, CLEMENTE GARCÍA GARCÍA, este del Ejido La Vega ubicado en la zona cañera y hermano del ex – alcalde del municipio de González, GUADALUPE FLORES GARCÍA así como los también amigos de un servidor y que son: JUAN GARCIA GARCÍA y CARLOS GARCÍA GARCÍA, el primero de ellos que forma parte de la escolta del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. Por tal motivo, desde este espacio, les enviamos nuestro más sentido pésame a los hermanos JUAN y CARLOS GARCÍA GARCIA, como a demás familiares, como también los deseos de una pronta recuperación por tal irreparable pérdida, QEPD, nuestro amigo y compañero productor cañero, CLEMENTE GARCÍA GARCÍA….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que del INE (Instituto Nacional Electoral) de base en esta Ciudad y del que es titular el profesor ERNESTO RENDÓN AGUILAR, nos llegó información que al que ya no aguantan el personal de capacitación, es al titular del área, una persona llamada GUADALUPE MARTÍNEZ SALAZAR, del que dicen que es una persona prepotente y altanera, y que despide a la gente sin haber justificación alguna….. Ya que andamos en cuestiones del INE de base en esta Ciudad, damos a conocer que hace unos días, hasta un negocio de baterías que se encuentra al lado de la Gasolinera que está en la esquina del Boulevard “Manuel Cavazos Lerma” y Boulevard “Enrique Cárdenas González”, nos comentó que hace unos días llego hasta una joven en compañía de un joven en una motocicleta y ambos solicitaron una “yoga” para llevar gasolina, pero que cual sería su sorpresa luego de prestársela pasaron por ahí y les grito que su “yoga” pero que en respuesta por parte de la joven que portaba chaleco y identificación del INE, recibió un recordatorio y una grosera señal….. Más sin embargo, dijo que fue tanto el coraje que de momento no se dio cuenta que la joven había dejado su celular en el escritorio y que está más tarde regreso preguntando por su Celular y que le dio 200 pesos pero que la mala impresión del lugar de donde trabaja, nadie se lo quitar….. De una manera callada pero efectiva, por cuestiones de la llamada “Veda Electoral”, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; sigue adelante con su ritmo de trabajo, algo bien visto por la ciudadanía ya que existen renglones de la administración pública que no deben de parar y más aquellos que están relacionados con la salud, educación y servicios prioritarios a la comunidad….. Entre los priistas de todo el país, se deja observar la preocupación porque la campaña del candidato del PRI a a presidente de la República Mexicana, y que es JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, no prende, esto a un meses y días de la elección del primero de Julio del 2018, como la ve estimado lector.

