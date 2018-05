ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- En Villa Manuel, Héctor López expuso sus propuestas. *.- destaco proyecto de AMLO, “Mi compromiso regresar”.

El candidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral de base en esta Ciudad, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” Héctor López González, el pasado lunes visito Villa Manuel, del municipio de González.

Durante su visita, el ex – alcalde de Mante y ex – diputado Local por el PRI, expuso a la ciudadanía sus propuestas de candidato a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral, por parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Héctor López González, fue recibido con bastante júbilo en el lugar en donde cada 8 días se instala el Mercado Rodante y a su paso escucho con bastante atención, las necesidades que la ciudadanía le planteo.

Al Mercado Rodante como es del conocimiento público, acuden oferentes de diversos municipios que comprenden el 06 Distrito Electoral, mismos que con una gran simpatías el pasado lunes recibieron a Héctor López González.

En el saludo a electores que acuden al Mercado Rodante, Héctor López González – destaco – el proyecto de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“Vamos a ganar, de eso estamos seguros; la ciudadanía quiere un cambio diferente, un cambio que a nivel nacional encabezara Andrés Manuel López Obrador”, a partir del 1 de Julio del 2018. Indicó.

En su recorrido por el Mercado Rodante así otros sectores de Villa Manuel, esta del municipio de González; manifestó, “Vamos a regresar ya como Diputado Federal Electo por el 06 Distrito Electoral”. Ese es mi compromiso.

Como parte de su saludo a habitantes de Villa Manuel así como oferentes locales y de otros municipios que acuden al Mercado Rodante, agradeció las muestras de apoyo y de simpatía para su candidatura.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Diputación Federal por este Distrito Electoral, Héctor López González; recibe muestras de apoyo y simpatías.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…. Esta tarde el candidato del PRI al Senado Mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; en la capital del estado, asistió al encuentro con jóvenes universitarios denominado “Conócelos” organizado por la Universidad La Salle Victoria….. Durante este encuentro, el candidato a Senador de la República, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; sostuvo un diálogo directo e interactivo con los jóvenes asistentes en donde abordó 3 temas en específico: Derechos Humanos, Política Exterior y Desarrollo Comercial ….. De entrada, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; agradeció la invitación de la mesa de alumnos, reconoció al cuerpo de maestros y directivos por incentivar a los jóvenes a realizar este tipo de actividades cívicas y también reconoció a los candidatos que aceptaron colaborar con los jóvenes en el desarrollo del proyecto….. En su participación, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; calificó como de incorrecto que sus oponentes del PAN hayan negado su asistencia al encuentro universitario y lanzo nuevamente la invitación y el reto para que ofrezcan sus propuestas y acciones en un foro de debate público….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, dijo que para todo México desde Tamaulipas fue el diputado federal más joven de la historia de México a los 21 años, porque yo sé que están cansados de choros y sobre todo de comentarios que no se hacen y esto el 6 de enero de 1999 ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, presidente de los Estados Unidos Mexicanos junto a Alejandro Guevara Cobos presidente de la comisión de la juventud, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta la primera ley del Instituto Mexicano de la Juventud que a sus padres antes de que ustedes fueran generados les dieron la oportunidad de tratarnos, como también de reconocernos constitucionalmente como los entes jóvenes que México necesita, aquí se los dejo porque igual que ustedes fui joven, soy joven y soy Tamaulipeco ojalá les pueda servir…..

Vamos a hacer más directa la dinámica. Quisiera pedirle a un joven o señorita de aquel lugar, a un joven y señorita de este lugar que me acompañen aquí al frente por favor….. Enseguida, dijo a los jóvenes que esto va a ser muy simple, van a lanzar una pelota y en el vaso que caiga se encuentra el tema que vamos a tratar, y luego expresó que les tocaron tres temas: Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Desarrollo Económico y empleo, me da mucho gusto por que los tres son muy importantes para una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo hoy….. Menciono que empezaría por los derechos humanos ¿por qué? Porque nosotros se nos da la oportunidad, a YAHLEEL y su servidor de llegar a la Cámara de Senadores junto con ALEJANDRA a la Cámara de Diputados y tenemos que registrar llegando de inmediato un tema importante para todos ustedes y para sus familias; la ley de seguridad interior, ¿por qué? Porque para estar como Tamaulipas la violentación de los derechos humanos de la mayoría de los jóvenes pasa todos los días, por un lado aquellos que comenten un delito y que son menores de edad y de cada uno de los 10 delitos de alto impacto que se cometen en Tamaulipas y del fuero común con las dos diversidades qué hay 9.2 de cada uno de ellos son cometidos por jóvenes menores de 25 años….. Además dijo ALEJANDRO GUEVARA COBOS, de que el otro que se comete de manera estricta por parte del inaudible lo que son de algunos de los problemas qué hay con el tráfico y cometer un delito del fuero común o del fuero federal son también de las mismas características y agregó que lo que más nos interesa es que realmente lo que se vaya a hacer como propuesta para generar que los derechos humanos de los que hayan cometido un delito o de los que no hayan cometido siempre sean resguardados y conservados, y que por eso digo lo que está en la agenda nacional es la revisión de la ley de seguridad nacional para que realmente no traigamos problemas de violentación de derechos humanos de los jóvenes cuando en presunción de un delito o cuando no se haya cometido….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, dijo otro tema muy como ustedes saben estamos celebrando nuevo sistema de penal acusatorio, esto para el cual desgraciadamente se tuvo que publicar por qué así fue el acuerdo del pasado en cámaras de diputados, que no tuvimos la capacidad de estar al momento, a necesidades de lo que hoy debe de ser el nuevo sistema, con jóvenes preparados para hacerlo, con maestros preparados para darles clase y que exactamente con la infraestructura gubernamental para que desde el poder judicial se pueda desarrollar perfectamente, esto en coordinación con la procuraduría general del estado lo que deben de ser la comisión de cometimiento de un delito del fuero común o la Procuraduría General de la República para el cometimiento del delito del fuero federal….. En otro de los temas que trato durante su intervención ante los jóvenes universitarios, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; menciono el económico y empleo, ¿qué es lo que más nos interesa?, Para que Tamaulipas pueda seguir creciendo necesitamos terminar con un gran problema, la inseguridad….. También dijo que necesitamos hacer exactamente el lugar próspero que todos nosotros queremos tener, para ello tenemos que entrar de manera integral ¿cómo vamos a hacer que haya más desarrollo y más empleo? Primero tendiendo las tres vertientes que estamos proponiendo para combatir la inseguridad… El candidato del PRI a Senador de la República Mexicana, expresó que el padrón de Niños y jóvenes desde los 11 años hasta los 25 años para ver que están haciendo y de qué manera les tenemos que entrar al tema….. Segundo, el tema de la reestructuración del tejido social para que todos estos niños y esos jóvenes de las colonias urbanas y los lugares para poder darles las oportunidades y puedan estar mejor y no entren a ser delincuentes y el tercero que ahora si en una gran coordinación el gobierno federal, el gobierno estatal y también el gobierno municipal usando la tecnología puedan entrarle al tema de la inseguridad….. El candidato del PRI, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; expuso que una vez que pudimos hacer esto ¿qué podemos hacer? Ahora si con las oportunidades locales de las 5 regiones económicas que tiene Tamaulipas, no es lo mismo de cómo vamos a generar el empleo en Nuevo Laredo para los que tiene una vocación más que nada dentro del sector industrial como transportista, en Reynosa con el tema manufacturero, en Matamoros con el tema agropecuario e industrial, en la zona centro para el tema exactamente de las nuevas plazas que van a tener para un mejor servicio gubernamental, para la zona del altiplano el tema del turismo y para el tema de la costa pues lo que tiene que ser es las nuevas vertientes energéticas y la mano de obra que vamos a necesitar exactamente para que Tamaulipas del empleo, de la energía, de la seguridad, del turismo, de la producción agropecuaria, de la manufactura y sobre todo el empleo integral bien pagado con derechos donde todos ustedes tengan asegurados todos los derechos del artículo 123 constitucional de los derechos de los trabajadores de México y de los cuales están integrados todos los trabajadores de Tamaulipas….. Como parte de intervención ALEJANDRO GUEVARA COBOS hablo del tema de Relaciones Exteriores, del TLC y los países de Estados Unidos, Canadá, China y de Europa y de otros países ubicados en sur del continente americano y de la confianza que se tiene de la juventud….. Al final, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; expresó a los alumnos, les quiero preguntar ¿ustedes quieren ser jóvenes que realmente aporten al futuro de Tamaulipas? Pues si quieren ser jóvenes, los que quieran aportarle al futuro de Tamaulipas ¿conocen los problemas del presente? Pues ahora juntos vamos a construir el futuro, cuídense mucho muchas gracias.

