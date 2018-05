ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Con una misa, brigada y caminata, inician actividad Julio. *.- El candidato del PAN, Mateo visita la Nacional Colectiva.

Hasta el momento de redactar los presentes comentarios, todo se encontraba listo para el inicio de campaña de los candidatos a presidente municipal, algunos en los primeros minutos de este lunes y los otros por la mañana.

De acuerdo a la información que se nos hizo llegar de última hora, el candidato del PRI a la presidencia municipal, Julio Portales Martínez; iniciara su campaña política electoral con una misa en la Iglesia de Guadalupe.

Nos llegó información, que enseguida de la misa que se celebrara a las O7: horas, el candidato del PRI a presidente municipal Julio Portales Martínez, encabezara una brigada frente al Hotel Mante, luego una caminata.

En cuanto a quienes serán sus colaboradores de campaña, hasta el momento de redactar los presentes comentarios, se conocía que el conocido empresario Brigido Morales Zúñiga, será el Coordinador de su campaña.

Hasta el momento de redactar los presentes comentarios, se insistía que el candidato del PRI a presidente municipal Julio Portales Martínez, contempla Conferencia de Prensa para dar a conocer el nombre de sus colaboradores.

En cuanto hace al candidato del PAN a presidente municipal Mateo Vázquez Ontiveros, se conoció que ya tiene lista la agenda de actividades de proselitismo para su primer día de campaña.

Con relación a la Agenda de Actividades del Candidato del PAN a la presidencia municipal Mateo Vázquez Ontiveros, se conoció en cuestiones de última hora, que no acudirá a una misa, como trascendió desde temprana hora.

Lo único confirmado, por parte del candidato del PAN a la presidencia Municipal, Mateo Vázquez Ontiveros; es que por la tarde de este lunes, sostendrá una reunión y luego realizara una caminata en las colonias Nacional Colectiva.

En cuanto al nombre de sus colaboradores de campaña del candidato del PAN a presidente municipal, Mateo Vázquez Ontiveros; se dijo que seguramente este lunes a temprana hora se den a conocer.

Este día iniciaran actividad de proselitismo, candidatas y candidatos de otros partidos políticos y de coaliciones a la alcaldía de El Mante, a decir verdad, sin posibilidad de ganar que buscan alguna regiduría, para sus líderes o familiares.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El que no afloja el paso a sus actividades de proselitismo como candidato del PRI al Senado Mexicano, es ALEJANDRO GUEVARA COBOS; quien en la fronteriza Ciudad Reynosa, expresó que porque los maestros son parte estructural del desarrollo educativo de niños y jóvenes, y reconoció que su entrega en las aulas merece el apoyo incondicional de los gobiernos para que su trabajo sea remunerado en tiempo y forma, pero también de manera particular que su salario vaya acorde a su esfuerzo….. Como parte de sus actividades de proselitismo, el candidato del PRI al Senado de la República en los diálogos que ha sostenido con maestros durante sus recorridos por los municipios de Tamaulipas, ha escuchado sus demandas más sentidas, mejores salarios, prestaciones y seguridad social, peticiones que atenderá desde el senado de la república….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, manifestó “Vamos a impulsar la infraestructura educativa, más becas, escuelas de tiempo completo, una mejora salarial para nuestros maestros, incentivos permanentes a los más capacitados centros de capacitación también con maestrías y doctorados”….. Además dijo que aquel ciudadano que esté educado va a ser un ciudadano de bien, al contar con las herramientas necesarias para lograr un mejor nivel de vida y es aquí donde reconoce que las maestras y a los maestros se convierten en los líderes para encausar a estos jóvenes y niños por el camino del bien…… ALEJANDRO GUEVARA COBOS, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar con propuestas falsas y se dijo convencido de lograr el triunfo teniendo como referente a los mejores hombres, mujeres y jóvenes, pero sobre todo la experiencia y el conocimiento que se requiere para saber legislar y agregó: “Como lo hemos visto en cada lugar que estamos siempre andamos más contentos, por más que quieran hacer una cosa porque lo único que aquí vale es el saludo de frente de la gente y nos ha ido perfectamente bien, que realmente no tengan duda de que no les vamos a fallar”….. Como parte de la entrevista realizada – destacó – que en esta contienda es contra el egocentrismo, el nepotismo y “contra la varita mágica piensa que todo puede arreglar” y – aclaró- “Pero la contienda más importante hay que vencer a que el tamaulipeco entienda que la única forma de que a Tamaulipas le vaya bien es que tengamos gobernando a los mejores y creo que ese vencimiento lo estamos haciendo a través del convencimiento cada vez mejor….. En temas de índole oficial, damos a conocer que el alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió acompañado del Director del ITIFE en el estado GERMÁN PACHECHO y el Director del programa de Bienestar Social en el municipio, NOE RAMOS, a supervisar avances de obras en instituciones educativas….. Los planteles educativos que fueron visitados por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA así como los acompañantes, son la Escuela Secundaria “Gral. Manuel Ávila Camacho” en donde se construye un comedor escolar, a la Escuela Alberto Carrera Torres para supervisar la obra de un comedor escolar y a la Escuela Secundaria Moisés Sáenz del Poblado El Limón y la barda perimetral, como parte de una intensa gira de trabajo….. Del municipio de González, nos llegó información que el que ya se encuentra listo para iniciar este lunes 14 de Mayo en los primeros minutos del día, sus actividades candidato de MORENA a la presidencia municipal, es JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; ampliamente conocido por familiares y amigos como “El Cacho Osorio”, quién ya fue presidente municipal por parte del PRI y que tiene además de amigos, una gran cantidad de simpatizantes y que espera ganar la presente contienda política – electoral….. Regresando a nuestro municipio, tenemos que hasta en día domingo, personal de COMAPA – Mante que preside MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES; se encuentran trabajando en la rehabilitación de algunas calles que fueron abiertas por la empresa, uno de los casos es allá por el rumbo de conocida Tienda Comercial que está en el sector oriente de la Ciudad….. El que continua con paso firme y seguro como candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral de base en el municipio de El Mante, es el ex – alcalde y ex – diputado Local, TINO SÁENZ COBOS; un político que dentro de sus actividades de partido y como funcionario público hizo muchos amigos y que ahora se encuentra cosechando lo sembrado ya que en sus recorridos por la zona cañera, temporalera como en la Ciudad, obtiene grandes muestras de simpatías, como el compromiso que el próximo 1 de Julio de 2018, habrán de votar por el….. Algo que tiene no solo FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS como otros candidatos al referido cargo de elección popular a su favor, es de que no solo entre los habitantes de este municipio, sino que también en el resto que integran el Distrito, como de otras partes del estado; existe un gran malestar en contra de los llamados Vientos de Cambio y el PAN así como sus candidatos a presidente de la república mexicana, senador y a Diputado Federal….. La que ni suda ni se abochorna, porque sabe de antemano que de ganar JULIO PORTALES MARTÍNEZ así como en caso de perder la candidatura a presidente municipal, se todas formas será regidora del Cabildo de El Mante en la próxima administración pública municipal, es GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional….. El inicio de las actividades de proselitismo a presidente municipal y la que se lleva a cabo para Diputado Federal por este distrito electoral, nos hace recordar a un político que le dio vida y poder político al PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y que es MARCO CASTILLO AVALOS, al cual el electorado extraña, por sus intensas actividades que realizaba, no como ahora…… Con relación al candidato de MORENA a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, el ex – diputado Local y también ex – alcalde del PRI, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ; nos llama la atención la gran aceptación que está teniendo entre el grueso del electorado, algunos dicen que es el efecto del candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia de la república mexicana, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR pero otros dicen también, que lo que sea de cada quién, el doctor HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ fue un gobernante pero que durante su paso como Director y como Secretario de Salud en el Estado, dejo un cumulo de amigos, los que ahora ven con buenos ojos, que participe nuevamente para un cargo de elección popular….. Para su bien y los simpatizantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el candidato surgido de las filas de MORENA y que es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, continua adelante en su carrera ascendente y que lo está llevando al primero de Julio de 2018, en el candidato ganados de la presidencia de la república mexicana.

