ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Arma un gran trabuco de campaña, candidato del PAN.

*.- Mateo Vázquez Ontiveros, sacara a Mante de la agonía.

El candidato del PAN a la presidencia municipal de El Mante, Mateo Vázquez Ontiveros; armo un gran trabuco, este para poder ganar la elección el próximo día primero de Julio del 2018.

En la Conferencia de Prensa, ofrecida hoy lunes en conocido restaurante de esta Ciudad, Mateo Vázquez Ontiveros; dijo que levanto la mano, porque quiere sacar a su pueblo de la agonía en que se encuentra.

Recordó el candidato del PAN, que en el 2016 ya dieron el primer paso, el paso de la prosperidad y la esperanza, del Tamaulipas que todos conocemos y sabemos que estamos viviendo tiempos de cambio.

Invito al pueblo de El Mante a darle continuidad a ese gran avance que se tiene y dijo que se viven tiempos de cambio en estos momentos, y que vamos a darle para adelante al proyecto que tenemos.

Mateo Vázquez Ontiveros, dijo que tenía la certeza que los mantenses saben el problema que tenemos, e insistió que la ciudadanía está convencida del paso que se dio y que le van a dar continuidad al proyecto de Acción Nacional.

En la serie de preguntas y respuestas, el candidato del PAN a la presidencia municipal, ofreció a su pueblo ser honesto, tocar las puertas porque estamos olvidados, hay mucho por hacer y se comprometió a bajar recursos.

En este sentido, informó que trae varias propuestas, como pavimentación y alumbrado, y que ninguna persona se va a quedar sin consulta médica, que tendrán unidades móviles, a personas que no puedan salir de su casa.

Con relación a la falta de oportunidades laborales ya que se cierran empresas, y la oferta de Mateo para regenerar este rubro, dijo que el problema más grande que tenemos es la inseguridad, por eso las empresas se están yendo.

En mismo tema, generación de empleo y gobierno federal sigue trabajando en el combate a la delincuencia, tenemos que tener una garantía, que los empresarios confíen en este pueblo, su negocio estará en buenas manos.

Señalo que se comprometía a hacer algo por su pueblo, aquí no hay más que el Ingenio, Soriana así como que los demás no tienen trabajo, así es que Mateo Vázquez Ontiveros se aplicara en la generación de empleos.

En cuanto a la garantía y al tema de seguridad, dijo que le toca al gobierno federal, la propuesta le toca a un servidor, hay anteproyectos, hablamos con algunas empresas, y en su momento se verán los tiempos de cambio.

Cito ver en carreteras federales patrullas estatales, algo que nunca se había visto y que nos dice que nuestro gobernador está trabajando para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y de todas las empresas.

En cuanto a la actual administración municipal, señaló que están haciendo todo bien, que el recurso llego muy tarde, y que creía que el ingeniero Leal Guerra está haciendo un buen trabajo, que no duda de su capacidad.

Sobre la gente del campo, indicó que bien saben lo que nos tiene así, que el gobierno federal por medio de la SAGARPA nos quitó todos los apoyos, el PROGRAN, PROCAMPO y el Diesel, ellos ya saben por quién votar.

Pidió trabajar por un candidato a presidente de la república, como Ricardo Anaya Cortes y que en su momento acudirá a pedirle todos esos apoyos que el campo de Mante necesita y sean rentables sus cultivos.

La educación es un tema que no podemos dejar de lado, sin duda alguna tendremos aliados fieles que nos van a ayudar a mejor el sistema educativo, trabajaremos con el próximo presidente de la república, Ricardo Anaya Cortes.

Con relación al papel que va a jugar la mujer en su campaña y en caso que ganara que garantía le da para ello, dijo que desde este momento va a trabajar con la equidad de género y que se comprometía a darles participación.

De la pasada campaña y muchas cosas que todavía no se cumple, dijo vamos a ganar el PAN, que no es justo pedir un cambio de la noche a la mañana, que se hizo en 80 años, llevan 2 años, pidió más tiempo y recursos.

La gente sabe y que no la pueden engañar, saben que fue un cambio bueno para el bien de nuestras familias y que en las colonias que ha ido, la gente está lista para salir a votar por la fórmula de Acción Nacional.

También hizo mención que en lo local, Mante, es un pueblo chico, no nos podemos engañar con la guerra sucia, el pueblo sabe quién es albañil, como agricultor, aquí todos nos conocemos y saben de la trayectoria de un servidor.

Enseguida, hablo del trabajo realizado en el distrito de riego y que ha sacado tres veces el primer lugar, que no se florea solo y repito que aquí todos los conocemos y confían en Mateo Vázquez Ontiveros.

En cuanto al regreso del oro blanco, el algodón, expreso que el año pasado, lograron bajar un permiso para sembrar dos mil 500 hectáreas, les fue bien, un cultivo muy rentable comparado con otros que les quitaron los apoyos.

Añadió, de que se consiguió un permiso con gobierno del estado para sembrar 8 hectáreas y les fue muy bien, es un cultivo que se va a sembrar por segundo año, y la gente está muy contenta y muy motivada.

En cuanto a los jóvenes de las instituciones educativas, dijo es un tema que no se puede dejar de lado, que necesitan mejorar el sistema educativo, mejorar espacios recreativos, para seguir manteniendo ese tejido social.

Retomando el tema de la salud, estableció el compromiso de gestionar y de tocar puertas para ver si el gobierno del estado nos ayuda para instalar una Clínica de Especialidades aquí en Ciudad Mante.

Sobre las prioridades de su gobierno de ganar la presidencia municipal, hablo de la Seguridad, Generación de Empleo, la pavimentación y alumbrado,

Al hablar de prioridades, rehabilitar el sistema de agua en su totalidad, que sirve que tengamos ese hermoso manantial El Nacimiento, sino nos llega agua a los hogares, y dijo que en el sector poniente ya no tienen agua.

En Turismo, cito El Naranjo, S.L.P., ustedes van y verán que no tiene hoteles, Mante tiene muchos más, el Castillo de la Nueva Apolonia, El Nacimiento, cercas El Cielo y que tienen una maqueta para presentársela al gobernador.

En lo político, se refirió a la suma de los ex – aspirantes del PAN y aclaró que no son adversarios, la realidad que son del mismo partido, tienen los mismos derechos, todos sabían que esto se iba a llevar por encuestas.

Menciono que gracias a Dios con la democracia que trabaja el Partido Acción Nacional, ellos dijeron que Mateo es el abanderado, porque va arriba en las encuestas y los demás todos están con nosotros.

De nuevo con el tema del empleo, y los compromisos de la pasada campaña no cumplidos, y las 5 mil personas que no votaran, un gobierno local panista y un gobernador panista, y algunos proyectos que no aterrizan, fue otra pregunta.

Otra pregunta, que Mante necesita de grandes inversiones como la Presa Las Animas, que nos han vendido la idea de la carretera Mante – Tula, proyecto atorado por la falta de voluntad política y que si la habrá de gobierno del estado.

Mateo Vázquez Ontiveros, respondió que sí que es algo muy bueno para el pueblo, beneficiara, traerá algo de derrama económica, la carretera si se necesita, nuestro gobernador está trabajando sobre eso.

El candidato del PAN a la presidencia municipal de El Mante, dijo que en el caso de la COMAPA, como mantense no voy a buscar culpables pero sabemos de antemano el problema que tenemos.

Como persona y que preside la Asociación de Usuarios El Nacimiento del Distrito de Riego, dijo que tienen un adeudo muy grande con ellos, vendían a 17 tantos más el agua a lo que ellos cobraban por conducirla.

Mateo Vázquez Ontiveros, expresó que aun así pagábamos la materia prima y dio a conocer que gracias a Dios en la actual administración no han fallado un solo pago, por la conducción de agua.

Por su parte el responsable de Prensa y de Medios, Pablo Hernández Contreras; informó de nombres de integrantes del Comité estratégico integrado por el candidato y el PAN en Ciudad Mante, para esta campaña política.

Coordinación de Campaña: Eliseo Trejo Castillo. Agenda del candidato, la Contadora Ruth Arcelia Madrigal. En el Comité Financiero, César Fernando Garnier González. En Detención Movilización Casa por Casa, Juan de Dios Castillo.

En Órganos Electorales y Defensa Jurídica, Clemente Díaz David. En Redes Multi – Nivel, Víctor Manuel Uriegas García. En Campaña para Mujeres, Coordinación General a cargo de la esposa del candidato, Coral Fentanes Mayorga.

En la Campaña para Jóvenes, estará Cristian Eduardo Torres Martínez. Mercadotecnia Política, Aurelio Castillo Tovar. En Prensa y Medios, Pablo Hernández Contreras. Inteligencia, Análisis e Información, Jaime Isaac Camero Castillo.

También son parte del Comité Estratégico del candidato del PAN a presidente municipal, Mateo Vázquez Ontiveros en Tecnologías Nuevas, Cristina Idalia Márquez Sánchez y en Alianzas, Ruth Gámez Verastegui.

En Campaña sin Candidato, Luis Alfonso Martínez Chabrand. Voluntariado, Lourdes Mayorga González. Administración y Contabilidad, Mariana Torres Madrigal y Fiscalización, Ruth Arcelia Torres Madrigal.

En el presídium, el candidato Mateo Vázquez Ontiveros; fue acompañado por su esposa, Coral Fentanes Mayorga por el Coordinador General de Campaña, Eliseo Trejo Castillo y en su momento, por Pablo Hernández Contreras.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que en la mencionada Conferencia de Prensa, Mateo Vázquez Ontiveros; supero todas las expectativas y se observó cómo un hombre preparado para gobernar El Mante.

