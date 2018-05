ENFOQUE POLÍTICO

*.- Se preparan en el Conalep, para el examen de admisión. *.- Jorge Martínez Anguiano, dijo que esperan 400 alumnos.

El Director del Conalep – Mante, Jorge Martínez Anguiano; informó que el personal docente, se prepara para aplicar el examen de admisión a unos 400 alumnos de nuevo ingreso, que se llevara a cabo el próximo sábado 19 de Mayo.

Con relación al examen de admisión, manifestó a las madres de familia que tienen hijos que habrán de egresaran de las escuelas secundaria, que todavía existe cupo y que pueden acudir a sacar la respectiva ficha.

Agregó que en Conalep – Mante, están en la vanguardia de la tecnología, que próximamente recibirán equipo en el área de Autotronica, para que sus hijos hagan sus prácticas con toda la modernidad en el área automotriz.

En cuanto a las carreras que se ofrecen a alumnos de nuevo ingreso, dijo que Autotronica, Informática y Contabilidad, que de todas ellas algunos salen con trabajo y que en otros casos, siguen estudiando.

Jorge Martínez Anguiano, dio a conocer que en el Conalep, es preparatoria y bachiller, conjuntamente con la carrera de profesional técnico que escojan, por supuesto que cada uno de los respectivos alumnos.

Como parte de la entrevista, manifestó que hasta la fecha de los 400 alumnos que se esperan de nuevo ingreso, para el pasado viernes llevaban ya 250 alumnos y que se espera cumplir con la meta fijada.

En cuanto hace al festejo a las mamas de los alumnos, que se celebró el pasado viernes, informó que se llevó a cabo con la participación de maestros y de los propios alumnos, algo tradicional.

El Director del Conalep – Mante, informó que se escogió el pasado viernes para festejar a los alumnos con motivo de la celebración del “Día 10 de Mayo”, porque a algunas las homenajean en sus casas o salen de la Ciudad.

Ahorita como se puede observar, se encuentra contentas y disfrutando de los diversos números artísticos, del convivio y por supuesto de la tradicional rifa de réglalos, en la que depende de su suerte.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que año con año, Conalep aumenta el número de alumnos de nuevo ingreso pero no por obra de la casualidad sino que el trabajo conjunto del Director Martínez Anguiano, personal docente y administrativo.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…. En la capital del estado el candidato del PRI a Senador de la República, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; se solidarizó con más de 7 mil miembros del magisterio tamaulipeco, que están exigiendo al gobierno del estado, el pago de adeudos por diversos rubros y señaló que la actual administración está siendo retrógrada en el rubro educativo, esto al no dar una solución expedita a los problemas que enfrentado maestros tamaulipecos desde hace tiempo….. El candidato del Partido Revolucionario Institucional al Senado Mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; afirmó que el compromiso más grande de YAHLEEL, los candidatos a diputados federales, a alcaldes y de él, es con los educandos y con los educadores, por lo que siempre estarán presentes en su lucha para que se llegue a un acuerdo, esto “siempre en beneficio de la educación de los tamaulipecos”…. El candidato del PRI ALEJANDRO GUEVARA COBOS, se comprometió a trabajar por los maestros para que tengan mayores estímulos, como también poner a su disposición centros educativos en los que se oferten para ellos maestrías y becas por parte del gobierno, pero principalmente dijo que “vamos a revisar la ley del servicio docente e lo que se refiere a su permanencia y promoción” ….. El candidato al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, luego de destacar que la labor de los maestros es trascendental, reprobó que el gobierno del estado no le esté apostando a la educación como factor importante para la reconstrucción del tejido social y agregó: “En lugar de caminar hacia adelante en beneficio de la educación, la cultura y el deporte, en Tamaulipas estamos caminando hacia atrás”, concluyó, no sin antes enviar una felicitación a todos los docentes del sistema educativo en Tamaulipas….. Cabe mencionar que por la tarde, el candidato del PRI al Senado Mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS acompañó a JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, en el arranque de su campaña en la búsqueda de su reelección como alcalde de Matamoros….. En cuestiones del Poder Legislativo de Tamaulipas, damos a conocer que al desahogar diversas Iniciativas, Diputados de las diferentes fuerzas políticas del Congreso del Estado, dictaminaron a favor reformas que buscan generar empleos verdes, a fin de preservar y restaurar el medio ambiente, además, entre otros asuntos, declararon viables ternas para la designación de Presidente Substituto de González y el Síndico de Xicoténcatl….. Como parte de las actividades realizadas, los legisladores de las Comisiones de Desarrollo Sustentable, como de Trabajo y Seguridad Social, como Desarrollo Industrial y Comercial, declararon procedentes las reformas para otorgar apoyos e incentivos económicos y fiscales, a las empresas que generen empleos verdes en Tamaulipas….. Con relación a lo anterior, se mencionó que con estas acciones, se pretende modificar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado, con el propósito de lograr un desarrollo sustentable en beneficio de la sociedad, que mejore sustancialmente su calidad de vida….. Es importante mencionar que los empleos verdes, son todos aquellos que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción o en nuevos sectores emergentes, como las energías renovables y la eficiencia energética…… Por cierto que en el marco de las actividades legislativas de este martes, los Diputados de la Comisión de Gobernación, dictaminaron viable la terna para designar al Substituto del Alcalde del Municipio de González, la cual se encuentra conformada por SERGIO ARMANDO CERVANTES, MOISÉS OSTI ZANELLA y HOWARD ARNOLD TRIGG, que cumplieron con los requisitos legales y constitucionales para ocupar el cargo en mención y del municipio de Xicoténcatl, se envió la terna para designar al Síndico, integrada esta propuesta por los ciudadanos SELENE MARISOL VELÁZQUEZ SILGUERO, como KARLA WONG GUERRERO y ADRIANA MAGDALENA IZAGUIRRE ZUÑIGA….. Cabe mencionar que los legisladores locales, destacaron que las ternas, las constituyen personas idóneas para desempeñar dichas actividades, ya que cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios para abonar en favor de sus Municipios….. Por su parte, también

en reunión de trabajo legislativo, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial, votaron a favor de reformar la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado, a fin de impulsar a los emprendedores y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas….. Con relación a lo último expuesto, la propuesta La propuesta considera fundamental, para que Tamaulipas se encuentre a la vanguardia y con capacidad de atraer más inversión, la implementación de un sistema más atractivo para los inversionistas, por lo que se faculta al Comité de Incentivos para proponer al Ejecutivo el otorgamiento de estímulos fiscales, dejando un amplio margen en los términos, porcentajes y plazos que deberán ser regulados….. Sobre el mismo tema, se dijo que para una

mayor coordinación, como representación en las zonas económicas del Estado, se plantea que existan siete Regiones con sus respectivos Consejos Regionales para el Desarrollo y la Competitividad, por lo que se adicionan nuevos conceptos que son utilizados en la Ley, como emprendedores, MIPyMEs, y las actividades de fomento, agrupamientos empresariales, entre otros….. Se dijo que con estas modificaciones, se busca promover una nueva cultura empresarial, que procure nuevas oportunidades de empleo, impulse el crecimiento económico y genere mejores condiciones de vida a las familias tamaulipecas….. Por último de las actividades legislativas desarrolladas, se dijo que los dictámenes de este día, serán turnados al Pleno Legislativo para su aprobación o rechazo….. En otros temas, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; festejo en su día, a los maestros de este lugar, acompañado por su esposa, JUANITA LARA DE LEAL, Presidenta del DIF Mante y de JUAN REYES IBARRA, Secretario de Organización 7, en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) así como de Síndicos y regidores….. Durante dicha actividad, el alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; efectuó entregó reconocimientos a maestros con 30,40 y 50m años de antigüedad, además se entregaron reconocimientos a los maestros que acreditaron su examen de permanecía y reconoció la labor que desarrollan día a día los maestros….. Durante el festejo por el “Día del Maestro”, se realizó la rifa de un automóvil último modelo que fue entregado a la profesora LLUVIA CRISTAL HERRERA MUÑIZ, de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza del Poblado El Limón…..En más actividades del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, manifestamos que para este miércoles tiene contemplado visitar para dar inició a las 08: 00 horas a la obra de construcción del comedor escolar en la secundaria técnica no. 7 Pedro Martínez Noriega….. Además a las 09: 00 horas, tiene en programa dar inicio a la obra de comedor escolar en el Jardín de Niños Independencia de México que se encuentra ubicado en la colonia Burocrática, sector 2 y 3, mientras que a las 10:30 horas, asistirá a la Sesión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable que se llevara a cabo en la Sala de Cabildo….. En información de candidatos a la presidencia municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ del Partido Revolucionario Institucional, no le afloja el paso a su campaña y día con día, son más los ciudadanos que le han expresado sus muestras de adhesión y simpatías para que sea el próximo presidente municipal de El Mante….. Cabe mencionar que en la campaña política – electoral de JULIO PORTALES MARTÍNEZ a la presidencia municipal, juegan un papel muy importante, el Coordinador General de Campaña BRIGIDO MORALES ZÚÑIGA, como también la responsable del área de Comunicación Social, ALMA RITA MORALES MORENO, de quién recordamos que en la administración pública municipal que presidio el también ex – diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, JAVIER VILLARREAL TERÁN; realizó una muy buena labor en el área de Comunicación Social, por lo que se puede decir que es todo un baluarte y que habrá de dar el resultado que se espera, a fin de que JULIO PORTALES MARTÍNEZ, gane la candidatura del referido cargo de elección popular.

