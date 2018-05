ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Candidatos del PAN, reciben el apoyo en la CNPR Local.

*.- Gestión y honestidad, compromiso de Vicente y Mateo.

La mañana de este jueves, los candidatos del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, Vicente Verastegui Ostos y Mateo Vázquez Ontiveros, a la presidencia municipal de El Mante, estuvieron en la CNPR Local.

Las palabras de bienvenida a los candidatos del PAN a los referidos cargos de elección popular, Vicente Verastegui Ostos y Mateo Vázquez Ontiveros, estuvieron a cargo del dirigente de la Asociación de la CNPR Local, César F. Garnier González.

El líder cañero local, pidió a los hombres, mujeres y jóvenes en edad de votar, de las diferentes comunidades de la zona cañera de este municipio, votar por los candidatos Vicente Verastegui Ostos y Mateo Vázquez Ontiveros, de los que dijo representan la mejor opción.

Por su parte el candidato a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, Vicente Verastegui Ostos, dijo que desde la Cámara Baja del Congreso de la Unión, se convertirá en un auténtico gestor y buscar solución a la problemática que enfrentan los habitantes de este distrito.

Menciono que entre los rubros que considera prioritarios y a los que se avocara de manera directa, son Educación así como la Salud, como también los apoyos al campo y apoyar a los alcaldes del 06 Distrito Electoral y sacar en el caso de El Mante, del atraso en que se encuentra.

Por su parte el candidato del PAN a Presidente Municipal, Mateo Vázquez Ontiveros; estableció el compromiso de trabajar por El Mante y sus habitantes, porque hay mucho por hacer y que es necesario dar continuidad al trabajo que realiza el actual presidente municipal.

El candidato de Acción Nacional a la presidencia municipal de El Mante, durante su participación destaco que como candidato me comprometo a ser honesto, como también a trabajar por su pueblo, del que señaló que le han metido mucho.

Además del líder cañero César Fernando Garnier González, estuvieron en el presídium, Juan Manuel Torres Rodríguez, César Carreón Ortega, Coral Fentanes, Juan Niño, Manuel Morales Betancourt y los candidatos, Vicente Verastegui Ostos y Mateo Vázquez Ontiveros.

Al término de la reunión con productores de caña de azúcar que pertenecen a la Asociación de la CNPR Local, Mateo Vázquez Ontiveros y equipo de colaboradores, se trasladó a la colonia Canoas, en donde anduvo casa por casa, negocio por negocio, en busca del voto.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que a los candidatos del PAN, Vicente Verastegui Ostos y Mateo Vázquez Ontiveros, les fue bien en la reunión con cañeros de la Asociación de la CNPR Local que preside César Garnier y en el recorrido también.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En información oficial, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; dio inicio a la construcción de dos obras de comedor, la primera de ellas y doble en la Escuela Secundaria Técnica Número 7, PEDRO MARTÍNEZ NORIEGA, el cual beneficiara a más de 630 alumnos, misma que tiene un costo de 1,100.000 pesos, dentro del Programa FAIS 2018….. Durante esta actividad, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue acompañado por el Director del Plantel Educativo, HERMES OSIRIS CASTILLO SALINAS y También por la Supervisora Escolar HORTENSIA CHAVERRI PADRÓN…. En cuanto al inicio de la otra, también un comedor escolar se inició en el Jardín de Niños Independencia de México, en beneficio de más de 70 alumnos y que tendrá un costo superior a los 715, 000 pesos dentro del Programa FAIS 2018….. Cabe mencionar que en esta actividad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue acompañado por la Directora del Plantel, ESMERALDA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, como la Supervisora Escolar BLANCA NIEVES CASTRO ESQUIVEL….. También de las actividades realizadas por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, damos a conocer que en palacio local, recibió a un grupo de alumnos de Sexto Grado de Primaria, que ganaron su pase a la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 en su etapa estatal a celebrarse los días 17,18 y 19 en Ciudad Victoria….. Durante su estancia en palacio local, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; felicito a cada uno de los alumnos que ganaron su pase a base de excelentes calificaciones y en esta actividad, estuvo acompañado por la Jefa del Sector 34, su esposa, la profesora JUANITA LARA DE LEAL así como por el profesor JOSÉ LUIS VALLEJO, Jefe de Sector 14….. Como parte de lo anterior, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; hizo entrega de un estímulo a cada alumno como reconocimiento a su esfuerzo y también por su dedicación al estudio….. Al continuar con su gira de proselitismo por la frontera de chica de Tamaulipas, en la búsqueda de un escaño en el senado, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; afirmo ante habitantes de Ciudad Guerrero, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debe recuperar el terreno perdido, destacando que esto se logrará gracias a la vocación política y lealtad de la estructura territorial de este organismo….. Cabe señalar que en este sentido, el Diputado Federal con “licencia”, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; fue parte de la entrega de nombramientos a la estructura del PRI en esta región de la frontera chica y a quienes brindó un merecido reconocimiento por la valentía, lealtad, trabajo y esfuerzo que dedican para hacer ganar a los candidatos del tricolor….. En esta región ALEJANDRO GUEVARA COBOS, hizo el compromiso de legislar para otorgar más recursos para los programas de “65 y más” y “PROSPERA” que permitan una mejor calidad de vida para los segmentos más sensibles de la sociedad y ante esto hizo un llamado a los militantes priistas a no dejar en el olvido las promesas incumplidas por parte de “los vientos del cambio”; y manifestó que los candidatos tricolores, con la visión que les da la experiencia y el trabajo que realizan a diario, tienen la capacidad para cumplir las promesas y compromisos adquiridos durante las campañas….. En su mensaje dirigido a los priistas de Ciudad Guerrero, y en el mismo sentido, llamo traicioneros a aquellos que ganaron con las siglas del PRI y que hoy buscan nuevas oportunidades abanderados por otros partidos y señaló: “Acuérdense también que se pueden acercar con ustedes ex presidentes municipales que ayer fueron de nuestro partido y que hoy nos están traicionando, no les hagan caso, simplemente díganles que no hay congruencia en una persona que un día te pide que votes por él y por el PRI, y luego te pida que hoy no votes porque hay que traicionar al tricolor y apoyar a los de enfrente”….. En esta gira de proselitismo de candidatos del tricolor, el que también hizo uso de la palabra, fue SERGIO GUAJARDO MALDONADO, Presidente del PRI Estatal, dijo que es la estructura del PRI la que da los triunfos, la que hace gobernadores, alcaldes, senadores y diputados, esto al referirse a la ex alcaldesa priista de Guerrero OLGA JULIANA ELIZONDO, que hoy busca una diputación federal por otro partido….. Agregó el líder estatal del PRI SERGIO GUAJARDO MALDONADO, que “En esta ocasión, esta estructura del partido le va a demostrar que fue presidenta municipal no por ella, no por su familia, fue presidenta municipal gracias al Partido y gracias a ustedes y ustedes van a hacer que IRIS PEÑA vuelva a recuperar, el municipio de Guerrero de donde nunca se nos debió haber ido”….. En la entrega de los nombramientos, estuvo presente la estructura priista, la candidata al Senado de la República, YAHLEEL ABDALA CARMONA, la candidata a la presidencia municipal IRIS PEÑA; y el candidato a Diputado Federal, BENITO SÁENZ….. En cuestiones del Congreso del Estado, damos a conocer que Diputados de las diferentes fuerzas políticas, en reunión de Comisiones, dictaminaron a favor la propuesta, para otorgar la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2018, al Doctor ENRIQUE HONG CHONG, por su destacado trabajo en la farmacología cardiovascular y autonómica….. Los Diputados Locales integrantes de la Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” del Congreso del Estado, realizada previo a la sesión del pasado miércoles, se acordó viable que se galardone al tampiqueño, quien cuenta con estudios en medicina y un doctorado en Ciencias, además destaca su labor como investigador y otras actividades que lo hacen idóneo para recibir la presea….. Los Legisladores Locales, resaltaron la experiencia y trayectoria curricular del Doctor ENRIQUE HONG CHONG, y en la que figuran sus investigaciones a la zolertina, pelanserina y el indonerrato, fármacos antihipertensivos, aquellos que reducen la presión arterial….. Además mencionan del Doctor ENRIQUE HONG CHONG, ganador de la Medalla al Mérito “LUIS GARCÍA” que fue acreedor de diversos reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias y artes, Premio del Fondo para estimular la Investigación Médica y Farmacéutica de México, Premio Mexicano de Tecnología Ixta y el Premio MARTÍN DE LA CRUZ y en su actividad profesional, resalta la publicación de más de 150 artículos de investigación original, con alrededor de 100 citas y su nombre aparece como inventor en seis patentes nacionales….. Ayer durante la reunión de los candidatos del PAN a la Diputación Federal VICENTE VERASTEGUI OSTOS y a Presidente Municipal de El Mante, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS; saludamos a quienes fungen como sus Coordinadores de Campaña, en el primero de los casos, el ex – alcalde del municipio de Xicoténcatl, NOÉ TORRES MARTÍNEZ y en cuanto el segundo de los casos, ELISEO TREJO CASTILLO….. A unos días de iniciada su campaña política electoral para alcalde del municipio de González, conocimos que al que le está yendo muy bien por la aceptación que entre el grueso del electorado, es al ahora ex – alcalde, JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; quién en esta ocasión busca ser nuevamente presidente municipal por MORENA (Movimiento de Reconstrucción Nacional)…. Por cierto que JUAN RAFAEL OSORIO GARZA, que también es conocido como “El Cacho Osorio”, durante su recorrido por diversas colonias y comunidades rurales, se encuentra promoviendo la candidatura de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Presidente de la República Mexicana y también hace mención a su compañero de fórmula a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, el ex – alcalde de Mante, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ….. Hasta este jueves, tuvimos la oportunidad personalmente de dar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento hace unos días de su hermano CLEMENTE GARCÍA GARCÍA, al buen amigo JUAN GARCÍA GARCÍA.

Correo Electrónico

sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...