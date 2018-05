ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Héctor López González, va por segunda vuelta al Distrito.

*.- Dijo renuncia de Margarita, beneficia al “puntero” AMLO

Con la alegría y la sencillez que lo caracteriza, el pasado fin de semana saludamos en esta urbe cañera, al candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, Héctor López González.

Por segunda ocasión durante campaña política – electoral, el candidato Héctor López González; concedió entrevista a un servidor, por supuesto con relación a las actividades de proselitismo por este distrito electoral.

De entrada Héctor López González, ex – diputado Local, dijo que después de recorrer todos los municipios del 06 Distrito Electoral, dijo que hay una gran ola a favor de esperanza de Andrés Manuel López Obrador.

El también ex – alcalde de El Mante por el PRI, informó que la primera vuelta concluyo en Villa de Casas y la segunda la inicia el mismo día en Sota la Marina y que son parte de las demandas, mejorar los servicios públicos.

El candidato a Diputado Federal por este Distrito Electoral, dijo que existen otras demandas como educación y salud, pero que la mayor demanda, es tener un gobierno cercano a la gente.

En cuanto a la renuncia de la candidata independiente a la presidencia de la república mexicana, Margarita Zavala; dijo que creía que era un acto personal, por congruencia política y por madurez.

Héctor López González, considero que a estas alturas de la contienda electoral al no observar un gran avanza en su campaña, es muy normal que renunciara a su candidatura a la presidencia de la república.

Además, que cuando alguien se deslinda de algún proyecto político, simpatizantes se suman a otro proyecto político y en el presente caso al proyecto del “puntero”, y que es Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje, pido que escucharan y observaran bien las propuestas de candidatos, y principalmente las valoraran como ellos, y recordó que en el caso de El Mante, el único de los candidatos que ha venido, es López Obrador.

De igual forma, manifestó que la ciudadanía debe de estar muy atenta a las propuestas de los candidatos a Senador, Diputado Federal y Presidente Municipal, pero que no hay duda que las de Morena, son las mejores.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato a Diputado Federal Héctor López González, deja entrever de que el proyecto más importante de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, es López Obrador.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Hay quienes dice y a lo mejor tienen razón, que a la campaña del candidato del PAN a la presidencia municipal, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS; en los últimos días se han sumado gente de la política que antes eran del PRI, como es el caso del ex – diputado Local y ex – alcalde JOSÉ LUIS CASTELLANOS GONZÁLEZ y también ILZE ANAI CAMERO SANDOVAL, que sin pena ni gloria, paso de noche como la representante de una hay juvenil del PRI ….. El comentario, es porque existen quienes se preguntan, si JOSÉ LUIS CASTELLANOS GONZÁLEZ y ILZE ANAI CAMERO SANDOVAL, suman o restan votos a los candidatos del PAN, la respuesta es que ambos restan….. De la zona temporalera llego información, que la candidata a presidente municipal que fue postulada por el Partido Encuentro Social, MARTHA PATRICIA CHIO; anda automáticamente sola, desde luego que sin los representantes y militantes de MORENA y del Partido del Trabajo, que son parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia”….. Por su parte, el candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; tuvo un buen fin de semana, como parte de su actividad de proselitismo en la populosa colonia Linares, la mañana de este domingo 20 del presente mes y año, estuvo en el Mercado Rodante que se ubica en terrenos de la colonia Miguel Alemán y a decir verdad, también le fue muy bien…. A otro que le fue muy bien pero en Tula, es al candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; por lo que se dice que crecen las expectativas de triunfo….. Por cierto que durante su actividad de proselitismo en esta Ciudad, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; manifestó la necesidad de recuperar la seguridad para mantener el empleo y además también reactivar la económica que son el sustento de las familias de El Mante y del 06 Distrito, esto es el principal compromisos que tiene con la comunidad….. Cabe señalar que consciente de las necesidades que afectan la economía regional y bienestar de familias del municipio de El Mante como de la cabecera distrital, y del distrito; FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; ha dejado en claro ante los Comerciantes, como Empresarios, Maestros, Estudiantes y sectores en general que el principal problema a atender es el tema de la seguridad….. En ese sentido, expresó “Yo al igual que todos estoy consciente de la situación que se vive en el Distrito en general, la principal problemática es atender el tema de la seguridad, porque sin seguridad no podremos tener una economía estable….. Con relación a lo anterior, dijo que por lo tanto mi compromiso es llevar la voz de los comerciantes, de los maestros, de los estudiantes a la Cámara de Diputados ante esta apremiante necesidad que tenemos de una mejor estrategia de seguridad”….. Como parte final a su participación, tenemos FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; manifestó que este primero de julio, los tamaulipecos tendemos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para México, Tamaulipas y para el Sexto Distrito; por lo que se dijo preparado para ser la voz del sexto distrito en la cámara de diputados….. Por vía telefónica nos dieron a conocer, que el que anda en estas tierras cañeras, es el candidato a Senador de la República Mexicana por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) ALEJANDRO GUEVARA COBOS; el mismo que a lo mejor a algunos no les cae bien, pero que como político es muy pero muy rentable y que cuando ha participado para algún cargo de elección popular, ha rendido buenas cuentas a su partido y a la ciudadanía….. El pasado viernes durante una reunión con el líder nacional del PRI, RENÉ JUÁREZ y los candidatos del tricolor en el estado, el candidato al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS; señaló “Aquí en Tamaulipas hay candidatos, hay militancia, tenemos las bases de un partido fuerte y sólido, y que además muchos años de saber organizarnos para poder ganar”….. Durante su intervención, el Diputado Federal con “licencia” ALEJANDRO GUEVARA COBOS; destacó la visita del líder de priistas a nivel nacional, RENÉ JUÁREZ CISNEROS y dijo que es una clara muestra de respaldo solidario hacia la militancia de su partido en Tamaulipas y menciono que su presencia fortalece y da confianza a la gente que por años se ha esforzado por sacar adelante las campañas y propuestas de los candidatos del PRI….. En ese sentido, tenemos que el candidato al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS; aseguró que van a ganar en cada una de las regiones del estado, esto porque cuentan con los mejores hombres, mujeres y jóvenes como candidatos….. Durante su estancia en Villa de Casas, fue acompañado como en otros lugares por el líder nacional del PRI, RENÉ JUÁREZ CISNEROS y al hacer uso de la palabra en esta reunión, dijo que “esta es la elección del honor y de la dignidad, y debemos enfrentar el desafío con la convicción de que somos los mejores, somos el mejor partido, con mejores candidatos y mejores propuestas”….. Como parte de actividades de proselitismo de ALEJANDRO GUEVARA COBOS, en la colonia Modelo de la capital del estado de Tamaulipas, encabezó una caminata que denominaron la “Caminata de la Victoria”, que reunió a cientos de priistas y en donde los candidatos tuvieron la oportunidad de visitar a los ciudadanos casa por casa como parte de la promoción del voto a favor del PRI….. En mencionados eventos, tanto el dirigente nacional del PRI, RENÉ JUÁREZ CISNEROS y el candidato a senador de la república mexicana por el estado de Tamaulipas, el mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS; estuvieron acompañados por el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO; la candidata al senado, YAHLEEL ABDALA CARMONA; el candidato a la reelección por la alcaldía de Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER y ERUVIEL LOZANO, Delegado del CEN en Tamaulipas; EDGARDO MELHEM SALINAS, Coordinador de la campaña del candidato del PRI a presidente de México, JOSÉ ANTONIO MEADE en la entidad; el senador MANUEL CAVAZOS LERMA, así como líderes seccionales, candidatas y candidatos federales y locales….. En cuestiones de última hora, damos a conocer que del municipio de González nos llegó información, que el candidato a presidente municipal de la coalición “Juntos Haremos Historia”, JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; se encuentra teniendo una gran aceptación entre el grueso del electorado y desde estas fechas aparece como virtual ganador de los comicios del primero de Julio de 2018.

Correo Electrónico

sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...