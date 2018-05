ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Gobernare con ciudadanía, seré su empleado dijo Julio.

*.- Familia base del progreso, soy candidato de propuestas.

Entrevistado en el marco de sus actividades de proselitismo en el centro de la Ciudad, el candidato del PRI a presidente municipal Julio Portales Martínez, expresó que la familia es la base para poder avanzar y progresar.

Julio Portales Martínez, dijo que en realidad estamos muy contentos porque estos días han sido de aceptación, como de propuestas, soy el candidato de las propuestas y la gente nos está recibiendo bien.

Veo alegría y felicidad en la gente, traemos propuestas de beneficio para la comunidad, y creo que también así lo está viendo la gente, que quiere ver a un Mante próspero y claro que también echado para adelante.

Dijo que ya como presidente municipal, habrá de fortalecer y promover mucho a El Mante, necesitamos crear fuentes de empleo, promover el comercio local, además establecer compromisos con el sector productivo.

Julio Portales Martínez, que la idea es trabajar y trabajar para que todo quede en el municipio, dijo tener la visión de lo que se requiere y poder tener una economía más fuerte aquí en El Mante.

El candidato del PRI a presidente municipal, manifestó que continúa adelante llevando sus propuestas a la ciudadanía tanto en la zona urbana como zona rural y escuchando las necesidades que plantean.

Dijo que será un gobernante que habrá de gobernar, desde la calle, desde el ejido, desde la colonia, para que la gente realmente la gente nos diga que más hay que hacer, voy a ser el primer empleado del pueblo.

Regresando con el tema de la familia, y que le ha dado muy buenos resultados en estos días de campaña, señaló que la realidad que siempre han sido una familia unida, desde mis abuelos, mis papas y hermanas.

Julio Portales Martínez, dijo que en este gran proyecto por El Mante, su familia está presente y como parte de ella, mi esposa Laura, y mis hijos y que la unión familiar es algo muy importante que debamos valorar.

En su mensaje a la ciudadanía y a la familia y con relación a las votaciones del primero de Julio del 2018. Primeramente dijo que nosotros vamos a trabajar siempre por el bien de El Mante.

Que vamos a trabajar por las personas de la tercera edad, que vamos a trabajar por los niños, nos preocupan mucho los jóvenes, nos preocupan los jóvenes emprendedores y que hacia ellos ira enfocado la prioridad de gobierno.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que además de su juventud, y de sus propuestas, Julio Portales Martínez es un candidato a la presidencia municipal, el cual centra su campaña en la familia para poder avanzar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Hace unos días en el marco de la reunión con representantes de diversos medios de Comunicación Social, el candidato del PRI a Senador de la república mexicana; dio a conocer que su campaña política electoral, la centra en 3 ejes rectores y que son: Económico, Seguridad y Prosperidad, parte de la estrategia política que lleva cabo junto con su compañera de fórmula, YAHLEEL ABDALA CARMONA….. En el tema económico, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, explico en el caso particularmente sobre la disminución del Impuesto al Valor Agregado, mismo que han tomado como bandera los candidatos opositores, dijo que esto no es lo que más beneficiaría a los contribuyentes, afirmando que ellos han ido más allá al proponer una solución que representa un mejor beneficio para éstos….. Con relación al mismo tema, dio a conocer que se buscarán los mecanismos para que el tema del Impuesto Sobre la Renta pueda entrar dentro de la Miscelánea Fiscal ya que éste tendría una mayor tasa de compensación económica para los empresarios y de “Que pueda ser deducible de impuestos hasta alguna cantidad, esto a la mayoría de las Cámaras a quienes les hemos hecho el comentario nos dicen: mejor no toques el IVA y vete realmente a que entre el ISR a la miscelánea fiscal”….. En otros temas económicos, el candidato del PRI a Senador de la república mexicana ALEJANDRO GUEVARA COBOS, destaco que legislará para igualar los salarios de los trabajadores de la frontera mexicana con la de los Estados Unidos, “no se vale que un trabajador en México esté ganando 10 veces menos de lo que gana un trabajador cruzando la frontera por el mismo ramo, esto nos hace competitivos”….. En cuanto al tema de los hidrocarburos el aspirante a una curul en el Senado de la República propone instalar una comisión que genere incentivos a la hora de que haya una delimitación de los precios de combustibles en México, y que esta tiene que ser una comisión compensatoria para que a la hora de que el litro de gasolina en México sea más caro que en Estados Unidos, de inmediato esta comisión, “quite los impuestos que cobra el estado y la federación para normalizar el precio del litro de los carburantes”….. Respecto al tema de Seguridad, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; comento que su propuesta principal es la creación de un Atlas de Riesgo, que actualmente Tamaulipas no tiene, y que contenga los tipos de delitos por cada región, en este sentido advierte que en lo que respecta a la percepción de la violencia no es que estén aumentando los delitos del fuero federal, “que sí son los que tienen el máximo impacto, y dijo pero lo que está aumentando son los delitos del fuero común y de ahí pasarnos a los delitos de alto impacto”….. El candidato del PRI, expresó que la propuesta concreta en este sentido es hacer un análisis de las zonas de alto riesgo para saber qué están haciendo niños y jóvenes desde los 14 hasta los 25 años de edad, y de acuerdo a dicho estudio poder generar las oportunidades que se merecen, para garantizar con ello la reestructuración del tejido social….. También con relación al tema, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; afirmó que la fuga de empresas locales, principalmente las que se han dado en los últimos días en El Mante, son consecuencia de la inseguridad y de la falta de apoyos y el incumplimiento de la promesa de la administración estatal de disminuir las tasas de criminalidad, “en lugar de disminuir han aumentado y por lo tanto hemos dejado de ser el Tamaulipas que capta la inversión para hacer crecer el empleo” y agregó que por estas acciones que ponen en riesgo la economía de las ciudades es que van a ganar las elecciones, porque en cada una de las regiones cada día es más fuerte la percepción de que, no saben gobernar y por la tanto los que pagan las consecuencias son los ciudadanos….. Cabe informar que la tarde del pasado lunes, el candidato priista al senado de la República, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; continuó con su gira de proselitismo en Altamira en donde realizo recorridos por diversas colonias de ese municipio; el martes visitó el municipio de Aldama, Soto la Marina y San Fernando; hoy miércoles sostuvo un evento con el líder nacional de la CNC en Río Bravo, estará en Matamoros y Valle Hermoso; el jueves en Reynosa y el viernes atenderá la invitación del sector manufacturero, INDEX, esto en un foro de expresión donde participarán los candidatos a senadores y por la tarde, una reunión de la cámara de transporte de pasajeros y de carga en Nuevo Laredo….. Hacemos un paréntesis para enviar este miércoles 22 de Mayo del 2018, una calurosa FELICITACIÓN para quienes cumplen años y por supuesto que para quienes tienen la fortuna de ser estudiantes, por ser precisamente hoy el “Día del Estudiante”….. En otra de la información que damos a conocer, el alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; este miércoles 22 de Mayo del 2018, presidio la segunda sesión ordinaria del consejo municipal de protección civil, misma que se llevó a cabo en la sala de cabildo de la presidencia municipal….. Durante esta actividad, el jefe de la comuna JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue acompañado por el inspector en Jefe de la PFC JUAN LUIS MORENO, el Director de Protección Civil Regional ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ, el Director de Protección Civil Municipal, DAVID PADRÓN así como de representantes de corporaciones policiacas, de educación y asociaciones civiles….. Cabe mencionar que durante dicha sesión que fue presidida por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; se dio a conocer que la temporada de ciclones tropicales para el litoral del océano Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México, da comienzo el 1 de junio y termina el 30 del mes de noviembre del 2018….. Ante dicha situación, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; informo que desde hace tiempo atrás el Ayuntamiento ha tomado medidas para esto y lo principal han sido la limpieza y desazolve de drenes en todo el municipio y aprovecho para hacer un llamado a toda la ciudadanía a no arrojar, basura ni desechos en canales y por consiguiente, y se declaró en sesión permanente, el consejo municipal de protección civil….. En otra información de índole oficial, tenemos que el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; hizo entrega de un triciclo a la señora MARÍA ELENA AGUIRRE MALDONADO, vecina del ejido 5 de mayo, esto para que se ayude en las labores de comercio y actividades diversas a realizar diariamente para el sustento de su familia….. En cuestiones del Congreso del Estado, tenemos que designara para ocupar la presidencia en tres Municipios, a personas idóneas para desempeñar el cargo….. La designación de los Presidentes Substitutos o Presidentas Substitutas, en Jaumave, Madero y Reynosa, se realizara a través del Pleno Legislativo, luego de que la Comisión de Gobernación, analizara las ternas enviadas por los Municipios….. Sobre el mismo tema, las y los integrantes

del órgano legislativo, en reunión efectuada el pasado día martes, determinaron que la ciudadanía que integra dichas ternas, acreditan los requisitos legales y constitucionales, previstos en procedimiento para designación mencionada, por lo que se votaron procedentes….. En cuanto hace a la terna del Municipio de Jaumave la conforman JULIO CÉSAR GARCÍA DE LEÓN, PETRA PORTALES ORTIZ y RAÚL UVALLE GALLARDO; la de Madero, la integran MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS LÓPEZ, ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES y JONATHAN ISRAEL RUÍZ ÁLVAREZ….. Con relación a la que fue enviada por el Municipio de Reynosa está compuesta por JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, KARLA MONTESINOS TREVIÑO y MARÍA ELENA A BLANCO CHÁVEZ, personas que resultaron idóneas para desarrollar las actividades que corresponden a esta presidencia municipal….. De acuerdo a la revisión efectuada, se destacó que las mujeres y hombres en mención, cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para ejercer la citada responsabilidad y fue turnado al Pleno Legislativo del Congreso, dictámenes correspondientes, para que un ciudadano o ciudadana de cada terna, sea designado al cargo, mediante el voto por cédula, de las 2 terceras partes de los miembros presentes.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

FOTO 1.- Julio Portales Martínez, que es candidato del PRI a presidente municipal, en entrevista con un servidor, dijo que gobernara con la ciudadanía y que la familia es la base para avanzar y progresar.

Me gusta: Me gusta Cargando...