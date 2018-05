ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Candidato del PRI a diputado, por la senda del triunfo.

*.- Con postulados para alcalde, recorrió Tula y Palmillas.

El candidato del PRI a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral de base en esta Ciudad, Florentino Aarón Sáenz Cobos; continua adelante en sus actividades de proselitismo por la senda del triunfo.

Como es conocido, Florentino Aarón Sáenz Cobos; recorrió el llamado por muchos años, el Cuarto Distrito y el cual por cierto comprende diversos municipios del Altiplano del estado de Tamaulipas.

Al candidato del PRI a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral, Florentino Aarón Sáenz Cobos; lo saludamos el pasado lunes en el Barrio del Jicote, que está ubicado en la cabecera del municipio de Tula.

Florentino Aarón Sáenz Cobos, andaba en busca del voto popular entre los habitantes de este lugar, en compañía del candidato del PRI para presidente municipal de Tula, Arturo Portales.

A su paso por el mencionado lugar, Florentino Aarón Sáenz Cobos y el candidato a presidente municipal de Tula, Arturo Portales; establecieron compromisos de gestión en cuanto al primero y del segundo, de apoyo.

Este martes el candidato del PRI a Diputado Federal, estuvo en el municipio de Palmillas y realizo actividades, junto con Genoveva Córdova postulada para presidenta municipal, en medio de un gran optimismo.

En Palmillas la fórmula ganadora del PRI integrada por Tino Sáenz Cobos y Genoveva Córdova, encabezaron un “gallo” en el que se observó la fuerza del tricolor y sus candidatos, para Diputado y presidenta municipal.

El “Gallo” se llevó a cabo desde el ejido San Vicente hasta la cabecera municipal para manifestar la decisión de seguir con la continuidad del Gobierno Municipal en la figura de Genoveva Córdoba.

Durante el mencionado “Gallo” los palmillenses reiteraron su apoyo al candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito, Florentino Sáenz Cobos y establecieron para llevarlo al triunfo, el 1 de Julio.

Por su parte la candidata del PRI a la presidencia municipal de Palmillas, Genoveva Córdova; destacó que todos los palmillenses van a ganar con el triunfo de la fórmula del Partido Revolucionario Institucional.

Genoveva Córdova, menciono que a su paso por la mayoría de los ejidos las muestras de apoyo al PRI es un respaldo sincero y comprometido que los ciudadanos hacen de forma voluntaria a los candidatos del PRI.

Por su lado, Florentino Sáenz Cobos, agradeció el respaldo y apoyo de los amigos de Palmillas, muestras de apoyo que lo comprometen a ser un digno representante de Palmillas y del Sexto Distrito en la Cámara de Diputados.

Enseguida dijo, que ya se escribió la historia de Palmillas con las muestras de apoyo a candidatos del PRI y menciono hoy quiero ser la voz de los palmillenses en el Congreso de la Unión.

Al final manifestó, voy a hacer equipo con Genoveva para apoyarla y bajar recursos y pueda seguir brindándole a sus ciudadanos el desarrollo y dijo, el apoyo que nos dan nos compromete a cumplirles con responsabilidad”.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que los candidatos del PRI a Diputado Federal Tino Sáenz Cobos, Arturo Portales y Genoveva Córdova, para alcaldes, suman esfuerzos y voluntades, para poder ganar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Vaya noticia que nos llega desde la capital del estado, el asesinato a golpes del periodista del Grupo Imagen en Tamaulipas y corresponsal del Periódico Excélsior, HÉCTOR GONZÁLEZ ANTONIO; quien fue encontrado muerto en una calle de la colonia Estrella, de Ciudad Victoria….. Mientras tanto que periodistas exigen se haga justicia, el gobernador del estado de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, en su cuenta de Twitter, expresa su sentido pésame a su familia, amigos y colegas del periodista HÉCTOR GONZÁLEZ ANTONIO y dijo su muerte no quedara impune; tienen mi compromiso que se investigara y castigara a los responsables. Descanse en Paz….. En cuestiones del Republicano Ayuntamiento de El Mante, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió a la inauguración de la “Segunda Semana Nacional de Salud 2018”, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela primaria “Carmen Serdán”….. Al respecto, tenemos que las acciones de la Segunda Semana Nacional de Salud, están orientadas principalmente a la aplicación de la vacuna VPH a las alumnas de Quinto Año de primaria y las de 11 años de edad que no estén inscritas en el sistema educativo nacional…. En cuanto hace la aplicación de la vacuna TDPA a mujeres embarazadas, se realizara también la aplicación de Vitamina “A” a los niños de 6 meses a 4 años de edad y ministración de albendazol a los niños de 2 a 14 años de edad, así como complementar los esquemas básicos de vacunación de acuerdo a lineamientos 2018….. Durante esta actividad, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue acompañado por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 06 de base en esta Ciudad, ABRAHAM BENAVIDES GONZÁLEZ; la responsable del programa PASIA, SOFÍA MARCELA ZAMORA SÁNCHEZ, la síndico primera, NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ y la Directora de la institución educativa, MARÍA DEL ROSARIO MARTÍNEZ MARROQUÍN así como por Directores de las diferentes instituciones de salud en el municipio….. Cabe señalar, que la meta es complementar 27, 244 acciones entre vacunaciones, aplicación de desparasitantes y pláticas de salud….. Hasta nuestra redacción llego información, que ciudadanos del matamoros, denuncian trafico electoral, por el PAN estatal a favor de CARLOS GARCÍA y VERO SALAZAR en diversas colonias del referido lugar, indicando además “El PAN nos quiere comprar con despensas”….. Con relación a la información que se nos hizo llegar, mencionan que camiones de tres toneladas repletos de despensas, fueron captadas en la colonia Industrial y colonia Villa las Torres, presuntamente por parte de trabajadores de Carlos García abanderado de la coalición PAN-MC-PRD, quien es señalado de coacción del voto a cambio de “regalitos”, por lo que varios ciudadanos matamorenses se unieron para exigir un periodo de silencio electoral transparente….. Sobre el tema, en la información se da a conocer, que varios vecinos de la colonia Villa las Torres señalaron a una vecina de nombre GREGORIA, de hacer contacto con ellos para pedir la credencial a cambio de una despensa que mandaba el gobernador CABEZA DE VACA para favorecer a CARLOS GARCÍA y a VERO SALAZAR….. Con relación a lo anterior, se dijo “La verdad piensan que nos van a comprar con sus despensas, nosotros no vendemos nuestra voluntad por una despensa…ojala el gobernador se dé cuenta lo que hacen estos candidatos y más porque su hermano ISMAEL ha andado aquí y la verdad da un mal mensaje a los matamorenses”, dijo la señora EVANGELINA GARZA de la colonia Villa las Torres….. Mientras que en la colonia Industrial, se da a conocer que una vecina de nombre ELENA MONTES, expresó “Debería darles vergüenza su forma de convencer, un político convence con hechos, por eso le dimos la espalda a la familia SALAZAR, el gobernador debe saber que CARLOS GARCÍA anda abusando mucho de su nombre, solo les decimos al gobernador y a los candidatos del PAN que nuestra voluntad electoral no vale una despensa”, que en cajas contienen botellas de agua, galletas saladas y latas de frijoles, que llevan los colores y tipografía que el gobernador usa en su gobierno…. Sobre lo expuestos, se conoce que los actos ya fueron presentados como denuncia por MORENA en Matamoros y fueron señalados como de probable compra de votos, fue presentado como acta de extrañamiento contra quien resulte responsable ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)….. En otra información, en reuniones de trabajo, integrantes de las diferentes Comisiones del Congreso del Estado, desahogaron diferentes Iniciativas, que buscan promover la orientación vocacional, a fin de que las y los estudiantes cuenten con herramientas necesarias para crear su proyecto de vida, además, garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, mismas que serán turnadas al Pleno, para su aprobación final….. Sobre el particular, la Comisión de Educación, dictaminó procedente reformar la Ley de Educación del Estado, para que, a partir de la educación primaria, se implementen acciones que fortalezcan la importancia de la orientación vocacional, como herramienta para favorecer la construcción de la identidad de la persona, como basándose en el pleno aprovechamiento de sus aptitudes e intereses y de esta forma, se beneficiará a la comunidad estudiantil, para que cuenten con las herramientas que necesitan para crear su proyecto de vida, tomando las decisiones acertadas y se desarrollen integralmente….. Asimismo, manifestamos que las Comisiones de Educación y de Derechos Humanos, votaron a favor las reformas al Código Civil y a la Ley de Educación, pretendiendo prohibir, que al impartir educación a niños, niñas y adolescentes, se utilice el castigo corporal u otra forma de trato humillante en cualquier espacio educativo, así como para quienes tengan la patria potestad o ejerzan la custodia de los menores, y busquen ejercer estas acciones, como forma de corrección o disciplina….. Cabe mencionar que las y los legisladores locales, trabajan para prohibir los castigos físicos o corporales, que pueden ocasionar daños al desarrollo físico, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes, a través de medidas que los protejan contra toda forma de perjuicio o trato negligente, malos tratos o explotación….. También, en reunión de las Comisiones unidas de Administración y Educación, se dictaminó viable efectuar un exhorto a la Secretaría de Administración, esto en coordinación con la Secretaría de Educación y los Ayuntamientos del Estado, para que realicen los trámites y procedimientos administrativos y jurídicos necesarios para regularizar la situación de los inmuebles donde se encuentran establecidas las Escuelas Públicas, y por su parte la Comisión de Estudios Legislativos, declaró viable modificar la Ley de Desarrollo Social, pues señala el fomento al desarrollo sustentable; por lo que en una nueva concepción, se debe reformar, a fin de incluir, el desarrollo sostenible, tomando en cuenta que los términos antes señalados, no se consideran como sinónimos.

