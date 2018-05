ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Meade, dijo que solucionara problema de inseguridad. *.- También, el problema de agua y gas en Ciudad Victoria.

Durante su visita al estado de Tamaulipas, el candidato del PRI a la presidencia de la república mexicana, José Antonio Meade Kuribreña; estableció el compromiso de solucionar el problema de la inseguridad.

Al iniciar sus actividades acompañado de los candidatos a Senador, Diputado Federal y presidente municipal, expresó que en esta elección nos jugamos la educación y que a todos los verán ganar el 1 de Julio.

José Antonio Meade Kuribreña, dijo que en esta elección nos jugamos la seguridad, el crecimiento económico, y que en esta elección que vamos a ganar, nos comprometemos con Victoria, Tamaulipas y con México.

El candidato del PRI a presidente de la república, manifestó que como queremos resultados, aquí Victoria no la vamos a jugar con Oscar Almaraz, aquí en Victoria también vamos a ganar.

Además señaló que México necesita seguridad, con policías capacitados, policías bien pagados y apoyados por la fuerza del estado, porque ni Victoria, ni Tamaulipas, ni México, merecen la situación actual.

Sobre la inseguridad que se vive, dijo que no podemos estar en cada encuentro ofreciendo condolencias y agregó, hoy las ofrecemos por Héctor González a su familia, por las 5 mujeres muertas también en Tamaulipas.

Expresó que ya basta de ofrecer condolencias, ofrezcamos a México mejor resultados, con un esquema de seguridad integral y se refirió a los policías comunitarios, como a los autodefensas es porque no hay un orden ni estado.

Dijo que no se puede construir en un pacto de no agresivo a los criminales, no podemos exponer la vida de nuestros hijos sin preparación, en esta elección hay que hacer una pregunta con seriedad.

Pregunto, que queremos, un pueblo armado que abusan y están lastimando a la sociedad, lo que queremos es una seguridad real, que llevemos el respeto a la Ley, porque no llega, la Ley no se negocia, el estado no se rinde y de esos estamos hablando en esta elección.

José Antonio Meade Kuribreña, dijo aquí en Victoria, esta estrategia integral la reflejamos primero en la prevención, y que esa prevención pasa por cultura, educación pero que también pasa por espacios públicos.

En ese sentido señaló que por eso Oscar Almaraz (candidato a presidente) contara en todo momento con todo nuestro apoyo para construir cuatro grandes parques lineales, en las principales avenidas de la Ciudad.

Se comprometió en Victoria a solucionar el problema del agua y del gas, que resolver el agua implica, hacer lo que se hizo hace 27 años, hace 27 años se construyó la línea del Acueducto, 27 años más tarde aquí comprometemos la segunda línea del Acueducto.

Insistió, vamos a resolver el problema de agua en Victoria, y recordó que cuando fue Secretario de Energía, a seis años de distancia me permite regresar a Victoria, y decir que habrá una nueva línea para a traer gas a Victoria.

El candidato del PRI a la presidencia de la república, anunció que habrá nuevo plan de pavimentos, de transporte público y seguro, vamos a trabajar en la seguridad, para que los productores, no se quejen que los extorsionan.

Vamos a hacer un gobierno que se comprometa con la seguridad, que lo haga en serio, que dé resultados, y que juntos podamos decir el primero de Diciembre (primero de Julio) ya basta.

Pregunto si contaba con ellos, para poder salir a convencer y ganar, si estaban dispuestos a tocar puertas, a recorrer las calles, convencer en las colonias, cantar y a bailar, inyectar a esta campaña de energía, poner toda la voluntad, vamos a ganar en Ciudad Victoria.

Como parte de su gira de proselitismo por Tamaulipas, el candidato del PRI a la presidencia de la república mexicana José Antonio Meade Kuribreña, estuvo en los municipios de Altamira y Tampico.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que al candidato del PRI José Antonio Meade Kuribreña, le falto consistencia en su participación y sin duda alguna, continua adoleciendo de la falta de un buen lenguaje.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más de la visita del candidato del PRI a la presidencia de la república mexicana JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, el candidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, manifestó que con MEADE, dijo que sí habrá seguridad y progreso en Tamaulipas….. Además menciono FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, expresó que con JOSÉ

ANTONIO MEADE KURIBREÑA; los candidatos a Senadores, Diputados Federales y Presidentes Municipales trabajaran juntos, esto para crear más oportunidades a todos y cada uno de los tamaulipecos….. El candidato del PRI a Diputado Federal, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; manifestó que con JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, Tamaulipas tendrá mejor seguridad y crecimiento, porque es un hombre que sabe de los temas, tiene experiencia suficiente para llevar las riendas del país y hacerlo bien, pensando siempre en favor de los ciudadanos….. Además FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, hizo referencia a que “juntos, MEADE, los candidatos al Senado YAHLEEL y ALEJANDRO, candidatos a Presidentes Municipales y un servidor, vamos crear más oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los tamaulipecos”….. El candidato del PRI a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral con cabecera en Ciudad Mante, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; manifestó de que este dado en Tamaulipas, entre PEPE MEADE y los ciudadanos de gran parte de los municipios del Sexto Distrito, viene a revitalizar el ánimo y a brindar mayor certidumbre a los ciudadanos de que con JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, Tamaulipas va a estar mejor, y los tamaulipecos tendrán la seguridad que hoy no se vive, además que progreso que se ha quedado estancado y el bienestar que han quedado a deber en los últimos años….. En cuanto a su paso por los municipios del Sexto Distrito como candidato a Diputado Federal, dijo que ha llevado la voz y las propuestas de JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA. Propuestas que han sido aceptadas por los ciudadanos de esta parte de Tamaulipas, quienes manifiestan y reconocen que es el mejor candidato para gobernar México….. En cuestiones del R. Ayuntamiento de El Mante, tenemos que el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió a la colocación de la primera piedra de lo que será la construcción de los baños sanitarios para el jardín de niños Venustiano Carranza en el ejido Tantoyuquita, esto dentro del programa FAIS 2018 y el cual tiene un costo aproximado de 350,000 y que dará beneficio a toda la comunidad estudiantil, y en dicho lugar se comprometió a hacer llegar para mayor comodidad de los niños, un equipo de aire acondicionado….. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, estuvo acompañado por la profesora NANCY DEL ÁNGEL CHARLES, supervisora de la zona 62 de preescolar, la directora de la institución, Profra. WENDOLY PAULETTE VALADEZ RUIZ, el Comisariado Ejidal JUAN LEDEZMA LUGO y el Director de Obras Públicas, JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR….. También de presidencia municipal, llegó información que tendremos nuevamente la presencia de la unidad móvil de NAFIN en la plaza principal del día lunes 4 al sábado 9 de Junio, y que se contactara con cursos de capacitación enfocados al sector empresarial, como a los emprendedores, trabajadores y público en general….. En información del Congreso del Estado de Tamaulipas, damos a conocer que el Pleno Legislativo, aprobó reformas que prohíben castigos físicos en las niñas, niños y adolescentes, tanto en instituciones educativas o por quienes ejerzan la patria potestad de los menores, además, realizaron armonizaciones para incluir en la Ley de la materia, el término “desarrollo sostenible”, lo que fortalece el proceso para satisfacer las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano….. Cabe señalar, que las Diputadas y Diputados locales, aprobaron modificar la Ley de Educación y el Código Civil para el Estado, estableciendo la prohibición de castigos físicos o corporales, mismos que puedan ocasionar graves daños al desarrollo físico, psicológico y social de los menores, esto, a fin de adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales, así como educativas necesarias, para protegerlos contra toda forma de perjuicio, malos tratos o explotación ….. También se dio a conocer, que con estas reformas, se prohíbe que al momento de impartir educación, se utilice el castigo corporal u otra forma de trato humillante en cualquier espacio educativo, así como, que quienes ejerzan la patria potestad o tengan niños, niñas y/o adolescentes bajo su custodia, recurra a dichos actos como forma de corrección o disciplina….. Durante el desarrollo de la sesión de este miércoles, se aprobó incluir el término “desarrollo sostenible” en la Ley de Desarrollo Social para el Estado, homologación normativa que garantizará la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de medio ambiente en Tamaulipas…… Como parte de la sesión efectuada, se modificó la Ley de Educación, con el objeto, de que a partir de la primaria, se implementen acciones tendientes a fortalecer la importancia de la orientación vocacional, como herramienta para favorecer la construcción de la identidad de la persona, basándose en el pleno aprovechamiento de sus aptitudes e intereses…. En el mismo tema, las y los legisladores, coincidieron en que a través de la orientación vocacional, se brinda un apoyo direccional que permite de una manera más fácil, el poder elegir una carrera profesional, conociendo las habilidades, así como destrezas para desempeñarlas en un área determinada y poder tomar una decisión más acertada con relación a la carrera que se quiere ejercer….. También en cuestiones legislativas, tenemos que las Diputadas y los Diputados, exhortaron a la Secretaría de Administración en coordinación con la de Educación y los Ayuntamientos del Estado, a que realicen los trámites y los procedimientos administrativos, como jurídicos necesarios, para regularizar la situación de los inmuebles en donde se encuentran establecidas las Escuelas Públicas, así como obtener y expedir la documentación que acredite el uso de estos espacios, para llevar a cabo la función educativa….. Se dijo que es en aras de que se formalice el acto traslativo de dominio de los planteles educativos ante fedatario público, además las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, consideraron necesaria la regularización de la propiedad de los inmuebles, en razón, que es de suma importancia que escuelas dispongan de la infraestructura y los materiales educativos básicos para lograr el buen desarrollo de las actividades académicas.

