ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- IN MEMORIAM RODOLFO *.- OTRA VÍCTIMA DE LA INSEGURIDAD

El día jueves 24 de Mayo, unas horas después de asistir a la Conferencia de Prensa en la Sala de Cabildo a la que asistió el Secretario General de Gobierno César Augusto Verastegui

Ostos y el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, recibimos una triste noticia.

La noticia provenía del pueblo mágico de Tula, y del cual nos daban a conocer, de que José Rodolfo Olmos Enríquez y su sobrino, Abdiel Ortega Olmos; acaban de ser balaceados, cuando estaban a punto de cerrar el negocio comercial.

Unas horas después, recibimos la cruel y triste noticia, que José Rodolfo Olmos Enríquez, había fallecido en la Clínica del Seguro Social de la cabecera municipal de Tula, mientras que su sobrino Abdiel Ortega Olmos, era reportado como grave también.

José Rodolfo Olmos Enríquez, murió víctima de los impactos de bala que recibió, uno en la arteria a la altura del cuello y otro que se le incrusto en el pecho, disparos que realizó un joven que más con la intención de robar la venta del día, era con la intención de matar y lo logro.

El hecho que dio como resultado la muerte de José Rodolfo Olmos Enríquez, conocido comerciante y herido su sobrino Abdiel Ortega Olmos herido, se registró alrededor de las 19:00 horas, entre el Mercado Municipal y la Parroquia del lugar, en el centro de la Ciudad.

Rodolfo y su sobrino Abdiel, afuera del establecimiento comercial, esperaron la llegada de la Ambulancia de la Cruz Roja, mientras que el malhechor huía del lugar, dejando muy mal heridas a sus víctimas. Al final de cuentas nada se llevó pero arrebato la vida de Rodolfo.

José Rodolfo Olmos Enríquez, era un joven procedente de Toluca, del Estado de México y que a sus 15 años, salió y llego a esta Ciudad, donde vivió y le sirvió como base para trasladarse a municipios de la región así como del vecino estado de San Luis Potosí.

En esta Ciudad, se casó y procreo dos hijos: Dania y Luis Rodolfo, de los que siempre estuvo al pendiente, venía a visitarlos y a darles su apoyo, cada 15 días y los disfrutaba como todo un buen padre de familia, así como sus hijos también a él.

Por asares del destino, José Rodolfo Olmos Enríquez se fue a radicar al municipio de Tula y ahí hasta su muerte, vivió con Celeste Victoria Patricia Gallegos Cisneros, y de esa unión, procrearon a 2 hijos: Ángel Gabriel y Celina Olmos Gallegos, los cuales también fueron su adoración.

Durante los años que tuvimos el gusto de conocer a José Rodolfo Olmos Enríquez, observamos que era un buen hijo, del matrimonio formado por Don Hilario Olmos (+) y Doña Eulalia Enríquez, como también un buen esposo y padre de familia, como trabajador a mas no poder.

Unos días antes de su asesinato, el martes 22 de Mayo del 2018, todavía tuvimos la oportunidad de dialogar con él, antes de acudir a nuestro trabajo, recuerdo que nos dijo en dónde va a estar, le voy a hablar para que se venga a comer aquí con su suegra y así fue.

Este viernes primero de junio del 2018, José Rodolfo Olmos Enríquez, cumpliría 40 años de edad y su pienso era festejar con su señora Madre en Toluca, Estado de México y unos días después, con su familia en Tula, festejo que habíamos sido invitados con anticipación.

Por cierto que este viernes 1 de Junio del 2018, se ofrecerá una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en esta Ciudad, a las 18: 00 horas en memoria del joven comerciante José Rodolfo Olmos Enríquez y a la que están invitados, familiares y amistades.

Dicen que los dichos no nada más están dichos porque si, y para el asesino de José Rodolfo Olmos Enríquez, que buscan las autoridades correspondientes, cabe aquel que dice que en ocasiones, “Se escapa uno de la justicia del hombre pero no de la justicia divina”.

Como punto final a lo escrito, no nos me resta más que decir, que familiares y amistades, como amigos de José Rodolfo Olmos Enríquez (Machín), solo esperamos que las autoridades investiguen y se haga justicia como debe de ser y que su asesinato no quede impune. QEPD.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El pasado miércoles 30 de Mayo del 2018, luego de cubrir la visita a Ciudad Victoria del candidato del PRI a presidente de la república mexicana, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA; visitamos al buen amigo de un servidor en sus oficinas de la SAGARPA, DARÍO M. HERNÁNDEZ….. Lo anterior viene en mención ya que al salir de la oficina, nos encontramos y saludamos al ex – alcalde RAÚL GARCÍA VALLEJO, del que hace unos días comentamos que era el “Diablillo de la política” en el vecino municipio de González, esto por haber sacado de la jugada política, al también ex – alcalde ANDRÉS NÚÑEZ RAMOS y consecuencia de esto, la renuncia del dirigente municipal de PRI, el ex – alcalde MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO así como parte de su directiva….. A unos días de los acontecimientos que originaron también la desbandada en el PRI municipal de González, el tiempo parece dar la razón al “Diablillo de la política”, el ex – alcalde RAÚL GARCÍA VALLEJO; el cual entre sonrisa y sonrisa, dijo a un servidor, que no es el “Diablillo de la Política”, sino que el “Diablote de la política” en el municipio de González….. En el breve diálogo sostenido con un servidor, el ex – alcalde RAÚL GARCÍA VALLEJO, recordó como el grupo que era encabezado por MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO, le jugo las contras y enseguida comento el hecho que en estos momentos en donde están, hasta ahí el breve diálogo, con quien en estas fechas es el Procurador Agrario en el estado de Tamaulipas…. Por cierto que hace unos días, del municipio de González, nos llegó llegaron informes que el ex – presidente municipal de tal lugar, MIGUEL GONZÁLEZ ORTEGA, ampliamente conocido como Memín, trabajaba ya para las aspiraciones políticas GUILLERMO VERLAGE BERRY, que busca la reelección para presidente municipal y por si lo anterior fuera poco, también recibimos información que el también ex – alcalde priista, MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO; ya trabaja también a favor del proyecto político del PAN y que a cambio, le dieron unas obras a realizar; voy bien o me regreso, como la ve estimado lector….. Ya que andamos por el municipio de González, aprovechamos el espacio para enviar un afectuoso saludo al ex – alcalde priistas y en estas fechas candidato de MORENA a presidente municipal, JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; a quién habitantes del mencionado lugar, se encuentran dando su apoyo y se espera que con el efecto de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, candidato a presidente de la república mexicana a través de la coalición “Juntos Haremos Historia”, se convierta próximo alcalde del vecino municipio de González….. Del municipio de Altamira, llego información del candidato del PRI al Senado Mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; el cual expresó “Los priístas contamos con las grandes virtudes del hombre que viene a transformar a México para ganar, de nuestro amigo PEPE MEADE; dijo porque los priistas tenemos la capacidad, la experiencia y sobre todo la transparencia para gobernar”….. Lo anterior fue dicho por el candidato del PRI a Senador de la república mexicana, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; al dar la bienvenida en Altamira al candidato presidencial de su partido, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, quien realizó una serie de actividades para respaldar a los candidatos de las fórmulas priistas al senado, las diputaciones federales y las alcaldías que estarán en juego el próximo primero de julio en Tamaulipas…. Durante su participación, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; destacó que los tamaulipecos comparten la idea de progreso del candidato presidencial priista, que tiene como claro objetivo la transformación del país y en este contexto, el candidato al senado de la república reiteró que los candidatos priistas están trabajando muy de cerca con los hombres, mujeres y jóvenes de Tamaulipas para defender el voto el día de la jornada electoral, y señaló que “con el apoyo indiscutible de PEPE MEADE, vamos a ganar” ….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS – añadió – que durante los recorridos que han realizado él y la también candidata a la senaduría, YAHLEEL ABDALA CARMONA a lo largo y ancho de los 43 municipios han recibido muestras irrefutables de apoyo y adhesión a las propuestas priistas, por lo que afirma que ganarán el primero de julio y agregó, “Estamos seguros que tendremos el apoyo del próximo presidente de la república, además no debemos olvidar que somos mejores y vamos a ganar, porque tenemos los valores de la transparencia y de la honestidad”….. Para concluir con su participación, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que cada voto que reciben los priistas es un voto a la experiencia, mientras que los de enfrente, reciben el voto nulo del nepotismo….. En cuestiones de índole municipal, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió a la reunión de trabajo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por el vector, que se llevó a cabo en la sala de cabildo de la presidencia municipal, en donde estuvo presente la Secretaria de Salud en el Estado, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, DANIEL CORTINAS ZÚÑIGA, que es encargado del despacho de la dirección de medicina preventiva, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, ABRAHAM BENAVIDES GONZÁLEZ así como directores de diferentes instituciones de salud en el municipio….. Cabe señalar que el objetivo principal de la reunión, fue para dar a conocer el seguimiento, como acuerdos y compromisos de reuniones anteriores, además de analizar la información generada en las últimas semanas para fortalecer acciones, promoción y control de estas enfermedades….. Durante su participación, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; dio a conocer los logros y las acciones que el municipio ha realizado en cuanto hace al combate y prevención de las enfermedades transmitidas por el vector, como son el Dengue, el Zika y Chikungunia, y por su parte la Secretaria de Salud, agradeció y valoro apoyo del alcalde en acciones de prevención, limpieza y descacharrización….. Como punto final a estos comentarios, manifestamos que como parte de sus actividades de proselitismo, el candidato del PRI a la alcaldía de El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; este día recorrió por la mañana la calle Morelos al norte y sur de la Ciudad, y durante su paso por las calles, avenidas así como establecimientos comerciales, recibió apoyo de ciudadanos quienes se mostraron muy contentos y dispuestos a votar a favor de su persona y demás candidatos del PRI, el primero de Julio del 2018, para poder ganar esta elección; por su parte el candidato se comprometió a realizar una buena labor porque los mantenses “Merecemos Vivir Mejor”.

