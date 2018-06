ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Dolió y fuerte, las declaraciones de Ricardo Monreal. *.- Mensaje de AMLO al gobernador, calentó la “gallera”.

Hace unos días en Ciudad Madero, Tamaulipas; el candidato “Juntos Haremos Historia” a la presidencia de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, a través de su Coordinador de Campaña en esta región, Ricardo Monreal; envió un mensaje al gobernador del estado.

El mensaje de AMLO al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, durante una Conferencia de Prensa, fue mediante su coordinador Ricardo Monreal, que dijo: “Le hago un llamado al gobernador para que no meta las manos, ni él ni su gente”.

Además, señaló “Hemos tenido una actitud de respeto para él. No queremos que esa actitud se pierda. Andrés le manda decir al gobernador que no se meta. Por mi conducto le digo que no actué de manera ilegal”, también se difundió a nivel nacional.

La respuesta del gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; no se hizo esperar y dijo a representantes de diversos medios de Comunicación Social. Hemos sido muy respetuosos del proceso electoral. Pero en lo particular hemos sido muy respetuosos de las leyes electorales.

Los dimes y diretes, entre Ricardo Monreal coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrados y el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; subieron de tono, esto a unos días que puntero de las encuestas, venga nuevamente a Tamaulipas.

Cabe señalar que le dolió tanto al panismo de Tamaulipas, que este lunes en la capital del estado, su dirigente estatal Francisco Elizondo Salazar, ofreció Conferencia de Prensa y por supuesto, que el tema principal fueron las declaraciones de Ricardo Monreal.

El caso de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es algo que va para rato y que cambia el escenario electoral en Tamaulipas ya que seguramente candidatos de otros partidos políticos, trataran de sacarle provecho a tal situación.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que no creemos que el pleito político que se traen AMLO, como Ricardo Monreal en contra el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca y el PAN, pare en los tribunales electorales, porque el que acusa tiene la obligación de comprobar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El alcalde El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió hoy lunes cuatro de Junio de 2018, a la unidad móvil de NAFIN, dónde a partir de este día hasta el sábado 9 del presente mes y año, se habrá de desarrollar importantes pláticas de capacitación dirigidas a empresarios y emprendedores así como también a alumnos de instituciones educativas…. En su participación, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; destaco el gran logro que fue traer por segunda vez el módulo de NAFIN para beneficio de la gente de El Mante y la región, ya que abarca también a los municipios vecinos y agregó que se espera que sea una semana muy exitosa, como que salgan beneficiados muchos negocios y se logre mejorar la calidad de vida de las empresas instaladas….. Cabe mencionar que el presidente municipal, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; durante esta actividad estuvo acompañado por JAVIER PÉREZ VÁZQUEZ encargado del módulo en esta Ciudad, de JORGE SILVA SANTOS capacitador y de EDUARDO AUDEL TORRES VALLEJO, director de desarrollo económico del municipio….. En otras cuestiones, tenemos que el candidato del PRI a Senador de la República Mexicana ALEJANDRO GUEVARA COBOS; en Conferencia de Prensa sostenida en la capital del estado, manifestó: “Lo que hoy se ha perdido, es la capacidad de fortalecer la democracia en Tamaulipas”, esto al dar a conocer su postura conocer su postura ante la cancelación del debate que había sido pactado entre los aspirantes a este cargo de elección popular….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, considera que los ciudadanos están en pleno derecho de saber cuáles son las propuestas de cada uno de los aspirantes a este cargo de elección popular, así como el alcance de éstas y la viabilidad de las mismas….. En ese sentido, expresó que “El objetivo para invitar a nuestros adversarios políticos a debatir era única y exclusivamente para que el ciudadano tuviera la oportunidad de conocer las propuestas de cada uno de los candidatos, su efectividad y su congruencia como seres humanos; que conozcan a sus candidatos, sus trayectorias, propuestas y sus capacidades, para que tengan la película clara de cuál es la mejor opción para representarlos en la cámara alta”….. El candidato del PRI al Senado Mexicano, dijo que el ejercicio democrático se llevaría a cabo el jueves 31 de mayo en las instalaciones del Centro de Excelencia de la UAT, en el que participarían YAHLEEL ABDALA CARMONA (PRI); AMÉRICO VILLARREAL ANAYA (Coalición Juntos Haremos Historia); PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ (PVEM); ÓSCAR MARTÍN RAMOS (Nueva Alianza); ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA (Coalición Por México al Frente)….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, recordó y reitero, que desde el primer minuto en que iniciaron las actividades proselitistas en la búsqueda de una curul en el Congreso de la Unión, tanto su compañera de fórmula como él expresaron tres puntos que consideran son de vital importancia para los tamaulipecos: una prueba antidoping, hacer pública la declaración patrimonial tres de tres y debatir….. Sobre lo anterior, señaló que hasta el momento, ninguno de los candidatos opositores al PRI, han cumplido con estas peticiones, y que a pesar de estas circunstancias, la ciudadanía espera una explicación del resto de los aspirantes al senado del porque decidieron no participar, a pesar de que ninguno de ellos ha hecho alguna declaración, y refrendó su interés en que el debate se lleve a cabo a la brevedad posible….. El candidato del PRI a Senador de la República Mexicana, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que “Estamos siempre abiertos a lo que debemos hacer nosotros para fortalecer la democracia en Tamaulipas, estamos conscientes de que hoy debemos ser más ciudadanos que pertenecientes a un partido político y que la claridad y transparencia con la que podamos afrontar los retos y enseñarle a la ciudadanía nuestra capacidad y de lo que somos capaces de hacer una vez que estemos en los lugares a los que aspiramos llegar, nos hace mujeres y hombres muy congruentes para poder enfrentar los retos del futuro”…. Por su parte el candidato del PRI a presidente municipal de El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; a unos días del 1 de Julio del 2018, se está perfilando como el ganador del proceso electoral, en base a manifestaciones recibidas a su favor, tanto en zona rural como en cabecera municipal….. El candidato a la presidencia municipal de El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; en compañía de su esposa LAURA GARRIDO DE PORTALES así como de sus hijos pide el voto a la ciudadanía de una manera sencilla y buena fe, esto bajo su lema de campaña y que es “Merecemos Vivir Mejor”, dice al grueso del electorado…. En información del Congreso del Estado, manifestamos que teniendo como finalidad incentivar al sector privado para dar empleo a los adultos mayores, con gran éxito se desarrolló la sesión el pasado viernes en donde a través de la participación y en el ejercicio democrático expresaron sus ideas en bien del estado de Tamaulipas….. Durante esta actividad legislativa y que se denominó el primer Parlamento de la Juventud Tamaulipeca, “Volvamos a Empezar”, las y los Diputados jóvenes, aprobaron reformas para impulsar el empleo de adultos mayores, así como la disolución del matrimonio en el momento que los cónyuges lo deseen, además buscan que se incorpore una asignatura en materia de nutrición en las Escuelas Primarias del Estado….. Sobre lo expuesto, se informa que junto con la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas, entre otras Asociaciones, que hicieron posible la participación plena de la juventud de Tamaulipas en un ejercicio democrático, donde sus ideas fueron escuchadas y participo la juventud, VANESSA BERENICE ARCEO DE LA ROSA así como JESÚS ALEJANDRO VILLANUEVA AHUMADA, ELIZABETH DEL CARMEN VALERO TORRES y JOSÉ ANTONIO MONDRAGÓN MONREAL, ANN CELLY PORTAES ACUÑA y JOSÉ DE JESÚS PIÑA MARTÍNEZ….. Cabe mencionar que la Mesa Directiva, fue integrada por MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CABRERA, ANN CELLY PORTALES ACUÑA y MARIO ÁNGEL GUTIÉRREZ LÓPEZ, así como también por OMAR ALFONSO MACHADO ANAYA, como presidenta, secretarios y suplentes, respectivamente, dirigiendo estos trabajos del Parlamento, con gran éxito y responsabilidad….. En caso de no existir cuestiones de última hora, el candidato del PRI a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; este martes 5 de Junio del 2018, tendrá actividad en el vecino municipio de Xicoténcatl, en donde a decir verdad, ha encontrado muy buena respuesta a sus actividades de proselitismo, a fin de convertirse en la voz de los habitantes de este distrito electoral, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión….. El que no le afloja el paso como candidato de MORENA a la presidencia municipal de González, es el ex – alcalde, JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; el cual día con día, acumula más simpatías a su favor, como del candidato a la presidencia de la república mexicana por la coalición “Juntos Haremos Historia”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...