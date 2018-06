ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Continúan candidatos, sin dar un “golpe” espectacular. *.- Aquí cerrada contienda, entre candidatos del PRI y PAN.

A decir verdad en este municipio candidatos a presidente municipal, continúan sin dar un “golpe” espectacular el cual en estas fechas visualice quien ganara elección del primero de Julio del 2018.

Claro que hablo de los candidatos del PRI y del PAN, julio Portales Martínez y Mateo Vázquez Ontiveros, mismos que siguen adelante en sus actividades de proselitismo pero aún sin definir la elección.

Julio Portales Martínez y Mateo Vázquez Ontiveros, a decir verdad, son los candidatos con mayores posibilidades de ganar la elección a presidente municipal, de otros y de otras, mejor ni hablar.

De ambos candidatos se comenta entre la ciudadanía, que en ocasiones las preferencias electorales se inclinan a favor de Julio Portales Martínez y que en otras, a favor de Mateo Vázquez Ontiveros.

Mas sin embargo la realidad política que se vive, continua en veremos y todo parece indicar que el triunfo de uno de los dos, dependerá de las actividades que realicen así como de los “amarres” que efectúen.

Con justificada razón alguien nos comentó este martes 5 de Junio, que como siempre, la movilización que realicen los partidos políticos y candidatos el día de la elección, jugara un papel importante.

Aunque no siempre, en la mayoría de los casos el que tiene una mayor movilización el día de la elección, es el partido y candidatos que son parte del poder político, económico y social del estado y municipio.

Cabe señalar a menos de 25 días de terminar las campañas políticas y principalmente para la presidencia municipal, la contienda está muy cerrada entre Julio Portales Martínez y Mateo Vázquez Ontiveros.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que cada uno de los candidatos en mención, trae sus propuestas y modo de convencer al electorado, pero es necesario tener en mente, como puede ganar uno de ellos, puede perder.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En información del Congreso del Estado, tenemos que al el “Día Mundial del Medio Ambiente”, el Gobierno del Estado, que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, a través de algunas de sus dependencias, se dejó de manifiesto que se requiere del compromiso de los tres Poderes de Tamaulipas y de la sociedad en general, para sumar acciones en favor de un entorno sano y libre de contaminación….. Sobre el tema cabe mencionar, que con la asistencia del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, durante el evento donde se dieron a conocer las acciones en las que se trabaja para combatir esta problemática, el Congreso del Estado de Tamaulipas reiteró su compromiso de colaborar, desde el ámbito de su competencia, para contribuir en un ambiente saludable, libre de contaminación por plásticos….. Como parte de lo expuesto, tenemos que es Desarrollo y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ y de Educación, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, , se comprometieron a dar resultados claros y firmes para heredar a las futuras generaciones, un Estado y un País más limpio….. Por su parte el Gobernador de Tamaulipas, invitó a Diputadas y Diputados, comunidad estudiantil presente, padres de familia, así como a los titulares de las Secretarías de la Administración Estatal, a coadyuvar para ganar la batalla a los plásticos, que tanto afectan al ecosistema del planeta….. Cabe mencionar que con este evento, efectuado en el Polyforum de Ciudad Victoria, se da muestra del interés de abonar en un tema trascendental, una problemática mundial, en la cual, la suma de acciones y la voluntad de un mejor entorno es la clave, así como el inculcar y promover en la niñez, valores que fortalezcan el amor por la madre tierra….. Asistieron al evento, los legisladores JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ, HUMBERTO RANGEL VALLEJO así como ÁNGEL ROMEO GARZA RODRÍGUEZ, las Diputadas ISSIS CANTÚ MANZANO, TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ y MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO….. Por indicaciones del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, el Departamento de Servicios Públicos de la presidencia municipal a cargo de HUMBERTO HERNÁNDEZ DELGADO, sigue atendiendo las demandas de la ciudadanía en cuanto a la prestación de servicios, como son “bacheo”, alumbrado, limpieza pública y parques y jardines, esto en base a los programas de gobierno y demanda ciudadana….. En otras cuestiones, tenemos que de la H. Matamoros nos llegó información, que este martes 5 de junio del 2018, gente contratada por el PAN, trato de demeritar al candidato “CHUCHIN” DE LA GARZA pegando Flayers en su contra y quien es el de mayor preferencia en los electores al superar a CARLOS GARCÍA del PAN y a MARIO LÓPEZ de MORENA, quienes no repuntan según las encuestas serias realizadas por Hora Cero, Buendía & Laredo, IGG y AD Media Marketing….. Con relación a lo anterior así como la información que se nos hizo llegar, por la calle 3 fue sorprendida una mujer que no quiso identificarse y que solo manifestó que en el PAN de Matamoros contrataron a 10 personas para pegar en los postes y las casas los flayer de “CHUCHIN” y que a cada persona les habían dado mil flayers….. Sin mencionar nombre en la información que se nos hizo llegar, indica que al cuestionarle a la mujer quien vestía tenis blancos, pantalón de mezclilla y blusa azul, declaro que solo les dijeron eso y que le echaran la culpa a los de MORENA en caso que les preguntaran algo….. Sobre el tema en el que las calificaciones y descalificaciones están a la orden del día, se da a conocer en la información que en días pasados el candidato de Acción Nacional CARLOS GARCÍA reconoció en el programa RDTV que reconocía el proyecto de pavimentación de la actual administración, por lo cual si el ganaba seguiría con ese programa emergente y hoy el PAN municipal se contradice con lo que CARLOS GARCÍA declaró en el pasado programa….. Regresando con información legislativa, damos a conocer que en reunión de Comisiones, las Diputadas y Diputados del Congreso del Estado, dictaminaron a favor acciones para lograr la igualdad del hombre y la mujer en el ámbito laboral, así como en beneficio de la educación de los menores que reciben los servicios de los Centros de Atención Infantil, asuntos que serán turnados al pleno para su aprobación o rechazo….. Sobre lo expuesto, tenemos que La Comisión de Estudios Legislativos, votó a favor reformas a la Ley para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra Mujeres, con el objeto de otorgar mayores competencias a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que en estricto cumplimiento al principio de legalidad, pueda generar acciones que le permitan velar por el respeto de los derechos de las mujeres….. Cabe señalar que con esta propuesta, se busca que la dependencia impulse acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y hombres, en materia de trabajo y previsión social, diseñe con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral, entre otras….. Asimismo, tenemos que en reunión con la Comisión de Igualdad de Género, declararon viables las reformas propuestas, que buscan armonizar esta Ley, con la legislación General, en cuanto a las modalidades de violencia laboral, así como, ante la necesidad de establecer el supuesto de la orden de protección de emergencia para el caso de que el probable agresor trabaje en el mismo centro laboral que la víctima….. Durante la reunión de las Comisiones, también tuvo actividad la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, se dictaminaron e de forma conjunta, dos Iniciativas que tienen como objeto, realizar armonizaciones, en favor de una mejor educación de los menores, que reciben los servicios de Centros de Atención Infantil….. Como parte de lo dado a conocer, manifestamos que dichas armonizaciones, pretenden establecer que en Centros de Atención Infantil, se contemple como actividad para el cumplimiento de la ley, implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto su educación y atención, además que se enfocan en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten los Centros de Atención, por últimos manifestamos que los dictámenes, serán turnados al Pleno para su aprobación o rechazo, según corresponda….. Tal y como lo dimos a conocer en este espacio, el que anduvo este martes en el vecino de Xicoténcatl en la promoción del voto, iniciando en la colonia Primero de Mayo, es el candidato a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS y de acuerdo a la información que se nos hizo llegar, a decir verdad le fue muy bien ya que los habitantes de dicho lugar y municipio, lo recibieron con bastante alegría como con el compromiso de votar a su favor el día primero de Julio del 2018….. Este día martes 5 del 2018, en realidad que nos dio gusto saludar al buen amigo, VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA, ex – coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo Delegación – Mante, como también un buen abogado y catedrático en conocida universidad de esta Ciudad.

Correo electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...