ENFOQUE POLÍTICO

¿Libertad de Expresión?

Con motivo que este martes 7 de Junio de 2018, se celebra un aniversario más del “Día de la Libertad de Expresión”, existen quienes se preguntan y con justificada razón, que si existe “Libertad de Expresión” en nuestro país.

Desde nuestro punto de vista, consideramos que a pesar de los riesgos que implica ejercer en estos tiempos esta difícil profesión de informar, la “La Libertad de Expresión” si existe en nuestro país.

Como es del conocimiento público, el derecho de informar a la ciudadanía del acontecer político, económico y social, está consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La celebración del “Día de la Libertad de Expresión” en este país, fue instituida por el entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés en el año de 1951; quién determino que fuera el día 7 de Junio.

Aunque las cifras son aterradoras para quienes ejercemos esta noble pero muy difícil labor de informar, en cuanto a periodistas asesinados y otros desaparecidos, se continúa adelante con los riesgos que implica.

En el caso de Tamaulipas, en el año y meses del gobierno panista que encabeza como el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; van dos periodistas asesinados, uno en Nuevo Laredo y otro en Victoria.

En el primer municipio, el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, fue esclarecido y sus homicidas se encuentran en prisión por el crimen cometido, no solo en contra la persona, sino que la “Libertad de Expresión”.

En el caso de Héctor González Antonio, asesinado hace unos días en Victoria; autoridades están investigando y es seguro que este jueves en que se celebra el “Día de la Libertad de Expresión”, se informe del avance que existe.

Por cierto que desde la mañana de este miércoles, algunos compañeros nos preguntaban sobre algún festejo del “Día de la Libertad de Expresión” en esta Ciudad, acostumbrados a la tradición.

Como un dato, damos a conocer que nos llegó información que la presidencia municipal a cargo del jefe de la comuna mantense, Juan Francisco Leal Guerra; no contempla alguna celebración del “Día de la Libertad de Expresión”.

Para concluir y nuestro enfoque, consideramos que a pesar de los pesares, todavía tenemos “Libertad de Expresión” en nuestro país, de lo contrario, no estaríamos escribiendo lo anterior.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Con gran entusiasmo, se realizó la tercera carrera 5k del Congreso del Estado, donde los atletas corrieron por un propósito, concientizar sobre la igualdad laboral y la no discriminación, además, impulsar a la sociedad en general a ejercitarse, a fin de contar con mejores hábitos de salud y alcanzar el bienestar integral que necesita todo ser humano, habiendo estado a cargo del Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, el banderazo de salida a los corredores que se sumaron a esta competencia, en cuanto hace en su edición primavera, ya que es compromiso de los legisladores promover acciones que sean de beneficio con sus representados….. Durante su intervención, el legislador GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; destacó la participación de los atletas, de los servidores públicos de diferentes dependencias, así como de los colaboradores del Poder Legislativo, lo cual fortalece la unidad y el trabajo en equipo que se requiere para recuperar la grandeza de Tamaulipas, cabe dar a conocer que la Diputada ISISIS CANTÚ MANZANO y MARIO ANTONIO TAPIA FERNÁNDEZ, se unieron a la competencia, en la que tuvo como invitado especial al Contralmirante ROBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, del Sector Naval La Pesca…. Cabe señalar que en el marco de este ejercicio deportivo, se premió a los ganadores de la categoría especial, resultando en la femenil: GERARLDINE SÁNCHEZ GRETEL AGUILAR, tercer lugar, respectivamente; así como en la varonil, REYNALDO DÍAZ HUERTA y MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, en primero y en segundo lugar….. De los atletas externos, en la categoría varonil: JORGE AZUA, VÍCTOR HERNÁNDEZ y JOSUÉ CASTILLO, así como en la femenil, VIOLETA CRUZ, EDITH SANDOVAL y KAREN WALLE, en cuanto en los primeros lugares respectivamente, quienes recibieron los trofeos y reconocimiento a su esfuerzo…. Asimismo, se premió a las categorías varonil y femenil, respecto a los trabajadores del Congreso, donde LUIS JOCH y ANA VICTORIA GARCÍA, alcanzaron el primer lugar, así como VÍCTOR MARTÍNEZ, MADELEINE GARCÍA, SILVANO RODRÍGUEZ y ADRIANA GARCÍA, fueron galardonados en esta competencia….. En su

opinión, los corredores externos, resaltaron la buena organización y la atención brindada en esta carrera, al dotarles lo que necesitaban, “Lo más importante, las personas que están al frente del Poder Legislativo, no solo se preocupen por el deporte, sino que lo hagan con acciones, ahí está la prueba el presidente desde temprano acompañándonos”….. Por su parte, los servidores públicos participantes, manifestaron la importancia de que las instituciones impulsen el deporte, ya que ello genera una buena salud física y mental, en razón de que la ejercitación es parte primordial para la formación de las personas….. Y cabe mencionar que es importante recordar que esta actividad, se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social y con apoyo del Instituto del Deporte del Gobierno del Estado, quienes en acciones conjuntas, coadyuvan en la promoción de la práctica deportiva y el cuidado de la salud de los tamaulipecos….. Hacemos un paréntesis para manifestar, que la mañana de este día, el candidato del PRI a la presidencia municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; efectuó un recorrido por la calle Pedro J. Méndez al poniente de la Ciudad y por la tarde de este mismo día, saludo a vecinos de la Avenida Hidalgo, como a propietarios y trabajadores de establecimientos comerciales, a los cuales también les agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad en esta campaña que lleva a cabo para convertirse con su apoyo en el próximo alcalde de este municipio….. Regresando con información del Congreso del Estado, manifestamos que con una reunión de apertura, inició la auditoría en diversas áreas del Congreso en dicho lugar para evaluar el grado de implementación de la Norma para la Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, con fines de certificación….. En cuanto a lo anterior, tenemos que las actividades de este mecanismo de adopción voluntaria, se llevarán a cabo los días miércoles y jueves de esta semana, donde se tiene proyectado valorar si el Poder Legislativo cumple con los 14 requisitos de esta norma, que se enfoca principalmente en recursos humanos, revisando desde la capacitación, hasta el desarrollo del personal….. Durante esta actividad, participaron el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, así como titulares de las diversas áreas del Congreso, participaron en este encuentro con el Auditor Líder, EDUARDO SOTO CORRE y MARIBEL CANSECO MÉNDEZ, la cual pertenece del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C…. Cabe mencionar que con esta certificación, que tiene los niveles de bronce, plata y oro, la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, busca ser parte de instituciones que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, que favorecen el desarrollo integral de las y los trabajadores…..

En más información de la máxima tribuna popular del estado de Tamaulipas, tenemos que el Pleno del Congreso, aprobó reformas para combatir de manera más eficiente la violencia contra mujeres, permitiendo un sano desarrollo profesional y laboral de las tamaulipecas, además, a fin de optimizar las bases, condiciones y procedimientos para la creación y funcionamiento de los Centros de Atención Infantil, entre otras en bien de la comunidad estudiantil….. En la sesión de esta semana, los Diputados y Diputadas del Congreso del Estado, votaron en consuno dos Dictámenes, relativos a modificaciones a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, por un lado, actualizándola, en aras de otorgarle a la Secretaría del Trabajo, atribuciones que busquen garantizar los derechos de las mujeres y combatan la violencia laboral que suele presentarse en su contra….. Con relación a lo anterior, de las obligaciones, figura que la citada dependencia, deberá impulsar las acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación en materia de trabajo y previsión social, así como orientar a las víctimas de violencia laboral, sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres….. Estas adiciones, buscan incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, garantizar la igualdad salarial e implementar acciones para atender la violencia laboral, además, emprender políticas con igualdad de trato y oportunidades….. Por otra parte, se pretende homologar esta Ley a la General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el sentido de establecer el supuesto de la orden de protección de emergencia, para en caso de que el probable agresor trabaje en el mismo centro laboral que la víctima….. En otro tema, los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura de la entidad, aprobó modificar la Ley de Centros de Atención Infantil del Estado, con el fin de optimizar las bases, como las condiciones y procedimientos para la creación y funcionamiento de estos espacios, en bien del desarrollo de las niñas y niños….. Se dijo que lo anterior, recae a una armonización legislativa, en beneficio de la educación de los menores de edad que reciben servicios de los Centros de Atención Infantil, fortaleciendo con ello, la participación y educación de madres y padres como principales educadores de sus hijos e hijas….. También durante la actividad legislativa, integrantes

de las diferentes fuerzas políticas, exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Congreso de la Unión, a que en términos de la legislación fiscal aplicable, cree, promueva, aplique y difunda, instrumentos fiscales necesarios para estimular a las personas físicas y morales que apoyen a jóvenes estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, a que cursen y culminen sus estudios profesionales en las diversas universidades del país….. Cabe mencionar que los legisladores autorizaron también a el Ayuntamiento de El Mante, a donar un predio propiedad de su Hacienda Pública a favor del Gobierno del Estado, para la construcción y operación de un parque de bienestar social, acción que coadyuva en generar las condiciones para propiciar una convivencia pacífica y armónica de las personas.

