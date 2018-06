ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- La mejor encuesta, el primero de Julio del 2018. *.- Candidatos del PRI, en pie de lucha para ganar.

A más de dos meses de iniciadas las campañas políticas para presidente de México, Senador de la República y Diputado Federal, y un mes y días la de presidente municipal, como integrantes de Cabildo, los candidatos del PRI se mantienen en pie de lucha para ganar la elección.

Como es del conocimiento público, las campañas para los primeros 3 cargos de elección popular, iniciaron el primero de Abril, para presidente municipal e integrantes de Cabildo dieron inicio el día 14 de Mayo, mismas que tendrán una duración de 45 días.

Cabe señalar que durante la elección del primero de Julio del 2018, se elegirá presidente de la república mexicana, 128 senadores y 500 diputados federales pero además las 2,818 autoridades municipales, de acuerdo a lo que marca el calendario electoral.

La jornada electoral para los referidos cargos de elección popular, dará inicio el día 1 de Julio del 2018 y habrá de concluir, con el cierre de las casillas, antes o después de la hora señalada, en el primero de los casos si ya votaron los que aparecen en la lista Nominal.

De acuerdo a los procesos electorales pasados, la hora para el cierre de las casillas, es a las 18:00 horas, esto siempre y cuando hayan votado los que aparecen en la lista Nominal, en caso de no ser así, se tendrán que esperar, si existen ciudadanos “formados”.

Lo anterior nos hace recordar, que desde el inició de su campaña política electoral, el candidato del PRI a Senador de la República Mexicana, Alejandro Guevara Cobos; ha dicho que la mejor encuesta es la del primero de Julio, en que acuden los ciudadanos a votar.

En el mismo tenor, se encuentran los candidatos a Diputado Federal por este Distrito Electoral, Florentino Aarón Sáenz Cobos y también el postulado para presidente municipal, Julio Portales Martínez; del que se dice que va en Caballo de Hacienda y listo para ganar.

Las encuestas que salen durante la elección a algún cargo de elección popular, normalmente son pagadas por equis candidatos, en ocasiones porque les entra la desesperación, utilizando inclusive, las llamadas encuestas “patito”, mismas que al final resultan todo un fraude.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que en realidad la mejor encuesta, es la jornada electoral del 1 de Julio del 2018, en donde la ciudadanía saldrá a votar a favor de los candidatos de sus simpatías, y estarán solos ante la boleta electoral.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. La mañana de este jueves, escuchamos decir al presidente de la Asociación de la CNPR, el regidor CÉSAR FERNANDO GARNIER GONZÁLEZ; que la zafra estaba a punto de finalizar, entre el día de hoy y este viernes y que él se trasladaría a la Ciudad de México para ver cómo iba a quedar lo del KARBER….. Por cuestiones del destino o la naturaleza, la tarde de este jueves llovió en la Ciudad y de acuerdo a como estaba de nublado, es muy seguro que lo mismo paso en el campo cañero y por lo tanto, automáticamente la zafra termino; pues al parecer continuaría lloviendo….. Unos minutos después de haber estado durante la reunión de convivencia de cada jueves en las instalaciones de la Asociación de la CNPR local que preside CÉSAR FERNANDO GARNIER GONZÁLEZ, estuvimos en las instalaciones de la Sección 120 del Sindicato Nacional Azucarero y conocimos que su Secretario General MARTÍN MORALES VALENCIA, acaba de llegar de la Ciudad de México y que como aquello de las 12:00 horas, sostendría una reunión con integrantes de su Comité….. Este jueves en que se celebra el “Día de la Libertad de Expresión”, tenemos que el gobernador del estado de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; entrevistado en la Ciudad de Reynosa, manifestó que existe el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones de los periodistas asesinados en el estado….. El gobernador del estado de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; se refirió al caso de CARLOS DOMÍNGUEZ y sobre el que dijo se resolvió pero que existe el compromiso de realizar las investigaciones correspondientes, en el caso del también periodista, HÉCTOR GONZÁLEZ ANTONIO….. Por cierto que en la Ciudad y Puerto de Tampico, un grupo de periodistas, en el marco de la celebración del “Día de la Libertad de Expresión”, se pronunciaron porque cesen las agresiones que impiden el buen desempeño de su labor, pidiendo a las autoridades que se apliquen los protocolos de protección a informadores y se tocó el caso de HÉCTOR GONZÁLEZ ANTONIO, periodista asesinado hace unos días en la capital del estado….. Por cierto que mientras tanto en esta urbe cañera, representantes de algunos medios de Comunicación Social, seguían con el tema de algún convivió, algo que no deja de llamar la atención, porque a decir verdad, los tiempos del convivio, rifas y apoyos económicos ha terminado y lo más difícil es que algunos no quieren entender, en fin cada quien su “rollo”….. Día con día, son más los ciudadanos que manifiestan que votaran por JULIO PORTALES MARTÍNEZ, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal, el motivo, es que es el candidato de las mejores propuestas y a decir verdad, que es un joven cuya característica principal, es la familia y que como el dice, en El Mante, Merecemos Vivir Mejor….. Aunque todavía faltan unos días, de todas formas damos a conocer, que de manera coordinada entre el Comité Directivo Local del PRI que preside la candidata a regidora LUPITA ACEVEDO DÍAZ y equipo de campaña del candidato del candidato de dicho instituto político a la presidencia municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; están organizando un Encuentro de Mujeres, bajo el lema de campaña, por que MERECEMOS VIVIR MEJOR, mismo que se llevara a cabo el martes 12 de Junio del 2018 a las 15:30 horas en Hobby Gran Salón, el cual se encuentra ubicado por la calle Morelos al norte de la Ciudad….. Por favor pero por favor no lo transmita pero la tarde de este día jueves 7 de Junio del 2018, nos llegó información que en cuestión de un par de días, el que se hará cargo de la coordinación general de la campaña política electoral del candidato del PAN a la presidencia municipal, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS; es el en estas fechas titular de la oficina de Bienestar Social de la presidencia municipal, NOÉ RAMOS; por lo que recibimos información que algunos se han pronunciado que ojala no sea verdad y que el buen ELISEO TREJO, continúe como hasta ahora y más cuando se asegura que todo va bien….. Aprovechamos el espacio para manifestar, que los que no entienden que no nos envíen información de los candidatos del PVEM a ningún de los cargo de elección popular, son sus voceros, esto a pesar que a través de su Correo Electrónico como es el caso de FERNANDO CAVA, se los hemos hecho saber y esperamos que esto lo entienda también, una persona de apeidos CEDILLO LERMA, aclarando no es nada personal, simple y sencillamente que no tenemos ninguna relación con sus candidatos….. El que sigue adelante con su campaña política electoral a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral y dispuesto a ganar la elección, por parte del Partido Revolucionario Institucional, es FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; el cual de una manera humilde y sencilla, se encuentra pidiendo del voto al grueso del electorado en los 19 municipios que comprenden el referido distrito electoral, con cabecera en el municipio de El Mante ….. Del municipio de Aldama, nos llegó información que al que al que le está lloviendo sobre mojado y todo porque es el candidato de las preferencias electorales, es al alcalde que busca la reelección en representación del PRI, FAISAL SMER SILVA; al que acusan de utilizar recursos del erario público municipal para hacer campaña, como la ve estimado lector…. Hablar del candidato del PRI a presidente municipal de Aldama, FAISAL SMER SILVA; nos hace recordar a su hermano, el dos veces alcalde del mencionado lugar, ABA D SMER SILVA, al que desde este espacio, le enviamos un afectuoso saludo.

