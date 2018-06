ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- “En el PRI nos quedamos los mejores”: Guevara Cobos. *.- Candidato está en la elección, conteo y defensa del voto.

El pasado viernes el candidato del PRI al Senado Mexicano, Alejandro Guevara Cobos, en Ciudad Victoria, dijo una gran verdad, al señalar “En el PRI nos quedamos los mejores”, en alusión a los que se fueron y los que se irán.

Durante su intervención en la ceremonia de la integración de Acción Electoral, con asistencia de representantes de los 43 municipios, fue más allá, al expresar que lo mejor del PRI son ustedes. ¡Estamos listos para ganar”.

En ese sentido, el candidato afirmo que los priistas están de fiesta porque todos aquellos que daban por muerto al PRI olvidaron que tiene hombres, mujeres y jóvenes que han aportado mucho a México y a Tamaulipas.

Agradeció a los representantes del Acción Electoral del PRI de los 43 municipios a su nombre y el de su compañera de fórmula Yahleel Abdala, candidatos a diputado federal y

aspirantes a alcaldes, el trabajo que están realizando.

En presencia del Secretario del Secretario General del CEN del PRI, Felipe Enríquez Hernández, dijo que juntos son un gran engranaje en el que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde.

Al enaltecer la labor del dirigente estatal Sergio Guajardo y del Delegado Nacional del Partido en Tamaulipas, Eruviel Alonso y del Secretario de Acción Electoral, Felipe Enríquez, reconoció su capacidad, dijo juntos nos sacaremos la espina.

Hablo del balance realizado por el PRI para ver quién está y quien no, el resultado se quedaron “los más, pero sobre todo, nos quedamos los mejores, por eso, espantados los de enfrente, porque vamos a ganar”.

Destacó el esfuerzo por coordinar trabajos de José Antonio Meade y cada uno de los candidatos, que no sería sin la vigilancia, cuidado, apoyo, prestigio y compromiso de la estructura de acción electoral, para contar y defender el voto.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato del PRI al Senado Mexicano, Alejandro Guevara Cobos, dejo su política inicial del proceso electoral, para entrar de lleno a lo que será el día de la elección.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…..El pasado sábado del municipio de Matamoros llegó información en el sentido, que MATIO LÓPEZ candidato de MORENA a presidente municipal, viola la legislación estatal y que por consiguiente, su campaña será invalidada ya que no renunció con anticipación a su cargo de funcionario en el Tecnológico de este lugar….. Con relación al caso que nos ocupa, se tiene conocimiento que MARIO LÓPEZ candidato de MORENA, anteriormente habría amenazado a la catedrática ANA ISABEL LERMA, para falsificar un documento que lo acreditaría como legal para competir en tiempo y forma para que su candidatura fuese valida y no presentara ninguna complicación y jugara en el comicios electoral en el municipio de Matamoros Tamaulipas ….. De acuerdo a la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, dice claramente que quienes laboren a nivel federal, dependencia del Estado o paraestatales que tengan vínculos políticos, educativos y ejerzan puestos de funcionarios, tendrán que separarse del cargo 90 días antes de registrarse como candidatos y en el caso de MARIO LÓPEZ no se separó con tiempo, ya que existen bitácoras donde como catedrático del Tecnológico de Matamoros daba clases y aplicaba exámenes…. Mientras tanto en esta Ciudad, el que sigue adelante con actividades de proselitismo y el pasado sábado estuvo en Congregación El Abra y le fue muy bien, es el candidato del PRI a la presidencia municipio, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; como siempre en compañía y apoyado por su esposa LAURA GARRIDO de PORTALES….. De lo bien que le va al candidato del PRI a presidente municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ en la zona temporalera, manifestamos que además de su forma sencilla y amable de solicitar su apoyo a las familias de los ejidos y poblados que integran ese lugar, cabe señalar el trabajo que se encuentra realizando el ex – regidor, como en estas fechas presidente del Comité Municipal Agrario, adherido a la CNC, ARCADIO NAVA RODRÍGUEZ….. En base a la información que se nos hizo llegar, manifestamos que ARCADIO NAVA RODRÍGUEZ; supera con bastante su labor en favor del candidato de sus simpatías, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; a la que está realizando otro ex – regidor y ex – dirigente agrario, que era del tricolor MANUEL MORALES BETANCOURT; a favor del candidato de sus simpatías a la presidencia municipal de El Mante, también allá en la zona temporalera….. También en cuestiones políticas, tenemos que el pasado fin de semana, tuvimos la oportunidad de dialogar vía telefónica con el candidato de MORENA a la presidencia municipal, JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; un ex – alcalde del PRI, que está levantando mucha “ámpula” y que tiene un gran apoyo de la ciudadanía para ganar la elección del 1 de Julio del 2018….. En cuanto al municipio de El Mante, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; sigue adelante con sus actividades de una manera normal, esto en el marco de respecto a la “Veda Electoral” impuesta por las autoridades electorales, con motivo de los comicios del 1 de Julio del 2018 para presidente de la república mexicana, senador, diputado federal y presidente municipal….. Hasta el momento de redactar los presentes comentarios, todo se encontraba listo en el Salón Hobby, para recibir al Secretario de Educación en el Estado de Tamaulipas, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR; al que por cierto luego de la invitación realizada a maestros de esta Ciudad y región, a través de las redes sociales, se desato una serie de preguntas sobre su presencia en El Mante, como la que que hace en Domingo aquí para hablar con los maestros, seguramente que es a favor de los candidatos del PAN y que mejor habían de pagar a jubilados y pensionados, así como los maestros que todavía adeudan sus quincenas….. El que anduvo por la colonia Burocrática y otras de esta Ciudad, el pasado fin de semana, es el candidato del PRI a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁNEZ COBOS….. El candidato del PRI al mencionado cargo de elección popular, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; está teniendo una gran respuesta de la ciudadanía en sus actividades de proselitismo, algo que le da confianza y certeza, de que ganara la elección del 1 de Julio del 2018….. Hace unos días que acudimos a las instalaciones del Ingenio Mante, a tomar algunas fotografía con motivo de la zafra 2017 – 2018, saludamos a dos personas que serán parte de la reparación que se llevara a cabo en unos días más, en la fábrica de la mayor fuente de trabajo en este municipio y la región….. El pasado sábado 9 del presente mes y año, tuvimos la oportunidad de dialogar con un ex – compañero de secundaria y preparatoria, JOSÉ LUIS VELEZ; el cual desde hace ya unos años se encuentra convertido en Constructor y apostándole a Él Mante a pesar de la situación económica que se deja sentir….. A unos días de su fallecimiento, la mañana de este domingo, acompañamos a nuestra sobrina CELESTE VICTORIA (PATY) GALLEGOS CISNEROS así como a sus pequeños hijos, ÁNGEL GABRIEL y CELINA NICOOL, a visitar la tumba de su esposo y padre de los menores, JOSÉ RODOLFO OLMOS ENRÍQUEZ; quien se encuentra sepultado en un panteón de la localidad….. Regresando a cuestiones políticas, manifestamos que del que no hemos tenido ya conocimiento donde anda en actividades de proselitismo, como candidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, es del buen amigo HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ; el cual a presar de las amenazas de la titular de la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA; continua adelante….. Aprovechamos el espacio, para enviar un afectuoso saludo, al buen amigo de un servidor, ARTURO VÁZQUEZ CÓRDOVA; que es Director del CBTis del municipio de Altamira y como tal, se encuentra poniendo muy en alto el nombre de Ciudad Mante, ojala que le siga yendo bien….. En cuestiones de última hora damos a conocer, que el que sí estuvo en esta Ciudad para darle el apoyo a los candidatos del PAN a Senadora de la república mexicana, MARIA ELENA FIGUEROA SMITH, como a VICENTE VERASTEGUI OSTOS para Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral y MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS para presidente municipal, es el Secretario de Educación en el Estado de Tamaulipas, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR de ahí que no andaban tan mal en sus comentarios realizados, algunos maestros que fueron invitados con anticipación….. De acuerdo a la información que se nos hizo llegar, damos a conocer que durante la campaña política electoral para la presidencia municipal, los que no asisten en su mayoría, son quienes van como candidato a síndico y regidor, pero como tampoco los que ya están, porque ya se van, salvo quienes repetirán en caso de ganar su partido y candidato, como los que van en primeros lugares, de la planilla que se registró ante autoridades electorales, en este caso el INE (Instituto Nacional Electoral)…. Como punto final a estos comentarios, manifestamos que en el marco de la reelección de algunos alcaldes, del que no existe duda que ganara la elección del 1 de Julio del 2018 para presidente municipal, es PEDRO JAVIER MUÑIZ del municipio de Ocampo, Tamaulipas.

