ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Julio Portales Mtz, candidato del PRI avanza y avanza.

*.- Va muy muy bien, dispuesto a ganar próxima elección.

A un mes de haber iniciado su campaña política – electoral a presidente municipal de El Mante, y luego de una minuciosa evaluación, se dijo que Julio Portales Martínez; candidato del PRI, va muy bien de cara a la elección del 1 de Julio del 2018.

Como es del conocimiento público, Julio Portales Martínez; en el tiempo que lleva en campaña, logro penetrar entre el grueso del electorado, en base a su forma sencilla de ser y desde luego, que el tema de la familia, que le ha dado muy buenos resultados.

En base a la información obtenida, Julio Portales Martínez; avanza y avanza a paso firme y seguro como candidato del Partido Revolucionario Institucional, rumbo a la presidencia municipal de El Mante y para esto cuentan con el apoyo de la ciudadanía.

Durante sus diferentes actividades políticas pero todas ellas encaminadas a ganar la elección para presidente municipal el 1 de Julio del 2018, Julio Portales Martínez; a encontrado el apoyo de hombres, mujeres y jóvenes en edad de votar y convertirse en el próximo alcalde.

Julio Portales Martínez, no solo es un hombre de palabra, sino que también un gran padre de familia, que encuentra a su paso en esta campaña político – electoral, el apoyo de los habitantes de la zona urbana como rural, que lo quieren para presidente municipal.

A unos días de terminar la campaña político electoral para presidente municipal, tenemos que Julio Portales Martínez; se observa sumamente fortalecido, ya que cuenta con el apoyo de su esposa Laura Garrido y de sus hijos, también de sus señores padres.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que de continuar así y mejorar cada día más en su campaña política electoral, no cabe la menor duda que el candidato del PRI Julio Portales Martínez; habrá de ganar la elección a presidente municipal.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Aunque de manera oficial todavía el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, no lo ha dado a conocer, en unos días más a través del área de Obras Públicas a cargo de JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR, se iniciara el rencarpetado en diversas calles de esta Ciudad, actividad en la que se encuentra, la Avenida José Escandón de la colonia Tamaulipas, por lo pronto ya se iniciaron los trabajos de topografía y medición….. En otra información, damos a conocer que el Congreso del Estado, reconoció la gestión realizada por el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, para consolidar el Programa “Campaña de Seguridad y Prosperidad”, que tiene por objeto combatir el tráfico de armas, la trata de personas, extorsión, secuestro, lavado de dinero, entre otros delitos contra la salud, con mayor presencia en la zona fronteriza y en general, en Tamaulipas….. Con relación a lo anterior, al hacer uso de la tribuna, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, destacó que el programa binacional, constituye un acto sin precedentes entre el Gobierno de Tamaulipas y siete Agencias Federales Estadounidenses, en materia de inteligencia y seguridad para el combate a la delincuencia…. Añadió, “Consideramos que este programa, constituye un paso firme, viable y oportuno, por ello a manera de respaldo, expresamos el reconocimiento al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por este importante logro en materia de seguridad pública”….. En la sesión ordinaria del pasado miércoles, el Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; resaltó que el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la seguridad pública en la entidad, es una premisa política que implica un proceso permanente que entraña la obligación superior de estar perfeccionando esquemas y además emprendiendo las nuevas estrategias, que den resultados fehacientes y que “Sin duda alguna, el orden y la paz, son elementos esenciales para que la convivencia de una sociedad organizada políticamente se dé en un marco de armonía y respeto”….. El Legislador Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, expresó que estas acciones impulsadas por el primer mandatario tamaulipeco, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, buscan lograr un intercambio oportuno de información en cuanto a la detección de delincuentes claves en el combate a la inseguridad, además, fomenta la denuncia anónima, a través del número 01-800-863-9382 y por medio de mensajería Whatsapp, 956-295-0887….. En más de la sesión ordinaria del pasado miércoles, tenemos que ante la máxima tribuna del Estado, Diputadas locales de las distintas fuerzas políticas, presentaron propuestas, con el objeto de evitar el uso de popotes, así como establecer penas a quien abandone a una persona con discapacidad, además, a fin de implementar el Protocolo Alba, en favor de la seguridad de las niñas y mujeres, asuntos que fueron turnados a Comisiones, para su estudio y dictamen….. En la plenaria de esta semana, se propuso reformar el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado, con el propósito de que los establecimientos de alimentos y bebidas, no promuevan el uso de popotes, a menos que el usuario así lo disponga, lo anterior, para disminuir el efecto negativo que generan residuos plásticos sintéticos denominados popotes y agitadores, los cuales, por los patrones de su elevado consumo en la sociedad, generan afectaciones a los seres vivos e incrementan considerablemente la contaminación en el ambiente, particularmente en aguas marítimas de la entidad….. Además, se planteó la acción legislativa que busca modificar el Código Penal para el Estado, esto al no establecer pena alguna para quien abandone a una persona con discapacidad, al estimar inadecuado el vocablo utilizado referente a los “ancianos”, debido a que jurídicamente el término correcto es el de adultos mayores….. Con motivo de lo expuesto, se busca garantizar, proteger y hacer realidad el ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores y discapacitadas, que no se encuentran en las condiciones de cuidarse a sí mismas, debiendo la ley sancionar penalmente a quienes los hayan abandonado….. En la sesión ordinaria del pasado miércoles, también se propuso reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Tamaulipas, con el fin de establecer un capítulo denominado “Protocolo ALBA”, a través de un mecanismo institucional que permite la coordinación de esfuerzos de tres órdenes de gobierno, en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres y niñas con reporte de extravío….. Sobre el mismo tema, se dio a conocer que una de las estrategias de este protocolo, es eliminar cualquier obstáculo que le reste efectividad a la búsqueda, como los estereotipos de género, no importa lo que se piense de la mujer desaparecida, pues si desapareció que se debe de encontrar y para ello están las acciones inmediatas en mención….. El candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; continua recorriendo los municipios que comprenden dicho distrito electoral con cabecera en Ciudad Mante, y a decir verdad…. Por cierto que el también dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tamaulipas, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; está encontrando muy buena respuesta entre los electores de la zona rural, como urbana y a su paso por ejidos, poblados y en la cabecera municipal, ha encontrado buena respuesta a sus actividades políticas, y estableció el compromiso de ser autentico gestor, en busca de dar solución a la problemática que los aqueja….. Otro de los candidatos del PRI que no le afloja el paso y que va derecho sin escala a ser Senador de la república mexicana por el estado de Tamaulipas, es el tres veces Diputado Federal, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; quién durante su estancia en esta Ciudad, no desaprovecho el tiempo y recorrido varios planteles educativos, esto para entregar afuera de los mencionados lugares, información relacionada con sus actividades políticas pero también como ya lo dimos a conocer, un presente y un saludo para las mamas….. La tarde de este jueves, el candidato del PRI a presidente municipal JULIO PORTALES MARTÍNEZ, anduvo en actividades de proselitismo en las colonias Burócrata y Popular, mismas que se encuentran ubicadas al poniente de la Ciudad y a decir verdad, al abanderado del tricolor para dicho cargo de elección popular, le fue muy pero muy bien, al recibir muestras de apoyo y de solidaridad….. A poco más de 72 horas de realizado, priistas y ciudadanía, recuerdan el evento de mujeres con los candidatos del PRI a Senador de la república mexicana, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALA CARMONA, así como con el candidato a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS y por supuesto que con el postulado a la presidencia municipal, por del Partido Revolucionario Institucional, JULIO PORTALES MARTÍNEZ….. El evento de las mujeres a favor de los candidatos del PRI a diversos cargos de elección popular, fue un duro golpe para los adversarios políticos de ALEJANDRO, YAHLEEL, FLORENTINO y JULIO, ya que en asistencia y gran ánimo, se superó con expectativas pues el Gran Salón Hobby estaba a reventar y a decir verdad las mujeres y los pocos hombres que asistieron porque era un evento con mujeres, hasta en los pasillos estaban y en la parte superior del inmueble.

