ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA

*.- Sáenz Cobos, experiencia partidista y de función pública. *.- Ganando elección, sería Coordinador de Bancada del PRI.

Con justificada razón existen quienes aseguran que de ganar la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, Florentino Aarón Sáenz Cobos; sería el Coordinador de la Bancada del PRI, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Lo anterior viene en mención, por las actividades partidistas realizadas, fue dirigente juvenil y el presidente del Comité Directivo municipal, además alcalde de El Mante así como Diputado Local.

Florentino Aarón Sáenz Cobos, cuenta con la experiencia en la función pública, ha desempeñado diversos cargos a nivel estatal, entre ellos la coordinación de giras del gobernador del estado.

En estas fechas, recorre los 43 municipios del estado, como ejidos y poblados, además también intensifica actividades de proselitismo en cabeceras municipales y a decir verdad, tiene aceptación.

Florentino Aarón Sáenz Cobos, tiene la confianza, esperanza y la fe, que con el apoyo de la ciudadanía de municipios que comprenden el Sexto Distrito Electoral con cabecera en esta Ciudad, ganara la elección.

El candidato del PRI a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral, no se inmuta ni mucho se acobarda ya que sabe que esta es una contienda política y que no hay nadie para nadie.

Florentino Aarón Sáenz Cobos, sabe de la importancia que tendrá la movilización el primero de Julio de 2018, día de la elección a presidente de la república, senador, diputado federal y presidente municipal.

En su caso muy en particular, tiene confianza que hombres, mujeres y jóvenes en edad de votar, principalmente los del campo tamaulipeco no le van a fallar al PRI, como tampoco a él, de ahí que dice que ganara.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que en caso de resultar la elección como la espera a su favor, el ex – alcalde y ex – diputado local, Florentino Aarón Sáenz Cobos; será el coordinador de los Diputados Federales.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Previo a la celebración del Día del Padre, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, destacó la labor de los servidores públicos del Congreso del Estado, en su responsabilidad como padres de familias, ejemplo de sus hijas e hijos que son el futuro de Tamaulipas y México….. También menciono el legislador local, que “Ser padre entraña una gran relación humana, entre padre e hijos, siempre luchando, aceptando los retos más difíciles que pudimos imaginar y lo hacemos con gusto, velando por el futuro de nuestros hijos, para que ellos estén bien”….. Lo anterior fue expresado por el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, durante la sana convivencia celebrada en honor de los colaboradores del Poder Legislativo, resaltó que el mejor padre, no es el que da obsequios a sus hijos, o que cumple caprichos, sino el que entrega el mejor de los ejemplos y tiempo de calidad, amor y cariño….. También dijo, “Algo que todos necesitamos, es el ejemplo de nuestros padres, el que a su vez, nos ayudará a guiar a nuestros hijos, ese es el compromiso que estoy seguro que todos ustedes han aceptado y llevan a cabo”….. Durante su mensaje el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, señaló que “Quienes de nosotros, por alguna razón no tuvimos a nuestro padre durante el desarrollo de nuestras vidas, sabemos la importancia y necesidad que implica cuando volteamos hacia atrás, y vemos que hubo alguien que nos hizo mucha falta”….. Como parte de su intervención, invitó a los padres de familia, a formar a sus niñas y sus niños con valores, también dedicándoles cada minuto con cariño y comprensión, compartiendo y disfrutando de la etapa más hermosa que podrán vivir….. Cabe mencionar que a esta celebración, que los Diputados de las diferentes fuerzas políticas, ofrecieron a los trabajadores del Congreso, acudieron titulares de áreas, como quienes se sumaron al reconocimiento a la tarea de ser padre….. Con justificada razón, alguien nos preguntó que si el candidato del PRI a la presidencia municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ, tiene como profesión Contador Público y enseguida nos explicó el motivo….. En primer lugar, dijo que en caso de ser así, JULIO PORTALES MARTÍNEZ, debe de conocer la importancia que es tanto sumar, como restar y multiplicar y enseguida, nos dijo que hace unos días, una maestra se tomó una foto con la jefa regional de educación de base en esta Ciudad, ELSA MARÍA MARTÍNEZ CISNEROS y el candidato a la presidencia municipal del PAN….. La maestra, es esposa de un maestro y forma parte de la estructura del PRI y que por lo tanto era colaborada en el equipo de campaña del candidato JULIO PORTALES MARTÍNEZ y que a pesar que le explicaron que fue obligada, este ya no la acepto….. Como un comentario muy personal, nuestro interlocutor, manifestó que antes, los candidatos y simpatizantes del PAN, tenían esa idea y ese concepto en campaña pero que ahora no, por lo que se tiene que hacer un análisis y determinar la situación pero que en campaña NO, esto dijo, es un error político, al final de cuentas la maestra y su esposo, fueron a parar al PAN, algo que da la razón al candidato del PRI a la presidencia municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ….. En información de la presidencia municipal, manifestamos que el alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; recibió un justo y merecido reconocimiento, de la comunidad estudiantil del Jardín de Niños “Venustiano Carranza” del Ejido Tantoyquita por la donación de un equipo de aire acondicionado….. El agradecimiento por parte de la comunidad estudiantil del referido jardín de niños, por su intervención para contar con dicho beneficio, fue realizado por parte de la Profesora WENDOLY PAULETTE VALADES RUIZ….. El candidato del PRI a senador de la república mexicana por el estado de Tamaulipas, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; informó tener la certeza que ganara la elección del primero de Julio del 2018 porque ha realizado una campaña de auténtica penetración entre el grueso del electorado, y que cuenta con las mejores propuestas….. Durante un breve diálogo con un servidor, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que no afloja el paso, porque sabe de antemano que no hay un mañana y que el primero de Julio del 2018, será la cita con el destino y un día muy importante en la vida económica, política y social del país, por eso es necesario que gane JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, candidato a presidente de la república, como YAHLEEL ADBALA CARMONA y un servidor para el senado mexicano, como FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS que va como candidato a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral con cabecera en este municipio y JULIO PORTALES MARTÍNEZ, nuestro candidato a presidente municipal….. Por su parte el candidato de MORENA a la Diputación Federal, el ex – diputado local y ex – presidente municipal por el PRI, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ; sigue adelante en actividades de proselitismo y el día de ayer tuvimos conocimiento que hizo un recorrido por la calle Zaragoza al sur de la Ciudad, y que fue bien recibido por vecinos de la mencionada calle así como comerciantes que saludo a su paso….. A medida que transcurren los días y con ello la elección para presidente de la república mexicana, los candidatos al referido cargo de elección popular, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA de la coalición “Todos por México”; como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de la coalición “Juntos Haremos Historia”; RICARDO ANAYA CORTES, de la coalición “Por México al Frente” y JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN (El Bronco) que es candidato Independiente a dicho cargo de elección popular, intensifican sus actividades de proselitismo, esto rumbo a los comicios del 1 de Julio del 2018….. En otra información, tenemos que afortunadamente, el estado de Tamaulipas se encuentra fuera de las lluvias que arrojara la depresión tropical que se encuentra en las costas de Guerrero y que también afectara los estados de Guanajuato, la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, además de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, como Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Nayarit, Jalisco y colima, ojala que no existan pérdidas humanas que lamentar….. En base a lo manifestado por el Secretario General de la Sección 120 del Sindicato Nacional Azucarero, que es MARTÍN MORALES VALENCIA; la limpieza de la fábrica del Ingenio Mante que ya inició, tendrá una duración de 10 días y que terminada esta actividad, luego luego se dará inicio a la reparación de la máxima fuente de trabajo en este municipio y la región….. Con motivo del “Día del Padre” que se celebrara el próximo domingo 17 del presente mes y año, con anticipación por medio de este espacio, independientemente de hacerlo de manera personal, enviamos una FELICITACION a nuestros hijos: JUAN JESUS, VÍCTOR MANUEL y MOISES ALBERTO, todos ellos de apeído MARTÍNEZ GALLEGOS….. Como punto final a estos comentarios, enviamos un afectuoso para el buen amigo de un servidor, JORGE TORRES MAYORGA; el cual día con día, desde hace ya unos 17 años, atiende a los comensales que acuden a la Cafetería La Aleta, misma que se encuentra por la calle Pedro José Méndez, entre Galeana y Boulevard “Manuel Cavazos Lerma”, al poniente de esta urbe cañera.

