ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍ NEZ SUSTAITA.

*.- Candidato del PRI, Julio está cerrando fuerte campaña. *.- Pide a ciudadanía, acelerar a fondo para ganar elección.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal, Julio Portales Martínez; se encuentra cerrando fuerte su campaña política electoral, tanto en la zona rural, como en la cabecera municipal.

A su paso por los ejidos, poblados, colonias y el centro de la Ciudad, Julio Portales Martínez; lleva sus propuestas y está solicitando el voto de la ciudadanía, para ganar la elección a dicho cargo de elección popular.

En el diálogo con la ciudadanía, Julio Portales Martínez; dice que porque es necesario vivir en paz y porque merecemos vivir mejor, el 1 de Julio del 2018, voten por Meade, Tino, Alejandro, Yaheel y un servidor.

El candidato del PRI a la presidencia municipal, expresa a la ciudadanía que vamos bien pero que es necesario meter el acelerador a fondo para poder ganar la elección y que son tiempos de razonar el voto.

Julio Portales Martínez, está agradeciendo a la ciudadanía su apoyo así como las muestras de solidaridad, que han dado durante su campaña política electoral y que no exista duda que el primero de Julio, vamos a ganar.

Durante su campaña política electoral iniciada el día 14 de Mayo y que terminara unos días antes de la elección del 1 de Julio del 2018, Julio Portales Martínez; se ha conducido con sencillez y humildad.

De la campaña política electoral de Julio Portales Martínez rumbo a la presidencia municipal, cabe destacar que uno de los temas que pego entre la ciudadanía, es el de la familia, junto con su esposa Laura y sus hijos.

Este día el abanderado del tricolor a presidente municipal de El Mante, estuvo en la colonia Miguel Alemán que está ubicada al norte de la Ciudad y ahí sus habitantes salieron también a recibir a Julio Portales.

El candidato del PRI a la presidencia municipal, dijo que han hecho una campaña de altura, como de respeto a nuestros adversarios y que el próximo 1 de Julio, será la ciudadanía la que determine, quien va ganar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El Congreso del Estado dio a conocer mediante un Comunicado de Prensa, que la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, realizará sesión solemne, para galardonar al Doctor ENRIQUE HONG CHONG, con la Medalla al Mérito Luis García de Arellano”, presea que será impuesta por el Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA….. Cabe señalar que este reconocimiento, se otorga anualmente por el Congreso del Estado, a las mujeres y hombres tamaulipecos que se hayan distinguido por sus servicios eminentes prestados al Estado, a la Patria o a la humanidad, como es el caso del tampiqueño ENRIQUE HONG CHON, que ha destacado en la farmacología cardiovascular y autonómica….. Con relación a la presea que será entregada por el Congreso del Estado, se dijo que la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, dirigirá el acto solemne, programado para este miércoles, a partir de las 11:00 horas, al cual está invitado el titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quienes con su presencia habrán de fortalecer la importancia de esta ceremonia….. Sobre la ceremonia a desarrollar, se dijo que en el marco de esta sesión, el homenajeado (ENRIQUE ONG CHON) si así lo desea, podrá hacer uso de la palabra y pronunciar un mensaje a los tamaulipecos, así como otras intervenciones, por parte de legisladoras y legisladores, para dar a conocer su trayectoria y experiencia, como su participación en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos antihipertensivos…. Como parte de la información que se nos hizo llegar, damos a conocer que a partir de este 20 de junio de 2018, el nombre del tampiqueño ENRIQUE ONG CHON homenajeado, quedará inscrito en el Muro de Honor de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, además, de una fotografía en la entrada principal del Poder Legislativo, junto a 15 tamaulipecos, que han entregado su vida y sus conocimientos en favor de Tamaulipas….. Por favor no lo transmita pero de buena fuente, conocimos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se prepara para dar inicio a un buen número de obras, tan pronto y concluya el proceso político electoral del 2018 para presidente de la república mexicana, senador, diputado federal y presidente municipal….. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se dijo a quién escribe, que también se prepara para asistir a las ceremonias de graduación que previamente está siendo invitado, esto a unos 3 meses de concluir y su presente administración pública municipal….. En otra información, damos a conocer que el que sigue adelante con actividades como Director del CONALEP – Mante, es JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO, quién en base a su trabajo, como los buenos resultados que ha dado en bien de la educación, tiene el apoyo del Director General del CONALEP en Tamaulipas, MIGUEL DE LA HUERTA MEJÍA….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que en el municipio de Matamoros, varios integrantes de seccionales del PRI, están acusando a VÍCTOR GARCÍA de ofrecer dinero por votos, algo muy pero muy delicado, en caso de ser verdad….. De VICTOR GARCÍA, se da a conocer que es todo un malagradecido ya que su esposa está cobrando en la presente administración local, gobernada por el PRI….. En la información que se nos hizo llegar, dicen que VÍCTOR GARCÍA era del PRI y que ahora está apoyando al candidato a presidente municipal por MORENA (Movimiento de Reconstrucción Nacional) y que es MARIO LÓPEZ….. Los comentarios en torno al ex – priista VÍCTOR GARCÍA de la H. Matamoros, son en el sentido que “Pos han venido aquí a la colonia a ofrecer dinero para apoyar a Morena el 01 de Julio y darle la espalda al PRI, la verdad aquí no vendemos nuestro voto y ya lo tenemos definido, pero con MARIO LÓPEZ no vamos , ni con Morena, aquí vino hace dos días el Dr. VÍCTOR GARCÍA ex dirigente del PRI a una reunión con seccionales y nos pidió que votáramos por un cambio, pero la verdad se nos hace incongruente de parte de él porque el dejo el partido por irse con MARIO LÓPEZ y eso aquí las seccionales lo vemos mal y aun después volvió a venir otra gente que mandaron y dijeron que era de parte del….. En la información que se nos hizo llegar, vía CRW MEDIOS, prosiguieron diciendo las denunciantes, nosotras le dijimos que no perdiera su tiempo y que si es tan así, de que él renuncio al PRI, porque su esposa sigue cobrando en la administración municipal”…. Mientras tanto en el 06 Distrito Electoral de base en esta Ciudad, el candidato de MORENA a dicho cargo de elección popular, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ; está teniendo una gran aceptación entre el grueso del electorado, pues no hay que olvidar que como Diputado Local y Presidente Municipal de El Mante por el PRI, realizo una muy positiva labor y ahora está cosechando en los sembrado….. Algo que nos llamó la atención del candidato de MORENA a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ; que con una gran facilidad de palabra, explica el proyecto del candidato a la presidencia de la república mexicana por la Coalición “Juntos Haremos Historia” ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y por supuesto que su proyecto, esto a fin de ganar la elección del primero de Julio del 2018….. De cara a la elección del primero de Julio del 2018, tenemos que existen otras y otros candidatos a presidente municipal, que están pasando desapercibidos y todo parce indicar que solo se prestaron para participar en la elección ya que sus dirigentes lo que quieren es obtener una regiduría, esto queda claro al ocupar los primeros lugares de quienes van como candidatos al Cabildo….. Con justificada razón, el que está más que seguro que ganara la elección a senador de la república mexicana en compañía de su compañera de fórmula y que es YAHLEEL ABDALA CARMONA, es el actual Diputado Federal con “licencia” por este Distrito Electoral ALEJANDRO GUEVARA COBOS ya que a decir verdad, es el único de los candidatos al mencionado cargo de elección popular, que con anticipación recorrió los 43 municipios del estado de Tamaulipas, esto cuando fue precandidato a gobernador del estado por parte del Partido Revolucionario Institucional….. Como usted recordara, al final de cuentas el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, fue en estas fechas titular de la SAGARPA a nivel nacional, BALTAZAR HINJOSA OCHOA y como es del conocimiento público perdió la elección para dar paso a la alternancia con el candidato surgido de las filas del PAN, el actual gobernador del estado FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el cual a decir verdad obtuvo una abrumadora votación…. Aunque a nivel nacional existe un gran animo entre los priistas que el candidato ganador será JOSÉ ANTONI0 MEADE KURIBREÑA del PRI a la presidencia de la república, la verdad que la mayoría de los mexicanos le dan pocos esperanzas de triunfar y también al panista RICARDO ANAYA CORTES, por la simple y sencilla razón que el puntero ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, les lleva una gran ventaja, esto cuando estamos a unos días de la elección del primero de Julio del 2018.

