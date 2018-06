ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Gobernador del estado, preocupado por sus candidatos. *.- Tema de inseguridad, beneficia a PAN y gobierno estatal.

A pocos días y horas de finalizar la campaña para presidente de la república mexicana, senador, diputado federal, como presidente municipal en el estado de Tamaulipas, llama la atención la preocupación del gobernador del estado, por los candidatos de su partido político.

La gota que derramo el vaso, fue su participación durante el cierre de campaña de la candidata del PAN a la presidencia municipal de Llera de Canales, Martha Ponce y en donde el alcalde con “licencia” Héctor de la Torre Valenzuela, parece tener la ventaja, como candidato Independiente.

Del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; circula un video en las redes sociales, en donde el pasado domingo 24 de Junio, invita a la ciudadanía a votar por candidatos del PAN, con lo que queda muy claro que no andan también sus candidatos.

La participación directa del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en actividades partidistas y a favor de candidatos de su partido PAN, muestra la preocupación que existe en cuanto a perder la elección del primero de Julio del 2018.

Más sin embargo, con eso del acuerdo entre los partidos políticos, no todos, en la reunión con el Secretario General de Gobierno, César A. Verastegui Ostos; de dejar fuera el tema de la inseguridad con motivo de la elección, los más beneficiados son el PAN y el Gobierno Estatal.

Algo que dejara de mostrar su preocupación al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por sus candidatos, es el cierre de campaña en esta Ciudad, de los candidatos del PAN, se dice que con la presencia de Ricardo Anaya, para presidente de México.

El cierre de campaña de los candidatos del PAN, se llevará a cabo este martes a partir de las 15:00 horas en el Parque de Beisbol “Miguel Alemán” a donde militantes y simpatizantes están siendo citados a las 14:00 horas, para recibir un vale dicen los mal pensados, cambiable por dinero.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la presencia de Ricardo Anaya del candidato del PAN a la presidencia de la república mexicana para este martes, despejara dudas y dará el espaldarazo a los candidatos del PAN.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más del acuerdo entre el Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS y representantes de partidos políticos, para dejar fuera el tema de la inseguridad para que exista un clima de tranquilidad en la elección a celebrarse el 1 de Julio del 2018, sin duda alguna que a los que más beneficia es al PAN y sus candidatos, como al propio gobierno del estado y no a la ciudadanía como se espera….. De acuerdo a la información publicada por el Portal Hoy Tamaulipas, los que si asistieron a través de sus representantes, son los partidos políticos: PRI a través de la Secretaria General del Comité Directivo Estatal, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA; por Acción Nacional, su dirigente estatal Francisco Elizondo; por el PES (Encuentro Social) el líder estatal, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL; por el Partido del Trabajo, ARSENIO ORTEGA; por Movimiento Ciudadano, GUSTAVO CÁRDENAS y por Nueva Alianza, GAMALIEL CISNEROS RUIZ….. Además se dio a conocer, que los que no estuvieron presentes en el llamado acuerdo para dejar fuera el tema de la inseguridad, fueron los representantes de MORENA y del PRD, es muy seguro que por el pleito casado que se traen, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR candidato a la presidencia de la república mexicana de coalición “Juntos Haremos Historia”, a través de su Coordinador en esta Zona de Tamaulipas, RICARDO MONREAL; con el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, al que pidieron no metiera las manos en el proceso electoral….. Mientras tanto en esta Ciudad, los que también se preparan para el cierre de JULIO PORTALES MARTÍNEZ, candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante, son los candidatos a Senador de la república mexicana por Tamaulipas, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YALHEEL ABDALA CARMONA, como FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS; postulado a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral….. La cita con los candidatos del PRI, JULIO PORTALES MARTÍNEZ, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, YALHEEL ABDALA CARMONA y FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, como es del conocimiento público, es a las 18:30 horas en la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, No faltes ahí te esperan….. Aunque no logramos saludarlo, de muy buena fuente conocimos que el que anda en esta Ciudad, es el ex – presidente municipal, PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN; a quién sus amigos han estado acudiendo a saludar a la Cafetería Mante de su propiedad y que está ubicada por la Avenida Juárez, entre la calle Ocampo y Avenida Hidalgo, zona centro….. También a esta Ciudad, están llegando otros políticos, previamente al cierre de campaña del candidato del PRI a la presidencia municipal JULIO PORTALES MARTÍNEZ y por supuesto que a la elección a dicho cargo de elección popular y otros, que se llevara a cabo el primero de Julio de 2018….. Del municipio de Soto la Marina, nos llegó información que el candidato del PRI a presidente municipal, MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA; encabezó una concentración multitudinaria como parte de las actividades de sus cierres de campaña, en donde selló los compromisos con los ciudadanos para trabajar por el bienestar y desarrollo de toda la comunidad….. Durante su participación, MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA, expresó “La pasión por servir a mi gente me ha motivado en mí andar por la política, Ustedes me conocen de varios años y saben que soy hombre de palabra, de una sola pieza y que sabe dar resultado, un hombre que busca servir al pueblo y no servirse de él”….. El candidato del PRI a la presidencia municipal de Soto la Marina, MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA; manifestó su gran entusiasmo y agradecimiento para todas las familias que durante la campaña abrieron las puertas de su casa, su sentir y confiaron los problemas y necesidades, con ellos expresó se lleva el más grande de los compromisos y la certeza de que ganará la elección el próximo 1 de julio….. “Trabajar para los marsoteños es el principal objetivo de éste proyecto, encabezar los deseos de desarrollo de un pueblo y sus comunidades me convertirá en su empleado, porque eso es lo que es un servidor público, un empleado de su pueblo, las personas nos conocen, los hemos visto de frente y sin mentiras, escuchamos sus anhelos y coincidimos en lo mismo: debemos ser diferentes, pero diferentes para bien” resaltó el MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA durante su mensaje ….. Además el abanderado priista presidente municipal, MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA; pidió a los ciudadanos de Soto la Marina ser valientes y salir a votar este primero de julio en libertad y sin presiones, con la seguridad de que su decisión será el futuro de sus familias para los próximos años y que los resultados, el compromiso y la honestidad, habrán de ganar y sobrepasar todo tipo de mal intenciones

….. Como parte de su mensaje al priismo de Soto la Marina, manifestó: “Estamos ante un gran reto y debemos ser valientes, nos estamos enfrentando ante una elección de Estado, pero no nos vamos a dejar, tenemos lo más importante que son ustedes, personas que quieren algo diferente y positivo, gente desilusionada que, a lo largo del Gobierno de los vientos de cambio, lo único que ha tenido son decepciones, represiones, coacciones, farsas, chantajes y mentiras”….. Durante su cierre de campaña, el candidato del PRI a presidente municipal de Soto la Marina, MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA; estuvo acompañado por el Presidente del comité directivo estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, la candidata al Senado de la República, YALHEEL ABDALA CARMONA y el candidato a la diputación federal por el distrito 6, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; quién estableció el compromiso con los habitantes del municipio de Soto la Marina, en ser su voz en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y que buscara beneficios para el campo y la ciudad, en apoyo de quién será su presidente municipal, MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA….. Tomando en cuenta la información que se nos hizo llegar, el candidato de MOREN a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, el ex – alcalde y ex – diputado local por el PRI, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ; no tendrá cierre de campaña, pues a cambio continuara adelante con actividad de proselitismo, de acuerdo al día, la hora y la fecha, que en tiempo y forma, estipulo la autoridad electoral, en este caso, el INE….. Antes de que se nos pase, damos a conocer que de la zona cañera y temporalera, llegan informes muy alentadores, para el candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; ya que le dan una clara ventaja a los candidatos de otros partidos políticos, para la elección del 1 de Julio del 2018….. Por cierto que la ventaja de JULIO PORTALES MARTÍNEZ; con relación a otros candidatos a presidente municipal, se la dan sus propuestas y las actividades partidistas realizadas en compañía de su esposa, LAURA GARRIDO así como de su equipo de colaboradores, todos ellos estuvieron la tarde de este lunes, en la colonia Valle del Mante.

