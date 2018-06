ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Espectacular cierre de campaña de candidatos del PRI.

*.- Alejandro, Tino y Julio, dispuestos a ganar la elección.

Los candidatos del PRI a senador de la república mexicana, Alejandro Guevara Cobos; Florentino Aarón Sáenz Cobos, a diputado federal y Julio Portales Martínez, a la presidencia municipal; tuvieron un cierre de campaña espectacular.

El cierre de campaña de candidatos del PRI, se llevó a cabo la tarde y noche del pasado martes 26 del presente mes y año, en la Avenida Juárez, casi esquina con la calle Morelos, frente a la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”.

Al cierre de la campaña de los candidatos del PRI, Alejandro Guevara Cobos; Florentino Aarón Sáenz Cobos, como Julio Portales Martínez; asistieron miles de mantenses que como uno solo, coreaban, “Vamos a ganar”, “fuera, fuera”.

Las palabras de bienvenida a habitantes de las comunidades rurales, colonias y centro de la Ciudad, que correaban “Julio, Julio, Julio”, estuvieron a cargo del dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado.

En su participación, Sergio Guajardo Maldonado; critico la postura del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca por su intromisión en el proceso electoral del 2018, del que dijo se rebajó a un truhan.

Por su parte, Florentino Aarón Sáenz Cobos; candidato a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, manifestó entre otras cuestiones, “Los que están, así como llegaron se van. No voten por el PAN”.

Alejandro Guevara Cobos, hizo un recuento de actividades realizadas como candidato a senador de la república por el estado de Tamaulipas y dijo no existe duda que vamos a ganar, “pobrecitos, andan muy desesperados”.

El candidato del PRI a senador, Alejandro Guevara Cobos; agradeció la asistencia de los hombres, mujeres y jóvenes, y les pidió votar por José Antonio Meade, nuestro próximo presidente de la república mexicana.

Por su parte el candidato a la presidencia municipal, Julio Portales Martínez; se mostró muy contento y resalto de la campaña, el tema familiar así como la unidad, y solicito a los presentes, votar por la paz y la seguridad.

Cabe señalar que el cierre espectacular de los candidatos del PRI Alejandro Guevara Cobos, Florentino Aarón Sáenz Cobos y Julio Portales Martínez, se efectuó en un marco de auténtica alegría y regocijo familiar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más del cierre de la campaña política electoral, de candidatos del PRI a senador de la república mexicana, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, a Diputado Federal y JULIO PORTALES MARTÍNEZ para la presidencia municipal, damos a conocer que en el presídium; también estuvieron LAURA GARRIDO DE PORTALES y VERÓNICA MANZUR DE SÁENZ, como la dirigente municipal del PRI, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ….. En otra información, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió al inicio de los cursos de capacitación que imparte personal de Coepris a el personal del Republicano Ayuntamiento de El Mante….. Cabe mencionar, dichas capacitaciones van enfocadas a que el personal del municipio tenga el conocimiento necesario para detectar criaderos de mosquitos y poder eliminarlos…. El curso al que acude personal de la presidencia municipal es en base a las instrucciones giradas por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, y este lleva por nombre, el de “enfermedades transmitidas por vector y golpe de calor”, y es impartido por ALDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, responsable de fomento sanitario….. Con relación a lo anterior, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; manifestó la importancia que tiene para el municipio la colaboración que brindan a la Secretaria de Salud para la lucha por la erradicación de enfermedades transmitidas por vector….. En más actividad del presidente municipal, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; tenemos que realizó un recorrido de supervisión por los diferentes drenes y ríos de la Ciudad, y durante el mismo, constató que las precipitaciones pluviales que han ocurrido hasta el momento no han sido motivo de alarma, pero se están realizando los monitores de todos los drenes….. Con relación a esta actividad realizada por el alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, manifestamos que se han realizado acciones de limpieza y desazolve en cada uno de ellos, y se tiene mucha coordinación con las dependencias de Protección Civil regional a cargo de ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ y la dirección municipal, bajo la responsabilidad de DAVID PADRÓN GUERRERO…. Como parte de la actividad realizada, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; hizo la recomendación a la ciudadanía de abstenerse de tirar basura en nuestros ríos, drenes y canales, para evitar en parte un problema de inundación en caso que las lluvias se vean incrementadas….. Ya que estamos bien metidos con información de la presidencia municipal, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; despidió a un contingente de jóvenes que asistirán al curso de formación inicial que imparte la Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas, en la capital del estado….. Sobre lo anterior, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; manifestó que esto es con la intensión de aprobarlo y formar parte de las filas de la Policía Estatal, por lo que se les informa a todos los interesados pueden acudir a el módulo que se encuentra ubicado en la presidencia municipal….. Regresando con el cierre de campaña de los candidatos del PRI a senador de la república mexicana, ALEJANDRO GUEVARA COBOS así como FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, para Diputado Federal por este Distrito Electoral y JULIO PORTALES MARTÍNEZ, a presidente municipal; manifestamos que asistió al evento el ex – alcalde, ex – diputado local y un ex diputado federal, “PEPE” MANRIQUE VILLARREAL….. También de los ahora ex – diputados locales del PRI, anotamos EDUARDO ESPRONCEDA GALINDO, como HOMERO RESENDIZ RAMOS y JOEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, como otras personalidades que en su momento le dieron renombre, al PRI….. El Congreso del Estado, concluyó el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio Constitucional, aprobando reformas que protegen a las personas que por su situación física o intelectual, les es imposible valerse por sí mismas, así como las que garantizan la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo, que en materia de cultura física y deporte se implementen….. Las Diputadas y los Diputados locales, aprobaron modificaciones al Código Penal para el Estado, a fin de incorporar el término general “incapaces de cuidarse a sí mismas”, para de esta forma los adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad, cuenten con los elementos jurídicos suficientes que salvaguarden derechos fundamentales en el supuesto de un abandono por parte de quienes deban asistirlos….. La generalidad de este término jurídico, permitirá al juzgador poder incluir a todas aquellas personas que por su situación física o intelectual les sea imposible valerse por sí mismas. Actualmente en la redacción del citado ordenamiento, no existe pena alguna para quien abandone a una persona con discapacidad, por ello la viabilidad de la propuesta, así como de sustituir el término “ancianos”, debido a que el correcto es el de adultos mayores….. Asimismo, en la sesión de clausura de este miércoles, se aprobaron modificaciones a la Ley de Cultura Física y Deporte, para fortalecer la garantía de la accesibilidad y libre desplazamiento de las personas con discapacidad ….. Lo anterior, son planteamientos que apoyan las diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso, al ser la práctica de la actividad física y el deporte, una prioridad fundamental que permitirá la construcción de un Estado con ciudadanos íntegros, ya que al incorporar esto como parte de los hábitos, además de mejorar la calidad de vida, la capacidad funcional se vería favorecida, aunado a la promoción del sentido de pertenencia y el orgullo de los deportistas con alguna discapacidad que representan a los tamaulipecos, definiendo con ello, una ruta sobre la que se debe transitar en la política pública de la materia.

En el desarrollo de la actividad parlamentaria, entre otros Dictámenes, se aprobaron reformas a la Ley de Valuación de la entidad, con la cual se actualiza la nomenclatura de dependencias que conforman la estructura gubernamental y a las que se hacen alusión dentro del texto de la norma, con el objeto de dotarla de certeza jurídica y frecuencia normativa con la Orgánica de la Administración Pública, y los acuerdos Gubernamentales competentes….. Entre otras acciones, se fortalece la legalidad de actuación de la Comisión de Valuación, ya que se establecerá correctamente su integración, lo que permitirá hacer más eficiente la vigilancia y supervisión del ejercicio profesional de los valuadores autorizados conforme a la ley….. En el desahogo de las iniciativas recibidas, destaca la que propone reformas a la Constitución Política de Tamaulipas, al considerar los promoventes, de la mayor importancia jurídica y social, como dar jerarquía constitucional, al derecho de las tamaulipecas y tamaulipecos, a la alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad….. Por ello, pretenden establecer en el texto del máximo ordenamiento jurídico, que el Estado establezca como garantía, mecanismos necesarios y suficientes para su desarrollo, promoción, fomento, estímulo y abasto oportuno….. También, se presentó un exhorto a la titular de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, se implementen acciones tendientes a promover, impulsar y generar las condiciones técnicas, clínicas y administrativas necesarias, como de difusión, información y concientización entre la ciudadanía, para fortalecer la cultura de donación altruista de sangre.

