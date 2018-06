ENFOQUE POLITICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Gran cierre de candidatos de MORENA, en González.

*.- Juan Rafael Osorio, pide votar parejo el día 1 de Julio.

Los candidatos de MORENA a la presidencia municipal de González, Juan Rafael Osorio Garza y Héctor López González a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, tuvieron un gran cierre de campaña el pasado miércoles.

Ante alrededor de 5 mil gonzalences reunidos frente a la Plaza Principal, ambos candidatos coincidieron en expresar, que el 1 de Julio, hay que votar parejo por los candidatos de MORENA, desde Andrés Manuel López Obrador.

Previamente a la participación de los candidatos, un joven públicamente con la credencial a la mano, renuncio al PAN y dijo que hay muchos que no quieren dar la cara por temor a las represalias pero que votaran por MORENA.

El candidato Juan Rafael Osorio Garza, en su intervención; agradeció la presencia de hombres, mujeres y jóvenes, que como uno solo apoyaron su campaña política electoral y que con su voto, van a ganar.

Los invito a votar por un cambio verdadero que se puede dar a nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que termina la campaña he visto mucha gente cansada de tantas menitas y promesas.

Juan Rafael Osorio Garza, dijo ser el candidato y que será el presidente municipal, de la unidad y la esperanza, y que en los primeros 6 meses de administración, se instalen nuevas maquiladoras, que ya lo hizo y lo volverá a hacer.

Otro de los compromisos del candidato de MORENA a la presidencia municipal de González, es de poner a funcionar el Hospital, no es Hospital, porque no hay medicamentos y que aquí no hay ciudadanos de primera, ni de segunda.

Juan Rafael Osorio Garza, anuncio que gonzalences tendrán atención y medicamentos necesarios, habrá atención las 24 horas del día y que las recetas podrán ser surtidas en el DIF de manera gratuita.

También estableció el compromiso, de otorgar becas del municipio para que todos los niños, como a tener la casa del gonzalence en Tampico, y que el único pago que pedirán, será buenas calificaciones.

Anuncio para los Centros de Población, el funcionamiento de la Casa de la Cultura, como una Escuela de Educación especial, para que todos aquellos niños especiales, que viven en estos lugares, todos deben de tener una buena atención.

Además dijo que junto con Comités, iniciaran el programas más grande en cordones, banquetas y pavimentación, como rehabilitación de la carretera a Graciano Sánchez, Graciano Sánchez – Francisco I Madero.

En materia de vialidad, anuncio la creación nuevamente de la Delegación de Tránsito, para que brinden atención a nuestros niños en las escuelas exista orden en motociclistas, ciclistas y automovilistas.

Como parte de un programa que va de la mano con la seguridad, dijo que se creara el Departamento de la Policía Municipal, para que se dedique a vigilar, como a proteger a los ciudadanos.

Juan Rafael Osorio Garza, también dijo que se construirán canchas para que los jóvenes practiquen el deporte de sus preferencias y de esta forma se alejen de situaciones que no

les convienen.

En su mensaje político, expresó: Gonzalences, este primero de Julio, en sus manos esta cambiar el rumbo de México y de González, pero que un cambio verdadero con rumbo y destino, para que le vaya bien al municipio.

Aquellos que llegaron tarde con un partido que estuvo y se alejó del pueblo, y a los que no piensan como ellos, les digo que de nada les servirá, las más de 40 mil despensas con las que han querido comprar la conciencia de los gonzalences.

Como tampoco las más de mil despensas que se robaron para hacer bingos, de nada les servirán las amenazas con las que pretenden obligar a los trabajadores a que voten por ellos y colocaron mantas a diestra y siniestra. Las lonas no votan.

De nada les servirá presionar a los maestros, a trabadores del estado para que voten por sus candidatos, la gente ya abrió los ojos y el próximo domingo 1 de Julio, la gente va a votar por MORENA.

Al final de su participación, Juan Rafael Osorio Garza; dijo que no exista duda, este primero de Julio vamos a ganar la presidencia de la república, vamos a ganar la senaduría, vamos a ganar la diputación y la presidencia municipal.

Héctor López González, dijo que pondrá toda su experiencia como alcalde y diputado Local de El Mante, para apoyar a los habitantes de González, como de los demás municipios que integran el 06 Distrito Electoral.

Se pronunció por mejores servicios públicos en los servicios de salud y educación entre otros y dijo que es importante que el próximo presidente, sea Juan Rafael Osorio Garza; que responderá con honestidad y gran sentido humano.

Héctor López González, expresó que Juan Rafael Osorio Garza, no estará solo porque lo va apoyar el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; los Senadores de la República y Diputado Federal.

El candidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, dijo que es tiempo de salir a votar, que la esperanza venza al miedo, ganaremos y juntos haremos historia, manifestó Héctor López González.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el cierre de campaña de candidatos de MORENA a presidente municipal y diputado federal, se llevó a cabo en tiempo y forma, y dio la pauta en cuanto quien ganara e González.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En información del Congreso del Estado, manifestamos que la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, ha trabajado teniendo como base el diálogo sensato entre las diferentes fuerzas políticas, lo que permitió la emisión de 97 decretos y 49 Puntos de Acuerdos, así como la recepción de 130 Iniciativas, trabajo que se logró derivado de la cercanía con la sociedad y la seriedad y madurez política en su quehacer ….. Sobre lo anterior, el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; agradeció a sus compañeras y compañeros Diputados, por la disposición y compromiso con Tamaulipas, pues los resultados y metas alcanzadas reafirman la convicción política que ha distinguido a la actual Legislatura y expresó enseguida, “Cabe destacar algunas acciones importantes efectuadas en el periodo que concluye, como el acuerdo implementado para actualizar y perfeccionar las leyes vigentes, esto con relación a lo cual se logró un positivo avance”….. Como parte de su intervención, dijo que entre otras actividades desempeñadas en el periodo que concluye, resalta el Parlamento de la Juventud Tamaulipeca, que fortalece vínculos con las y los jóvenes, sin dejar de lado, que aún quedan iniciativas y asuntos pendientes de revisar y resolver….. Al momento, los invitó a seguir sumando fortalezas para que las cosas buenas sigan dándose, como lo hicieron desde que inició la Legislatura, trabajando en unidad, reconstruyendo a Tamaulipas con firmeza y decisión, además y reconoció el trabajo de los Diputados ALEJANDRO ETIENNE LLANO, como de ROGELIO ARELLANO BANDA, Banda, GUADALUPE BIASI SERANO y MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES, integrantes de la Junta de Coordinación Política….. Por su parte al fijar su posicionamiento, el Diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, resaltó que desde el primero de octubre del 2016, han sabido entender el nuevo escenario político estatal, estando cercanos a las causas sociales y manteniendo contacto directo con la ciudadanía y los problemas que les aquejan y agregó, “Nuestro compromiso es con la población de Tamaulipas y nuestras decisiones van siempre encaminadas a proteger los intereses de los tamaulipecos. Hemos aportado la experiencia acumulada en décadas del ejercicio legislativo y político, responsable y práctico, reconocemos que sin duda hemos avanzado, pero aún hay en cartera asignaturas pendientes”….. El Diputado Local ALEJANDRO ETIENNE LLANO, preciso que su bancada realizó un intenso trabajo legislativo, en la presentación de Iniciativas, en Comisiones, aportando proponiendo y discutiendo, así como en la gestión social, “Hagamos del siguiente período, un periodo de solución, entendimiento, calidad legislativa y donde pongamos al tamaulipecos en el centro de las decisiones”….. Como parte de esta actividad legislativa, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, clausuró el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio Constitucional….. En cuanto a información del Republicano Ayuntamiento de El Mante, damos a conocer que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; entrego becas a la asociación de estudiantes foráneos de El Mante AEF….. El agradecimiento al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA por su disposición que tiene de seguir apoyando a la juventud y más que nada a los que se encuentran fuera de su hora en esta etapa importante, como es la época de estudiantes, por parte de los jóvenes estudiantes, estuvo a cargo de LIZDA MEDINA VERGARA en su calidad de presidenta de la asociación….. Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; expresó estar comprometido con la educación y se mostró dispuesto a seguir incentivando a este grupo de estudiantes de excelencia que estudian fuera de la ciudad, para que algún día puedan ser unos profesionistas de éxito ….. En otras cuestiones, tenemos que el dirigente estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO; encabezo en la capital del estado, el homenaje rendido al ex – candidato de dicho instituto político, RODOLFO TORRE CANTÚ; el cual fue asesinado hace 8 años….. Durante esta actividad partidista, se recordó al Diputado Local ENRIQUE BLACKMORE, como a los escoltas fallecidos en aquel atentado en que RODOLFO TORRE CANTÚ, fue asesinado….. Estuvieron presentes los candidatos a senador de la república mexicana, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YALHEEL ABDALA CARMONA, como de esta Ciudad, el candidato a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS….. El discurso durante el homenaje póstumo a RODOLFO TORRE CANTÚ, estuvo a cargo del dirigente estatal del PRI SERGIO GUAJARDO MALDONADO, el cual entre otras cuestiones dijo, han pasado ocho años y seguimos esperando justicia. Hoy más que nunca exigimos que cese la violencia y la impunidad en nuestro estado.

