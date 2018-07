ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Apadrina Leal Guerra la XXXVII Generación de Conalep. *.- Egresan 150 técnico bachilleres asiste Director General.

El presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra, asistió como invitado de honor y Padrino de la XXXVII Generación de alumnos egresados del Conalep – Mante, la mañana de este viernes.

La ceremonia de graduación de los 150 alumnos egresados de bachilleres de las carreras de Autotrófica, Informática y Contabilidad, que se llevó a cabo a partir de las 10:00 horas en el Teatro del Seguro Social.

Durante su mensaje de graduación, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; felicito a los padres de familia por la educación a sus hijos, mientras que a los alumnos, les deseo que sigan preparándose cada día mejor.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra, a través del Director General de Conalep Tamaulipas, Agustín de la Huerta Mejía; agradeció al gobernador del estado todo su apoyo que está dando a la educación.

Por su parte el Director General del Conalep Tamaulipas, Agustín de la Huerta Mejía; reconoció la labor que realiza el alcalde Juan Francisco Leal Guerra en apoyo a la ciudadanía y muy en especial, a la educación.

A nombre del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Director General de Conalep, Agustín de la Huerta Mejía; reitero el apoyo a la educación e invito a los estudiantes, a prepararse cada día más.

El Director de Conalep Tamaulipas, también agradeció la labor que desarrollan en beneficio de la educación de los alumnos de dicha institución, el Director Jorge Martínez Anguiano, personal docente y administrativo.

La ceremonia de graduación de los alumnos egresados de Conalep – Mante, se llevó a cabo en un gran ambiente de alegría y satisfacción en donde padres de familia observaron en parte ver cumplidos sus deseos.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la generación de alumnos egresados de Conalep – Mante, es producto del esfuerzo y dedicación de manera conjunta por un Mante, Tamaulipas y México mejor.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. A través de las redes sociales, la tarde de este viernes nos enteramos que falleció el que fuera secretario General del SUTEM (Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales) del Republicano Ayuntamiento de El Mante, DAVID MENDOZA PÉREZ; por lo que enviamos a familiares y amistades, nuestro más sentido pésame….. Por cierto que durante los primeros días de la semana que está a punto de terminar, dejo de existir el señor HIPOLITO MEJÍA RODRÍGUEZ, originario de Río Verde San Luis Potosí y radicado desde años, en Ejido Los Aztecas ubicado en la zona temporalera, del municipio de El Mante ….. Del señor HIPOLITO MEJÍA RODRÍGUEZ, recordamos que tuvimos la oportunidad de conocerlo, al igual que su esposa CARMEN VEGA GONZÁLEZ, durante el regreso en compañía de nuestra esposa MA. CRISTINA GALLEGOS ZUÑIGA, de una Cabalgata que se llevó a cabo en Ponciano Arriaga, del vecino estado de San Luis Potosí….. Por lo anterior, desde este espacio, enviamos nuestro más sentido pésame a la esposa del señor HIPOLITO MEJÍA RODRÍGUEZ, CARMEN VEGA GONZÁLEZ así como a sus hijos: MARIO, HIPOLITO ELOY y MANUEL, todos ellos de apeído MEJÍA VEGA….. En información del Congreso del Estado, tenemos que ante el reclamo de la ciudadanía tamaulipeca, la Diputación Permanente del referido órgano legislativo, acordó enviar un oficio a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), a fin de que informe sobre el cobro del concepto denominado AT 16, ello al dictaminar procedente la Iniciativa en que recae este tema….. Sobre el tema, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, propuso enviar a la mencionada dependencia estatal, el oficio correspondiente, con el propósito de que las inquietudes de la sociedad, sean atendidas de manera precisa, pues de sus inconformidades surgió la acción legislativa analizada el pasado martes….. Durante la sesión, se dictaminaron a favor las reformas a la Ley de Protección a los Animales, así como al Código Municipal para el Estado, con el objeto, de entre otras actualizaciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, sea la autoridad encargada de aplicar la Ley en la materia; además, se otorgan atribuciones a los gobiernos del Estado y Municipios para celebrar convenios y promover los derechos y trato digno a los animales….. En su intervención, la Diputada Local ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, precisó que también se incorpora la obligación del Gobierno del Estado, con el fin de destinar el 50 por ciento de montos recaudados por concepto de multas derivadas de violaciones a esta Ley, lo que permitirá atender las acciones relacionadas con las atribuciones de esta norma y que además también se busca celebrar convenios con las Universidades que en su oferta de carreras, cuenten con la de Medicina Veterinaria y Zootecnia, entre otras que deseen colaborar, a fin de que puedan realizar servicio social o prácticas en las diversas campañas de salud animal ….. Por su parte, la Diputada MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, presentó la Iniciativa que planteaba reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, para la creación de una Comisión Ordinaria de Protección Civil, resultando improcedente, pues no el tema no es injerencia de este Poder….. Como parte de la sesión celebrada el pasado martes, se declaró improcedente autorizar al R. Ayuntamiento de Reynosa, a otorgar en permuta un predio propiedad municipal, por inmuebles propiedad de los CC. CONE SERGIO SALINAS CANTÚ, ROSVEL O. SALINAS CANTÚ y LAURA ESTHER SALINAS CANTÚ, “Ya que no es factible jurídicamente”, mencionó el legislador LUIS RENÉ CANTÚ GALVAN….. Cabe señalar que el Diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO y ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, coincidieron en apoyar con argumentos viables, la improcedencia de este Dictamen, mientras que los asuntos abordados y dictaminados el pasado martes, se integraran al informe que se rinda al Pleno, en el momento oportuno, mientras que el Presidente de la Diputación Permanente GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, citó a sesión para el día 16 de julio, a partir de las 14:00 horas….. En otras cuestiones, damos a conocer que el gobierno municipal de El Mante a cargo de JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; cumple una vez más con la entrega de un automóvil último modelo a la persona que resultó beneficiada con el sorteo “GANA PAGANDO TU PREDIAL” que se efectuó el pasado 10 de mayo….. En esta ocasión, el agraciado es el señor MARCO ANTONIO GARCÍA RÍOS, quien resultó favorecido con la entrega de un automóvil marca Chevrolet, modelo Beat Hatchback 2018, quien agradeció al presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA la entrega de este premio, y por su parte el alcalde agradeció al beneficiario por ser un contribuyente cumplido al pagar su predial de manera puntual….. Al final de la entrega del premio del sorteo “GANA PAGANDO TU PREDIAL”, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; e entrevista con medios de Comunicación Social, realizo una invitación a contribuyentes para que aproveche los descuentos del 100% en accesorios en el pago del impuesto predial, como son los recargos, gastos de ejecución y cobranza que se estarán realizando a partir del primero de agosto al 14 de septiembre….. De nuevo en cuestiones del Congreso del Estado, tenemos que a nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, recibió el informe de las actividades del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, JAVIER CASTRO ORMAECHEA, quien destacó, que cuentan con la mejor estructura y número adecuado de personal y presupuesto necesario, con el fin de entregar los mejores resultados, “Gracias a que en Tamaulipas, existe voluntad política para combatir frontal y enérgicamente todo acto deshonesto en contra del erario público”….. En el evento realizado en instalaciones del Congreso del Estado, expresó que en Tamaulipas, la corrupción es castigada con cárcel, y agregó que en el tiempo de todos, la impunidad tampoco tiene cabida, y que en Tamaulipas, nadie está por encima de la ley….. El informe del fiscal para el combate a la corrupción, JAVIER CASTRO ORMAECHEA; comprende del 13 de Julio 2017 al 30 de Junio de 2018, y asistió a esta actividad, en representación del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Procurador General de Justicia, IRVING BARRIOS MOJICA, así como la Diputada TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ y los legisladores LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, HUMBERTO RANGEL VALLEJO y JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA….. También, se contó con la presencia del Magistrado HORACIO ORTIZ RENÁN, Presidente del Consejo de la Judicatura; ARTURO NARRO VILLASEÑOR, Presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción; ROSALINDA SALINAS TREVIÑO Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso de Información Pública.

