ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Coordina esfuerzos ayuntamiento, con el sector salud.

*.- Están contra enfermedades transmitidas por vectores.

El republicano ayuntamiento de El Mante que preside Juan Francisco Leal Guerra, se encuentra coordinando esfuerzos con sector salud, para prevenir enfermedades transmitidas por vectores.

Ala reunión asistió la Secretaria de Salud Estatal, Gloria de Jesús Molina Gamboa y en representación del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, estuvo presidente su secretario particular Enrique Aregullín Martínez.

Los objetivos de la reunión celebrada en la sala de cabildo, estuvieron a cargo del subsecretario de prevención y promoción a la salud en el estado de Tamaulipas doctor Alejandro García Barrientos.

Por su parte el Dr. Abraham Eduardo Benavides González, jefe de la jurisdicción Sanitaria número VI presentó ante la secretaría de salud un panorama epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vector.

La doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa,

presentó ante el representante del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, Enrique Aregullín Martínez objetivos, acuerdos y compromisos a que se llegaron a cabo en la mencionada reunión.

El representante del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, dijo que el Municipio de el Mante siempre estará dispuesto a participar hombro con hombro en las tareas de Salud que se realizan desde la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Además Enrique Aregullín Martínez, indicó que estamos en la mejor disposición de seguir adelante en la lucha contra las enfermedades transmitidas por vector como lo son el dengue, zika y Chikungunya.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que es con acciones conjuntas, como es el caso del municipio de El Mante y Secretaria de Salud, es como se pueden combatir enfermedades como las mencionadas.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Nuevamente la lucha por el pago de los Fideicomisos y el Daño Patrimonial que causado a socios de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros por la fraudulenta “quiebra” del Ingenio Mante, cobro vida el pasado domingo….. A la reunión de que cada 15 días y a la que fue convocada por el Apoderado Legal de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ; asistieron más de 1500 integrantes de la misma, entre obreros y ejidatarios….. El motivo por supuesto estimado lector, es que el Apoderado Legal JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ; ha estado informando que se está a punto de cobrar el recursos económico, y que alcanzaran más, quienes hayan asistido más y aportado más a la lucha cooperativista….. JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ, dijo confiar en el gobierno del estado de Tamaulipas que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y se mostró respetuoso ante la cercana presencia del nuevo gobierno federal, que presidirá ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y aclaro, que todo en su momento….. Cabe informar, que tanto los obreros y ejidatarios, durante la reunión y al final de esta, estuvieron contentos y dando fuertes aplausos a su dirigente de la sociedad cooperativa de ejidatarios y obreros del Ingenio Mante, JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ; el cual expresó vamos bien pero nos va a ir mejor….. La Diputación Permanente del Congreso del Estado, votó procedentes acciones que promueven el desuso de popotes y las que propician mayor promoción de los programas sociales, en las zonas rurales, además, emitieron las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Poder Legislativo….. Además el órgano legislativo, declaró viable la propuesta presentada por la Diputada EN A LIDIA LIÉVANO DE LOS SANTOS, por la que se pretende modificar el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado, para que establecimientos de alimentos y bebidas no promuevan el uso de popotes y agitadores de café, a menos que el usuario así lo disponga…..“Considero que como el caso de los popotes, los cuales tienen una vida útil en promedio que va de los 15 minutos a las dos horas, son en realidad incensarios, salvo en honrosas ocasiones, aunado a que su degradación puede tardar hasta 100 años, causando problemas irreversibles en el medio ambiente”….. Dijo que éste es quizá, el producto plástico más irracional que se utiliza, ya que no solo es prescindible para toda persona que goza de buena salud física, sino que su impacto en el medio ambiente es muy alto, por ello, consiente de la problemática ambiental actual, se pronunció a favor de que se desincentive el uso de popotes y agitadores para café o bebidas en general….. Durante la sesión del pasado martes, se dictaminó positivo exhortar a las Delegaciones Federales en Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Economía, así como del Trabajo y Previsión Social, además al Instituto Nacional de la Economía Social, para que den plena difusión de las convocatorias que cada una de ellas coordine o administre….. Por su parte durante su intervención la Diputada MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, señaló que estas dependencias, son las que principalmente ofrecen programas gubernamentales a los tamaulipecos, enfocados a las zonas rurales, que tienen por objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población….. Agregó que“Por ello, consideramos que no solo deben limitarse a utilizar el internet, las redes sociales o la televisión para su difusión, sino llevar la publicidad a las comunidades o zonas rurales donde potencialmente pueden ser aplicados. Estas acciones le darán mayor transparencia a los procesos de solicitud, selección y otorgamiento de recursos derivados de los programas gubernamentales, porque existe el clamor en la población de que no conocen a tiempo las convocatorias y por consiguiente, dudan de los procesos de selección”….. En el marco de análisis de este asunto, la Diputada COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, resaltó la intención loable de la legisladora GUADALUPE BIASI SERRANO, promovente de dicho exhorto, añadiendo que debe ir dirigido también a algunas Secretarías Estatales, como la de Educación….. Por su parte, el Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, presentó ante la Diputación Permanente, la acción legislativa, por la que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Congreso del Estado, asunto que fue aprobado en definitiva, al no tratarse de la expedición de una ley o decreto….. Al respecto, dijo que “Es necesario fortalecer el Sistema de Control interno existente, mediante la definición clara de facultades, procesos y procedimientos en atención a las metas y objetivos de esta Institución y con base en la administración de los riesgos que se tengan asociados y su seguimiento”….. Mientras que al desahogar este tema, nuevamente hizo uso de la palabra la legisladora HERNÁNDEZ GARCÍA, para exponer algunas dudas sobre el Manual, sin embargo, la Diputada LUEVÁNO DE LOS SANTOS, ofreció algunos argumentos que clarificaron las observaciones…. En el desarrollo de los trabajos legislativos, el Diputado Local LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, presentó las modificaciones de nomenclatura a diversas leyes locales, mismas que fueron votadas positivas, pues es necesario sustituir la denominación del Instituto Tamaulipeco del Deporte, por el del Instituto del Deporte de Tamaulipas, con lo cual se fortalece la legalidad y actuación del organismo público….. También, se dictaminó procedente el exhorto planteado por el Diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, a la titular de la Secretaría de Salud, para que se implementen acciones y medidas que promuevan, impulsen y generen las condiciones técnicas, clínicas y administrativas necesarias, así como de difusión, información y concientización entre la ciudadanía, para fortalecer la cultura de donación altruista de sangre….. De igual forma se dio a conocer, que se votó viable el exhorto al que dio lectura el legislador JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA, para que la anterior dependencia, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las dependencias y entidades estatales competentes, concierte acciones con los Establecimientos de Expendio de Alimentos Preparados y de Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas, a fin de que en sus menús ofrezcan, por lo menos una alternativa de alimentos bajos en calorías y grasas, a precios accesibles….. En cuanto al Gobierno Municipal de El Mante que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, manifestamos que se encuentra atendiendo por medio del departamento de Servicios Públicos Municipales a cargo de HUMBERTO HERNÁNDEZ DELGADO, la limpieza y sanidad de nuestros panteones municipales….. El titular del área de Servicios Públicos del Municipio, HUMBERTO HERNÁNDEZ DELGADO; dijo que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, los ha urgido a tener limpios y en condiciones de recibir las visitas acostumbradas los panteones municipales y es por eso que la dirección de Servicios Públicos Municipales está trabajando a marchas forzadas para realizar este tipo de trabajos….. Como punto final a estos comentarios, tenemos que los trabajos de rencarpeteo que lleva a cabo el gobierno municipal que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, sigue adelante.

