ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Entrego titular del DIF municipal, aparatos funcionales. *.- Voluntad y vocación de servicio, de la maestra Juanita.

En los casi 2 meses de administración municipal, en realidad que no habíamos dialogado con la presidenta del Sistema DIF – Municipal, maestra Juanita Lara de Leal; esposa del alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

El breve dialogo se dio, al final de la entrega de aparatos funcionales por parte del Gobierno Municipal que preside el alcalde Juan Francisco Leal Guerra y el DIF a cargo de la maestra Juanita Lara de Leal.

Durante el diálogo sostenido, expresó que son deseos de su esposo el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, cumplir en su mayor parte con los compromisos establecidos en beneficio de la ciudadanía.

Comento Juanita Lara de Leal, que son acciones coordinadas entre la presidencia municipal y el Sistema DIF municipal, y que por su profesión de maestra, tiene la oportunidad de conocer cómo se dan los beneficios.

La maestra Juanita Lara de Leal, dijo que en esta ocasión se entregó un paquete de aparatos funcionales a quienes con anterioridad habían realizado su solicitud ante el Sistema DIF municipal.

Entre los aparatos funcionales entregados, se encuentran sillas de ruedas, andadores, bastones nebulizadores así como paquetes de pañales para adultos y sillas de ruedas especiales de tipo PCA y PCI.

En su participación ante beneficiados, agradeció el apoyo de la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas por estar siempre al pendiente de El Mante y sus necesidades.

Al final expreso que siempre estamos al pendiente como fue nuestro compromiso desde el primer día de nuestra administración estar atentos para beneficiar a las personas que más lo necesitan.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la maestra Juanita Lara de Leal, tiene bastante razón al señalar que conoce el manejo de beneficios que se dan pero sobre todo una gran voluntad y vocación de servicio.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Aunque el hecho se registró en el municipio de El Naranjo, del vecino estado de San Luis Potosí, la mañana de este martes en la presidencia municipal de El Mante, el comentario fue el asesinato a balazos del ex – alcalde priista del municipio de Ocampo de esta entidad federativa, FRANCISCO ESCOBAR ROSALES; el cual al momento de su muerte, fungía como Tesorero en la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio San Miguel, de dicho lugar. QEPD….. Claro que lo anterior nada pero nada tiene que ver, con que en reunión de seguimiento, sobre la nueva Ley para el Desarrollo Urbano de Tamaulipas, Diputadas y Diputados de Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Altamira y Victoria, reiteraron su voluntad para contribuir en solucionar las necesidades de carácter urgente en sus Distritos, estableciendo bases legales que garanticen el desarrollo ordenado de las ciudades, además de efectuar las modificaciones a las normas que se vean impactadas con este trabajo….. Sobre esto, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, así como también GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, al encabezar este encuentro, destacaron que en esta labor de armonización y reformas, que dan paso a un nuevo documento legal, se privilegiará a los tamaulipecos, antes que a las ciudades….. Con relación al tema, la Diputada Local ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, expresó que en Reynosa, se requiere de un arduo trabajo, si se quiere lograr una mejor ciudad, pues al ser un Municipio fronterizo, enfrenta diversos problemas, en virtud que al ser uno de los más poblados, conlleva a que los servicios básicos no lleguen a algunas zonas, sobre todo, si se habla de asentamientos irregulares….. Por su parte, la legisladora MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, mostró su interés en cuanto al tema de obra pública, como es la pavimentación de calles en Tampico, tema prioritario y que la sociedad reclama se haga adecuadamente, entre otros asuntos que competen a modificaciones que habrán de ser aterrizadas en la Ley….. Cabe mencionar que para la Diputada ISSIS CANTÚ MANZANO, resulta de vital importancia que se dé información clara y oportuna a la sociedad, respecto a los cambios que, en su caso, se efectuarán con estas reformas, ya que el desconocimiento podría impactar negativamente en las acciones que se pudieran presentar sobre temas de modernización e infraestructura….. Mientras que el también Diputado JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, al participar en esta mesa de trabajo, refrendó el interés de trabajar en equipo con la Secretaría en mención, además poniendo a disposición a los colaboradores y expertos en el tema parlamentario del Congreso, así como la experiencia propia de las y los legisladores que adquieren en cada una de las regiones de la entidad que representan….. Al termino de las participaciones, el Diputado que es Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado GALFIRO SALINAS MENDIOLA, enfatizó que la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, se mantendrá al pendiente de las necesidades que surjan con este trabajo emprendido por la dependencia estatal, con el fin de enfrentar los retos legislativos y limitaciones a las que se tengan que enfrentar ….. La reunión se realizó en las instalaciones del Congreso, contando con la participación de la Secretaría General, del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, de la Unidad de Servicios Parlamentarios, así como de asesores y servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente….. Antes de seguir adelante con estos comentarios, damos a conocer que nos llegó información, que el que se encuentra delicado de salud en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; es el buen amigo de un servidor, RODOLFO SANDOVAL CASTELLÁN del que es justo dar a conocer que entre otras cuestiones se a desempeñado con bastante eficiencia como Secretario del Republicano Ayuntamiento de El Mante en varias ocasiones, regidor y dirigente municipal del PRI, échale ganas vecino….. Ya que andamos en cuestiones de amigos, la que ya está bien de salud, es la ex – regidora por parte del Partido Revolucionario Institucional, NARCISA CEPEDA HERNÁNDEZ así como también su esposo, ADOLFO MORENO al que desde este espacio enviamos un afectuoso saludo….. Regresando con información del R. Ayuntamiento de El Mante que es preside el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, manifestamos que en apoyo a la economía de los ciudadanos de este municipio, ha lanzado una campaña de descuento del 100% de descuento en accesorios al pagar el impuesto predial….. Dichos descuentos se aplicarán al hacer el pago del impuesto predial y serán del 100% en gastos de ejecución, cobranza y recargos y tendrán validez del 1 de Agosto al 14 de Septiembre del año en curso, como lo es la instrucción del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, mencionó la CP. VIRGINIA GRISELDA SUÁREZ PÉREZ, Tesorera Municipal….. Por su parte, el encargado del Departamento de Predial, PEDRO RODRÍGUEZ GÓMEZ; dijo que se está atendiendo a la ciudadanía que se ha estado acercando a nosotros a ponerse al corriente en el pago de su impuesto predial y se retiran agradecidos con esta oportunidad de solventar esa obligación gracias a esta campaña de descuentos que implementó el Presidente Municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. También en más información oficial, manifestamos que con gran éxito se llevó a cabo la clausura de los cursos de verano organizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que preside la profesora JUANITA LARA DE LEAL, SDRTY, en esta ocasión representada por el Director del sistema DIF Mante ÓSCAR JAVIER VILLARREAL MARTÍNEZ CHABRAND, en los cuales los pequeños participantes gozaron y aprendieron en los diversos talleres que ahí se impartieron….. En más de la terminación de los cursos de verano, damos a conocer que correspondió a ENRIQUE AREGULLÍN MARTÍNEZ en su calidad de representante del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, hacer la clausura de “El verano infantil 2018” en el que se cumplió el objetivo previsto que fue que nuestros niños y niñas aprendieran cosas nuevas, socializarán y se divirtieran en estos talleres que se impartieron por nuestros maestros y maestras como fue la indicación del presidente municipal….. Por su parte OSCAR JAVIER VILLARREAL MARTÍNEZ, representante de la profesora JUANITA LARA DE LEAL agradeció la confianza de los padres de familia por brindarnos su confianza al dejar a sus hijos a nuestro cuidado, durante la duración de este verano infantil 2018….. No solo en este municipio, sino que en los distintos del resto del estado de Tamaulipas, ha iniciado el proceso de entrega – recepción, mediante una importante reunión de trabajo con síndicos, regidores, directores y jefes de departamento, donde se presentaron los lineamientos que marca la ley para la entrega-recepción de los bienes, muebles e inmuebles con que cuenta la presente administración pública municipal….. Al respecto, la

Contralora Municipal, CP. CHYARA ZAC – NICTE JUÁREZ DATRINO, que la presente reunión tiene como objetivo principal el enterar, preparar y proporcionar a la nueva administración pública municipal los elementos que le permitan tomar conocimiento de la situación que guarda la actual gestión, para garantizar la continuidad institucional en la prestación de los servicios y programas sociales, así como la transmisión de bienes, recursos, derechos y obligaciones, todo lo anterior en un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, como lo ha solicitado nuestro Presidente Municipal el ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

Correo electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...