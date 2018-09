ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA

*.- Inicio la cuenta regresiva de la administración municipal.

*.- Sostuvieron la primera reunión los equipos de transición.

El pasado sábado 1 de Septiembre del 2018, inicio la cuenta regresiva de la primera administración pública municipal de El Mante, que es presidia por el alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

Un día antes el viernes 31 de Agosto del 2018, sostuvieron la primera reunión de acercamiento los equipos para el proceso de transición del Gobierno Municipal a cargo de Juan Francisco Leal Guerra.

La primera reunión de trabajo con relacion a la transición municipal, la encabezaron los presidentes municipales en funciones Juan Francisco Leal Guerra y el electo Mateo Vázquez Ontiveros.

Durante la primera reunión dialogaron en compañía de sus respetivos equipos de trabajo, sobre actividades a través de las cuales el Gobierno actual entregara la administración pública municipal.

El gobierno municipal de El Mante prepara y proporcionará a las nuevas autoridades elementos que le permitan tomar conocimiento de la situación que guarda la administración municipal.

Lo anterior para garantizar a los ciudadanos la continuidad institucional en la prestación de servicios y de los programas sociales municipales, así como la transmisión de bienes y recursos de la administración.

Con relación a la transición q ue se llevara a cabo, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; dijo que será un proceso rápido y fluido porque nos hemos preparado con tiempo, como debe de ser.

Además que ambos equipos acordamos reunirnos para los efectos anteriores el próximo día 10 de septiembre para seguir con los trabajos de la entrega-recepción, mencionó el Alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Durante sesión del Congreso del Estado de Tamaulipas celebrada la semana pasada, legisladores de la Diputación Permanente, dieron a conocer que se busca establecer como delito, la cobranza extrajudicial ilegal, con una sanción de uno a cuatro años de prisión, además, propone que se implementen programas de descuentos de hasta un 50 por ciento, en los pagos de expedición de licencia de conducir así como carta de no antecedentes penales, como una medida de apoyo a la economía de las familias tamaulipecas….. Con relación a lo expuesto, en la sesión celebrada el pasado miércoles, la Diputada ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, presento reformas al Código Penal para el Estado, ya que quienes desarrollan actividades de cobranza extrajudicial, que en ocasiones recurren a mecanismos fuera del procedimiento legal, para generar presión en contra de las personas deudoras, situación que requiere ser regulada….. Además la Diputada ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, menciono que “El hecho de que algunos despachos de cobranza e instituciones, hagan esto y su conducta quede sin sancionarse, es preocupante, pues independientemente que la persona tenga una deuda pendiente, no implica que el pago deba ser obtenido de una manera ilegal y menos que las personas o los despachos se eximan de irresponsabilidad al no respetar lo que establece la ley respecto al procedimiento de cobro”….. La legisladora local dijo que, a fin de evitar que la implementación de este delito sea utilizado de manera errónea por los deudores, no se considerará como cobranza extrajudicial ilegal, el informar las consecuencias posibles y jurídicamente validas del impacto o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval obligado solidario o terceros relacionados, cuando estas sean jurídicamente posibles….. La Diputada ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, explicó que al responsable de este ilícito, se le sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad, entre otros y termina diciendo que “Al tener este delito características que causan un agravio totalmente personal, se consideró establecer que este sea perseguible a petición de la parte ofendida”…. Por su parte en su intervención la Diputada TERESA AGUILAR GUTÍEREZ, resaltó que “Este delito, ya se encuentra tipificado en el Código Federal Penal. El objeto no es proteger a quienes incumplen el pago de las deudas adquiridas, sino exhortar a los que se dedican a la cobranza para que su actuación se apegue a las leyes respectivas y respete los derechos de la ciudadanía”….. Cabe mencionar que durante el desahogo de las acciones legislativas, consideraron procedente el exhorto planteado por el legislador LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, a la Secretaría de Finanzas del Estado, con el objeto de que a partir del ejercicio fiscal 2019, considere la implementación de programas de descuento de hasta en un 50 por ciento, a jóvenes de 16 a 29 años, respecto al pago de la licencia de conducir y la carta de no antecedentes penales….. También se votó positivo implementar una feria anual de innovación, ciencia y tecnología en el Estado, con la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que haya creado, mejorado o perfeccionado un invento, que tenga por objeto un cambio positivo en el desarrollo humano y en la sociedad….. Por su parte el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; manifestó que al modificar la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado, para promover esta feria anual, se apuesta a la participación de estos segmentos de la población, que son esenciales para el desarrollo de Tamaulipas….. Sobre lo expuesto, las Diputadas y Diputados locales, dictaminaron procedentes las modificaciones presentadas por la legisladora MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, con el propósito de fortalecer las finanzas de los organismos operadores del agua, a través de medidas que eviten se lleven a cabo enajenaciones de bienes inmuebles con adeudos de agua potable, drenaje y alcantarillado….. Aclaró que “Estas medidas ya se llevan a cabo, sin embargo se requiere una homologación de los distintos ordenamientos jurídicos competentes y exista relación armónica entre ellos además impacten en el fortalecimiento de finanzas de los organismos operadores del agua”….. En la sesión del pasado miércoles, al hacer uso de la palabra, el Diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, fue coincidente en que cuando se vaya a realizar una enajenación de inmueble, se cerciore de que este no tenga adeudos, pero, destacó que si el adquiriente acepta el gravamen, deberían permitir la operación, por lo que su bancada voto en contra de las reformas, así como el legislador ROGELIO ARELLANO BANDA….. Hace unos días en conocida Cafetería de Esta Ciudad, saludamos a las buenas amigas LUIPTA GUERRERO y DANIELA CAZANGO, de las que conocimos unas horas después, que sin colores ni partido, se encuentran realizando algunas actividades de tipo humanitario, esto en apoyo a habitantes de sectores más desprotegidos de esta urbe cañera, ojala que continúen en dicha actividad….. Regresando con cuestiones del Congreso del Estado, tenemos que en el desarrollo de la Semana de la Salud, se realizaron alrededor de 260 consultas médicas y 177 pruebas rápidas, dejando de manifiesto el éxito de esta jornada de trabajo, en bien de la salud del personal que integra las diversas áreas de este Poder Legislativo….. Se da a conocer que se registraron 100 consultas en nutrición, 31 en medicina interna, 20 en ginecología y 110 en optometría, además de las 177 pruebas rápidas en hemoglobina, microalbuminuria, perfil de lípidos, antígeno prostático, VIH, entre otras, como parte de los servicios que se acercaron a las y los trabajadores, para promover el cuidado de la salud….. Al respecto tenemos que el pasado jueves día en que se cerró el ciclo de conferencias en materia de salud, el Doctor EDUARDO MARTÍNEZ BERMEA, Internista y Cardiólogo, Director del Hospital Civil “Dr. José Macías Hernández” en Ciudad Victoria, con el tema “Hipertensión Arterial Sistémica”….. Al final de la mencionada Semana de la Salud, a nombre de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que preside el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, el titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, JUAN FILIBERTO TORRES ALANÍS, entregó un reconocimiento a médicos especialistas que hicieron posible esta Semana de la Salud, que recibió el apoyo necesario de la Secretaría de Salud de Tamaulipas….. También en materia de salud, cabe mencionar, que la próxima semana, se estará llevando a cabo exámenes de Papanicolaou, base líquida, Virus del Papiloma Humano por PCR (detección), a las colaboradoras y esposas de los trabajadores de este Poder, en aras de promover acciones que abonan en el bienestar de las familias tamaulipeca….. Como punto final a estos comentarios, tenemos que al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; este lunes a las 08:00 horas efectuara la entrega de la placa que acredita a la Escuela Carmen Cerdán como escuela saludable y segura en las instalaciones de la misma institución, y a las 10:00 horas sostendrá una reunión previa a la organización del próximo desfile cívico.

