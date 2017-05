ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

LAS ESTRATEGIAS POLITICAS DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR LAS TIENE PROGRAMADAS, ESTE FIN DE SEMANA HIZO EL LLAMADO A SUMARSE ABIERTA Y PUBLICAMENTE a los partidos políticos PRD, Movimiento Ciudadano y PT a ser parte de MORENA y llevar al triunfo a la candidata del Estado de México Delfina Gomez y convertirla en Gobernadora, de no ser asi en el 2018 no serán parte del Movimiento de Regenacion Nacional.

YA LANZO SU POSTURA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, LOS PARTIDOS POLITICOS CONSIDERADOS COMO MINORIA EN EL CENTRO DEL PAIS, como son MC, PRD y PT, les conviene unirse a “El Peje” en el 2018, porque representa actualmente el más fuerte prospecto político para ganar la Presidencia de la República.

EN CAMBIO LOS PARTIDOS “PEQUEÑOS” NO TIENEN LA MINIMA OPORTUNIDAD DE LOGRAR TENER UN LUGAR PRIVILEGIADO EN EL REUSLTADO DE LAS ELECCIONES ENE L 2018 e inclusive en el Estado de México, en la presente semana tendrán que dar la respuestas publica a esta convocatoria que les está haciendo Lopez Obrador.

EN TAMAULIPAS MORENA NO TIENE LA SUFICIENTE PRESENCIA POLITICA QUE LO LLEVE A SER LA PRIMERA O SEGUNDA FUERZA , MAS SIN EMBARGO EL “EFECTO LOPEZ OBRADOR”, habrá de impactar en las elecciones del 2018, no tienen la estructura necesaria, pero la dirigencia estatal ya esta ofertando a los lideres priistas “ por debajo del agua “, para que se decidan a ser parte de las candidaturas en el 2018, una alternativa que tal vez si les funcione porque no tienen de otra.

NUESTRAS SINCERAS CONDOLENCIAS AL COMPAÑERO Y AMIGO JAIME AGUIRRE Y SUS HERMANOS PRAXEDIS, JAVIER Y MARIA DEL CARMEN AGUIRRE TREVIÑO , por el deceso de su querida madre Sra. María Benita Treviño Cardoso ( QEPD ) expresando que encuentren resignación en Dios nuestro señor por el eterno descanso de su alma.

EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD INICIO NUEVAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS a los Tamaulipecos con un trato digno, pero principalmente humano para mas de 1.7 millones de tamaulipecos que carecen de seguridad social.

AQUÍ ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LO PRINCIPAL ES GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y LA ACREDITACION DE UNIDADES MEDICAS, el objetivo de la política de trabajo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es que todas las familias tengan la atención necesarias en los servicios de salud pública, pero igualmente que sean una instalaciones dignas y que exista siempre el medicamento necesario para recuperar la salud de niños, jóvenes y adultos cuando sufran de alguna enfermedad.

EN REALIDAD REYNOSA CONTINUA SIENDO ESTREMECIDA POR LOS ESTRAGOS DE LA INSEGURIDAD, LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO ES TRABAJAR coordinados para recuperar el ambiente de paz y tranquilidad que permitan un desarrollo integral en armonía, que los niños puedan acudir diariamente a sus escuelas, los trabajadores a la plantas de maquiladoras y empresariales.

EL ALCALDE DE MATAMOROS JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE CONTINUA ADELANTE CON EL PROGRAMA DE VIGILANTE CIUDADANO EN COORDINACION CON LOS NIVELES del Gobierno Federal y Estatal, este contempla casetas de vigilancia en sectores populares, pero además contempla la vigilancia permanente en las escuelas durante los horarios de clases, principalmente busca abatir los delitos del fuero común, pero además abatir el bullying, secuestro y extorsión telefónica.

EL PROGRAMA DE POLICIA DE PROXIMIDAD FUE PROPUESTO COMO PLAN PILOTO POR EL GOBIERNO DE MATAMOROS QUE DIRIGE JESUS DE LA GARZA ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO, actualmente este en proceso de autorización del mismo, el cual coadyuvara de manera directa a garantizar mayor tranquilidad para todas las familias matamorenses.

DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS EL RECTOR ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO FELICITO A LA UNIVERSITARIA ESTHER REYNA LOPEZ quien logro obtener el segundo lugar en el concurso latinoamericano “Drummer Girl Championship 2017”, poniendo en alto el nombre de la UAT, puesto que participaron universitarias de Argentiza, Venezuela, Guatemala y desde luego Mexico.

IGUALMENTE EN REYNOSA EL GOBIERNO MUNICIPAL ENCABEZADO POR LA DRA. MAKI ORTIZ ESTE DOMINGO EFECTUARON EL PROGRAMA DE “DOMINGOS CULTURALES” , en la Plaza de la república se presentaron varios artistas locales con espacio “Roicanroleando en la cultura “ unidos en la dirección correcta, participaron Luis Uribe, Nelo Ramos y su trio, Karma, Cronos, los Zinkodelikoz y Mundo Bizarro, todos con el mensaje ¡ Paz por Reynosa, Paz por México!.

