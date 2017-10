ENTRE LÍNEAS

CONTINUAN LOS MOVIMIENTOS EN EL AJEDREZ POLITICO INTERNO DEL FRENTE CIUDADANO POR MEXICO, HOY LUCHAN POR SER LOS CANDIDATOS RICARDO ANAYA CORTEZ Y RAFAEL MORENO VALLE PRACTICAMENTE SON LOS MAS POSESIONADOS PARA CONTENEDER POLITICAMENTE EN EL 2018, la salida de Margarita Zavala los deja con mayor libertad, el ex gobernador de Puebla Moreno Valle ha estado en dialogo con Hugo Erick Flores dirigente del PES a quien intenta convencer que se sume al frente, de esta manera tendría el apoyo del PRD, PANAL, Encuentro Social y presionar al líder nacional del PAN para ser el candidato a Presidente de Mexica por el Frente.

RICARDO ANAYA CORTEZ DIRIGENTE NACIONAL DEL PAN A TRAVES DE SU SECRETARIO GENERAL DAVID ZEPEDA HOY DIO LA ESTOCADA FINAL POLITICA, “MARGARITA NO PUEDE SER CANDIDATA DEL FRENTE, PORQUE YA RENUNCIO AL PAN”, que es parte fundamental en el Frente Ciudadano por México, Margarita Zavala de Calderona volvió a ratificar su postura al afirmar que Anaya Cortez ha sido un líder de división, en lugar de ser de dialogo y unidad panista.

HOY MARGARITA ZAVALA DE CALDERON SIGUE ENTREVISTANDOSE CON GOBERNADORES PANISTAS QUE LE HAN EXPRESADO SU APOYO A LAS ASPIRACIONES POLITICAS DEL 2018, DEFINITIVAMENTE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES TENDRAN UNA VENTAJA, porque con el requisito de la reunión de firmas para poder ser candidatos, estarán recorriendo va4rios Estados de la República, esto les dará la oportunidad de tener el acercamiento y aplicar el proselitismo sutilmente entre el electorado mexicano en varias entidades federativas.

DEFINITIVAMENTE EL CASO “EUGENIO HERNANDEZ” GOLPEA FUERTEMENTE AL PRI, PORQUE REPRESENTABA UNOS DE LOS PILARES ECONOMICOS DEL TRICOLOR, PARA EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL CONSTITUCIONAL, es decir estaba desde esta fecha “catasfixiando” recursos económicos por candidaturas de alcaldes en Tamaulipas, desde luego dineros que en un tiempo pasado fueron de los Tamaulipecos y que ahora están en poder de sus familiares y “prestanombres” a través de Empresas creadas de un día para otro.

LAS DECLARACIONESEN RUEDA DE PRENSA ESTE LUNES CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DEL PRI ESTATAL SERGIO GUAJARDO , CONFIRMA UNA VEZ MAS QUE ESTAN “ASUSTADOS” A LA EXPECTATIVA FUE SU PRIMER MENSAJE, ESPERANDO QUE RESUELVE LA JUSTICIA MEXICANA, pero creo le falto añadir y la justicia de EE.UU donde se le requiere en proceso federales , sobre su expulsión como priista de “Geno Hernández”, dejo la responsabilidad al CEN que es quienes deben hacerlo, pidiendo no sea un caso de tintes políticos, pero como persona adulta debe estar plenamente convencido que si existe procesos políticos solamente se está aplicando la ley, solamente que los gobierno estatales no se habían atrevido a hacerlo y por esto no saben como reaccionar, más bien hay que tomar los “toros por los cuernos “ y responder con honorabilidad, sinceridad , humildad y reconocer que si violo la ley se le debe castigar como cualesquier ser humano, aun cuando sea su amigo personal, esto le daría mayor credibilidad a sus palabras previamente ensayadas.

UNA COSA SI QUEDA CLARA A PARTIR DEL FIN DE SEMANA PASADO, HOY SE ESTA ACTUANDO CON RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA DE TAMAULIPAS, QUIENES SE DEDICARON A “SAQUEAR , APODERANDOSE DE LO QUE LE PERTENCIA A LOS TAMAULIPECOS”, están a un paso de parar en la cárcel, en su reciente informe el Gobernador de Tamaulipas lo dijo claramente ante la presencia del Secretario de Gobernación Miguel A. Osorio Chong que castigara a ex funcionarios que con actos de corrupción se adueñaron de propiedad, a esos los llevaremos ante la Justicia, fue claro y enérgico , hoy tenemos los resultados, que no

fue un discurso solamente, y agrego “días antes de terminar la administración estatal pasadas se adjudicaron contratos de cientos de millones de pesos a empresas fantasmas, no dude que en corto tiempo quienes lo hicieron están siendo procesados y se girara también la orden de aprehensión correspondiente.

PERO ADEMAS EL ACTUAL GOBIERNO ESTATAL SIGUE PROMOCIONANDO A TAMAULIPAS COMO UNO DE LOS ESTADOS CON MEJORES PARA LA INVERSION EXTRANJERA, POR SU UBICACIÓN GEOGRAFICA, PUENTES INTERNACIONALES, ETC, EL SECRETARIO de Desarrollo Economice Carlos W. Talancon hoy reafirmo que seguirán visitando países europeos para atraerlos a nuestro Estado, las pasadas administraciones en este aspecto fueron “muy cómodas”, esperaban las inversiones solamente de EE.UU., hoy se esta luchando porque las armadoras de automóviles se instalen en Tamaulipas, proyectos ambiciosos de trabajos para fomentar las fuentes de empleo, el desarrollo económico integral y de esta forma estar reconstruyendo el tejido social.

LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS FRENTES FRIOS A PARTIR DE ESTE MARTES EN LA FRONTERA TAMAULIPECA, EL TERMOMETRO HABRA DE DESCENDER A 18 GRADOS, A PARTIR DE LAS 02:00 DE LA TARDE SE REGISTRARA LA PRESENCIA DE LLUVIAS y pronosticándose hasta un 70% para esta región, el miércoles la posibilidades de precipitaciones pluviales serán de 40%, asi que a cubrirse para no sufrir deterioro en la salud.

IGUALMENTE URGE LA FUMIGACION POR LA FUERTE PLAGA DE ZANCUDOS QUE ESTAN REGISTRANDO TODA LA ZONA NORTE DE TAMAULIPAS, LAS PASADAS LLUVIAS CAUSARON QUE PROLIFERARAN ESTE VECTOR QUE SE HA CONVERTIDO en el principal portador de dengue, zika y chikungunya.

EL GOBIERNO DE MATAMOROS CONSTANTEMENTE SIGUE TRABAJANDO EN MANTENER LA TASA DE DESEMPLEO POR DEBAJO, EL PROXIMO JUEVES ESTARAN OFERTANDO 400 EMPLEOS PERO HOY SERA principalmente para personas con discapacidad y adultos mayores de 55

años, una feria peculiar porque está enfocada a apoyar a estas personas que difícilmente han podido obtener un trabajo y remuneración económica para sus gastos personales, además que son útiles y productivos en nuestra sociedad, el reconocimiento al alcalde Jesús de la Garza Días del Guante por ser siempre incluyente en todas sus acciones.

SERA EL SABADO CUANDO LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ ENTREGARA EL APOYO ECONOMICO PARA LOS BENEFICIAROS DEL PROGRAMA FEDERAL “Pensiona para el adulto mayor 65 y mas “ a las familiares del sector rural, igualmente lo hará el lunes 16 y martes 17 de la próxima semana a través de la dirección de desarrollo rural.

