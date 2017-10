ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

LA QUE DEFINITIVAMENTE “PINTO SU RAYA” EN EL CASO EUGENIO HERNANDEZ, FUE LA EXDIRIGENTE ESTATAL Y HOY SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, AL DECLARAR ESTE LUNES “Yo no soy amiga de Eugenio Hernández Flores” ex gobernador detenido por dos delitos que penalmente no alcanzar la libertad bajo fianza, el cual se encuentra detenido en el penal de Ciudad Victoria.

CONTRARIAMENTE SERGIO GUAJARDO MALDONADO ACTUAL DIRIGENTE, CITO A CONFERENCIA DE PRENSA, DONDE PRACTICAMENTE PIDIO SEA UN PROCESO PENAL LEGAL, PERO SOBRE LA BAJA DE EUGENIO HERNANDEZ, prácticamente se lavo las manos, argumentando que le corresponde al CEN del PRI, definir si causa o no baja como militante del tricolor.

SERGIO GUAJARDO MALDONADO FUE TESTIGO DE CÓMO EL DIRIGENTE NACIONAL DEL PRI ENRIQUE OCHOA REZA CANCELO SU GIRA POR TAMAULIPAS EL FIN DE SEMANA, HORAS DESPUES DE HABER SIDO DETENIDO Y ENCARCELADO el ex gobernador priista Tamaulipeco, precisamente porque no tenía argumentos para defender a Eugenio Hernández sobre quien pesa una ficha roja de INTERPOL por una averiguación penal en su contra en EE.UU por delitos federales graves que lo llevarían a ser internado por varias décadas en la prisión estadounidense.

EL JUEVES SERA DECISIVO PARA EL CASO DEL EXGOBERNADOR “GENO HERNANDEZ”,SI QUEDA LIBRE O SEGUIRA INTERNADO EN EL PENAL DE CD.VICTORIA, LA INTERPOL DEBE DE ESTAR CRUZANDO LA INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS PENALES EN EL EXTRANJERO a través

de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, la extradición fue creada para evitar la impunidad de quien comete delitos la interpol solicita el arresto provisorio con fines de extradición legislada en la Ley de Cooperación Internacional en materia penal por la vía diplomática, entre México y EE.UU existe el Tratado de Extradición.

DURANTE LA CONFERENCIA CONVOCADA HOY POR CARLOS SLIM PARA DAR A CONOCER LAS DONACIONES QUE HARA PARA AYUDAR A DAMNIFICADOS POR SISMOS, CRITICO DURAMENTE la ausencia de líderes políticos de diferentes partidos en los momentos necesarios de apoyo y elogio al gobierno mexicano por haber actuado como se requería, precisamente el Presidente de México Enrique Peña Nieto hoy en Tlaxcala pidió públicamente a los secretarios y los Estados optimizar los recursos , acelerarlos para que lleguen a las familias afectadas en su patrimonio familiar por estos fenómenos naturales, recordando que los recursos del FONDEN prácticamente son para reparar la infraestructura publica como escuelas, carreteras, y hospitales.

EL PLAN UNIDOS POR REYNOSA QUE BENEFICIA A MAS DE 40 COLONIAS POPULARES HA SIDO UNA ESTRATEGIA INTEGRAL QUE HA MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA DE MILES DE FAMILIAS REYNOSENSES, LOS ASPECTOS CULTURALES, MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS VIVIENDAS, LA ATENCION MEDICA HASTA LOS MISMOS HOGARES, ENTORNO AMBIENTAL MAS SANOS con destrucción de llantas y cacharros, limpieza de calles, construcción de parques de convivencia familiar, rescate de arreas publicas donde hoy conviven las familias, es un logro real del Jefe del Ejecutivo estatal Francisco J. García Cabeza de Vaca, claves en este programa sobresalen Regado Peña Flores, Gilberto Estrella, Dra. Gloria Molina, Ing. Cecilia del Alto, y el Lic. Victor Sainz quien supervisa los trabajos permanentemente.

EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL ALCALDE DE CD. VICTORIA OSCAR ALMARAZ SMER HA ESTADO REALIZANDO LAS GESTIONES DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CON CONCRETO Y DE ASFALTO,

CONSERVACION DE CAMINOS y construcción de nuevas áreas verdes, dentro de los proyectos que tiene programado a efectuar el próximo año que sustentaran el avance de la infraestructura social en base a las necesidades de los victorenses, hoy se continua la rehabilitación de pavimentos en el 19,21 y 22 con moderna maquinaria.

LA UAT EN EL EJERCICIO DE SU VINCULACION CON LA SOCIEDAD TAMAULIPECA, INAUGURO LA SEMANA DE LA CONTADURIA 2017 EN COORDINACION CON EL COLEGIO DE CONTADORES, EL RECTOR ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO Y EL CONTRALOR MARIO SORIA REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR Francisco García Cabeza de Vaca destacaron la relevancia de este programa académico que se inicio el día 09 y concluirá el próximo 13 , uno de los temas de gran importancia es “Contaduría Publica y Sociedad: retos y oportunidades “.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO ARRANCA ESTE JUVES 12 EN LA CIUDAD DE MATAMOROS A LAS 05;00 DE LA TARDE INICIA EL DESFILE DE LA RAZA EN EL PARQUEOLIMPICO QUE CONCLUIRA EN LA PLAZA HIDALGO, a las 07.00 de la tarde se presentara el conjunto típico tamaulipeco, pero además la exposición de alebrijes iluminados para toda la familia, el viernes 13 habrá magia, títeres y clowns en el auditorio Mundo Nuevo, a las 10;00 horas y a las 18:00 horas, posteriormente a las07:00 de la tarde en el auditorio del parque olímpico se presentaran las estampas colombianas que son danzas y bailes tradicionales de Colombia.

SUMANDOSE A LA CAMPAÑA DE CONSCIENTIZACION CONTRA EL CANCER DE MAMA, EL PERSONAS ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO FEMENINO DE COMAPADE RIO BRAVO, A PARTIR DE ESTE DIA PORTARAN mascadas color rosa alusivas a examinarse y auto explorarse para detectar a tiempo el cáncer de mama, el titular de la dependencia Raúl García Vivian explico que todos podemos participar en esta campaña que inicio el sistema DIF-Tamaulipas que preside la Primera Dama en el Estado Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

EL ALCALDE DE MATAMOROS JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE EXHORTA A LAS FAMILIAS MATAMORENSES A PROTEGER A SUS NIÑOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN ESTA EPOCA de lluvias y descenso de temperaturas, para evitar problemas de salud, además recordó que la Presidencia Municipal habrá de apoyar a quien así lo necesite y considere que su vivienda no es segura por estas precipitaciones pluviales.

