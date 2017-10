ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

EL ESCENARIO QUE REGISTRO EL SENADO, PRACTICAMENTE REFLEJABA UNA CENA DE NEGROS, ESTO DEBIDO A LAS DIFERENCIAS IDEOLOGICASPOR PARTE DE LOS LIDERES DE LOS PARTIDOS POLITICOS, REFERENTE AL CASO “Santiago Nieto”, nadie quiere ceder en cuanto a la elección del nuevo Fiscal para el proceso de los delitos electorales, el 2018 es un año electoral donde se elige al Presidente de México para el periodo 2018-2024, es decir están en juego miles de millones de pesos en presupuestos financieros públicos, interese que movilizan a los más altos políticos y empresarios de nuestro País.

EFECTIVAMENTE EL 2018 ES UN AÑO ELECTORAL, LOGICAMENTE HASTA EL MOMENTO NO HAY NADA PARA NADIE, REFERENTEMENTE A QUIEN PUEDE SER EL PROXIMO PRESIDENTE DE MEXICO, ANDRES LOPEZ OBRADOR ES QUIEN LIDEREA LAS ENCUESTAS ELECTORALES, para las dos principales fuerzas políticas del País ( PAN y PRI ) les cuesta trabajo aceptarlo y mas reconocerlo en un triunfo electoral, se darán todas las estrategias, experiencias y “mañas electorales” para tratar de impedirlo.

SOLAMENTE EN LOS ULTIMOS DIAS EL CESE DE SANTIAGO NIETO COMO FISCAL DE LA FEPADE, HA ORIGINADO EL ENFRENTAMIENTO VERBAL ENTRE LOS DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES QUE REPRESENTAN AL CONGRESO MAXIMO DEL PAIS, porque es uno de los puntos claves en las elecciones, para determinar si se registraron anomalías y violaciones ante, durante y posterior al proceso constitucional del 2018, es decir si proceden o no los delitos federales que podrían echar abajo una elección presidencial, sin duda alguna es un nombramiento clave el que está por designarse o quedarse acéfalo hasta pasado dicho proceso.

SIEMPRE ES IMPORTANTE ESCUCHAR A UN GOBERNADOR DEL ESTADO EN FUNCIONES, ESTO PORQUE ESTABLECE EL RUMBO QUE VA A TOMAR EL BARCO QUE ESTA DIRIGIENDO, YA SEA HACIA LAS AGUAS TURBULENTAS, HACIA UN DESTINO con rumbo y más seguro o simplemente llevarlo a impactarlo e irse en picada, como ocurriera en los últimos sexenios en Tamaulipas.

LA MAÑANA DE ESTE MIERCOLES EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA SOSTUVO UN DESAYUNO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA FRONTERA NORTE DE TAMAULIPAS, donde expuso el panorama que existe precisamente hacia el futuro que le espera a Tamaulipas, en realidad es prometedor y está bien definido que se pretende estabilizar principalmente la seguridad y la tranquilidad para las familias del buen vivir de este Estado, con un buen futuro de desarrollo con inversiones a corto plazo en Manufactura, energético, gas y generación de energía eólica o limpia.

COMO GOBERNADOR YA SE NOS ACABO LA PACIENCIA, RECONOCEMOS QUE EXISTE LA VIOLENCIA, PERO NO HEMOS PERMANECIDO EN LA SIMULACION, ESTAMOS TRABAJANDO CON EL APOYO DE LA FEDERACION Y LAS ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA con las fuerzas armadas y se va avanzando en la pacificación de Tamaulipas, les pido confianza a todas las familias durante este proceso de pacificación, fueron la palabras firmes del Jefe del Ejecutivo Estatal Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

AFIRMO EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA QUE DURANTE LAS INVESTIGACIONES DE INTELIGENCIA, SE COMPROBO QUE ALGUNOS ALCALDES HAN SERVIDO DE INFORMANTES CON LOS CRIMINALES, esto no se va a tolerar, no es política porque las investigaciones siguen, el que ande mal que se atenga a las consecuencia porque se aplicara la Ley, se los dije muy claro en mi toma de protesta que no quería alcaldes cómplices, las leyes se van a cumplir, no es posible que

mientras nosotros los combatimos ellos los están apoyando, esto va contra las familias Tamaulipecas y nunca lo vamos a permitir al menos durante nuestra Administración públicas, lo recalco el actual gobernante estatal Cabeza de Vaca.

DURANTE VARIAS HORAS EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA COMPARTIO LOS PROYECTOS DE TRABAJO CON LOS PERIODISTAS DEL NORTE DE TAMAULIPAS Y DEL VALLE DE TEXAS, contestando a las inquietudes de los representantes de los medios de información, posteriormente compartió los alimentos.

EN REFERENCIA A LA SUPUESTA RETIRADA DE ALGUNAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE REYNOSA, EL DIPUTADO JESUS MA. MORENO IBARRA ACLARO QUE ES FALSO ELLO, PORQUE HA DIALOGADO CON LA MAYORIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS MISMAS, existe la información oficial de la próxima llegada de nuevas maquiladoras que generaran más empleos, la respuestas por parte del Gobierno de Tamaulipas ha sido efectiva en cuanto al reporte de robos que ocurrieron, los cuales se esclarecieron y se procedió contra los responsables y se seguirá haciendo con mano firme, Reynosa es la ciudad donde se generan el 40% de los empleos de Tamaulipas y seguirá creciendo con las acciones del Gobierno del Estado.

EL MOTIVADOR INTERNACIONAL GABRIEL NAJERA RECIBIO UN RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SISTEMA DIF-TAMAULIPAS, GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA, ESTE DIA PUBLICAMENTE, DURANTE EL EVENTO ORGANIZADO PARA MILES DE JOVENES que asistieron que fue denominado “Si yo puedo tu puedes”, mas de mil ponencias publicas le han dado la experiencia y capacidad para dirigir este mensaje hoy a los Reynosenses, quienes con un gran aplauso lo reconocieron como una persona con un gran espíritu de superación al faltarle las piernas y manos y tener un algo valor para salir adelante, fue recibido por la primera Dama de Tamaulipas Sra. Mariana Gómez de García

Cabeza de Vaca, alcaldesa Dra. Maki Ortiz y el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

SERA EL SABADO Y DOMINGO CUANDO SE LLEVE A CABO EL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS Y CATRINAS EN LA PLAZA HIDALGO DE REYNOSA, SE ESTA CONVOCANDO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CLUBS DE SERVICIO, PARA QUE PARTICIPEN en el mismo donde se premiara a los tres primeros lugares, esto dentro de la celebración del Día de muertos organizado por la actual Administración Publicas 2016-2018 que preside la Dra. Maki Ortiz Domínguez.

IMPULSANDO EL DEPORTE ENTRE LA NIÑEZ PARA QUE EN UN FUTURO SEAN JOVENES DEPORTISTAS, EN CIUDAD VICTORIA CONCLUYO EL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL DENOMINADO “Oscar Almaraz Smer” con la participación de 36 equipos, incluyendo niños de 05 años, el homenajeado Oscar Almaraz felicito a todos los que diariamente incluyen el deporte dentro de sus actividades y ratifico el apoyo por parte del actual Gobierno Municipal para seguir creando espacios que fomenten todas las disciplinas deportivas.

COMO AÑO CON AÑO LO HAN REALIZADO EN ESTAS FECHAS, LA PRESIDENTA DEL DIF-RIO BRAVO ROSALVA VIERA DE GUAJARDO REALIZARA LA ENTREGA DE FLORES DE MANO DE LEON Y CEMPAXUCHITL al igual que el alcalde Juan Diego Guajardo, esto será el próximo martes 31 en la llamada casa de ladrillo “La Sauteña”, esto es gratuitamente para que adornen sus altares, de esta forma se apoya la economía familiar en esta temporada.

Me gusta: Me gusta Cargando...