ENTRE LÍNEAS

UN PRESUPUESTO HISTORICO DE 20,000 MILLONES DE PESOS PARA LA RECONSTRUCCION DE AFECTADOS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS, 18 MMDP AL FONDEN Y LOS 2,000 MDP PARA EL FONDO DE RECONSTRUCCION DE ENTIDADES FEDERATIVAS, fue el aprobado hoy por el Congreso de la Unión en nuestro País.

ESTOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL 2018 FUE APROBADO POR TODOS LOS DIPUTADOS FEDERALES DEL CONGRESO, SOLAMENTE TRES DIPUTADOS FEDERALES DE MORENA VOTARON EN CONTRA DE ELLO, aun cuando es un presupuesto para apoyar a las familias más vulnerables durante las contingencias naturales en nuestro País, por ello es criticable la postura de los representantes de MORENA.

CRITICABLE EL HECHO DE QUE LOS DIPUTADOS FEDERALES PRIISTAS BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, MARIA ESTHER CAMARGO DE LUEBBERT Y PALOMA GUILLEN VICENTE NO ASISTIERAN a la reunión en la ciudad de México que fue convocada para dialogar con el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, dada la importancia que el tema urgente era el presupuesto para nuestro Estado 2018 en sentido que se requería de la unión de todos para llevarlo a dictamen, la mayoría respondió responsablemente, aquí no están afectando a ningún gobernante, sino el afectado seria en caso dado sus propios conciudadanos tamaulipecos, todo indica que no han logrado superar el haber perdido las elecciones constitucionales, las internas del tricolor y la de no aceptar a alguien que está inhabilitado por 10 años para ejercer un cargo, afortunadamente esto no afecto en lo mínimo el proceso, que alguien les explique que los tiempos de campaña ya quedaron atrás desde el año 2016.

POR CIERTO EL HIJO DE LA DIPUTADA FEDERAL PALOMA GUILLEN VICENTE, EL JUNIOR JORGE MENDEZ GUILLEN HOY POR SEGUNDA VEZ FUE RECHAZADO COMO DELEGADO DE LA PROFECO EN TAMAULIPAS, porque tiene una inhabilitación de la Secretaria de la Función Pública para ocupar algún cargo por 10 años por negligencia administrativa que inicio el 18 de noviembre del 2015 y concluirá el 14 de noviembre del 2025 dentro del expediente 00036-2015 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, aunque lo había supuestamente borrado en la ciudad de México la semana antepasada, el sistema volvió a reportarlo al regresar a Tamaulipas al tomar posesión nuevamente, esto es lo que tiene a la diputada Paloma Guillen irritable en todo momento.

SERA ESTE VIERNES EN LA CAPITAL DEL ESTADO, DONDE SE REALICE LA PRIMERA EXPOSICION DE LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017, QUE REALIZA LA SAGARPA CON EL APOYO DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, EN ELLO EL ESTADO ESTA INTERESADO EN QUE SE PROMUEVE los diferentes productos que se elaboran con productos del campo Tamaulipeco como es quesos, chorizo, shampo, dulces, salsas, miel, pan artesanal y productos del mar, el secretario de desarrollo Rural Ariel Longoria refrendo el apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para seguir adelante , esto es dentro del Programa de Apoyos a pequeños ´productores, componentes centro de extensionismo, desde las 10:00 horas en Hotel Stay de Ciudad Victoria.

HABLANDO DE LA CAPITAL TAMAULIPECA, HOY LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA REENCARPETAR ESTUVO TRABAJANDO ARDUAMENTE EN LOS TRABAJOS DE LA CALLES MICHOACAN, la 13, la 19, 21 y 22, esto como parte del mejoramiento de vialidades que realiza el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Oscar Almaraz Smer, quien está pidiendo comprensión a los victorenses porque se tienen que cerrar la circulación para realizar un mejor trabajo y evitar accidentes.

EN APROVECHAMIENTO DEL BUEN CLIMA QUE SE REGISTRA EN LA FRONTERA DE TAMAULIPAS, LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ

DOMINGUEZ GIRO INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA INCREMENTAR LAS ACCIONES DE BACHEO DE CALLES, aplicándose este jueves en Fraccionamiento Villa Florida, Vista Hermosa, Jarachina Norte, las Bugambilias y boulevard Morelos, igualmente la coordinación de servicios públicos primarios ha estado activado en la misma labor.

MIENTRAS QUE PORL SU LADO EL PRESIDENTE DEL SISTEMA DIF-REYNOSA CARLOS PEÑA ORTIZ ACUDIA A LA COLONIA AMERICO VILLARREAL DONDE ENTREGO COBIJAS A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES ANTE EL DESCENSO DE LA TEMPERATURA, igualmente hizo llegar apoyos alimentarios del programa “Nutriendo Reynosa” dentro del programa “Jueves de visita” se dono sillas de ruedas.

ESTA SEMANA EN REYNOSA EL DIRIGENTE DE LA CNOP HECTOR OLIVARES ZAVALA FUE ACUSADO DE TENER PRACTRICAMENTE ABANDONADO SU SECTOR Y REPRESENTADOS, DURANTE TODO EL AÑO NO HA CONVOCADO A UNA SESION, por lo cual estarán pidiendo a la dirigencia estatal intervenga y pedirían su cese, debido a que los liderazgos son para ejercerse responsablemente y no utilizarse para beneficios personales y dejarlos al olvido, pero en fin hay que ver el informe que rinda anual de sus actividades y esto desechara las dudas planteadas por los ceneopistas.

EL EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL “RENEGADOS JUNIORS” DE RIO BRAVO HABIA PLANTEADO AL ALCALDE JUAN DIEGO GUAJARDO EL APOYO PARA CONTAR CON CALZADO PROPIO PARA CONTINUAR PRACTICANDO DIARIAMENTE ESTA DISCIPLINA en la colonia Hacienda las Brisas, hoy con gran regocijo lo recibieron por parte del mismo edil, quien los invito a seguir adelante con estas acciones deportivas siempre con el apoyo de la actual administración pública.

ES NUESTRO DEBER INFORMAR QUE DESDE HACE VARIAS SEMANAS EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SE ENCUENTRA EN UN CLIMA DE TRANQUILIDAD Y PAZ, LA VIGILANCIA DE LAS FUERZAS FEDERALES Y

ESTATALES HA LOGRADO mantenerlo de esta manera, hoy en el nuevo restaurant “Valenciana”, Miguel Angel Almaraz sostuvo un encuentro con los representantes de los medios in formativos el motivo anunciar su participación directa en la política como aspirante a candidato a la Presidencia Municipal por el camino Independiente es decir sin el apoyo de ningún partido político.

CORRESPONDIO A LA “EXMORENA” CASANDRA DE LOS SANTOS DAR LA BIENVENIDA COMO PARTE DEL EQUIPO MAS CERCANO A MIGUEL A. ALMARAZ QUIEN DURANTE SU INTERVENCION EN EL MICROFONO EXTERNO SU PROYECTO DE TRABAJO, critico al Gobierno Municipal y dijo contar con todos los requisitos legales para ser el próximo candidato Independiente a la Presidencia de Rio Bravo, su paso en la política local le ha dado la experiencia de tener una visión de las necesidades sociales en cada colonia y sector, pero además su deseo es servir honestamente, contesto todas las preguntas de los representantes de los medios en forma centrada, objetiva y con una actitud positiva .

OTRO DE LOS ACTORES POLITICOS DE RIO BRAVO ES SIN DUDA ALGUNA EL ING. RAUL GARCIA VIVIAN ACTUAL GERENTE DE COMAPA, QUIEN POR LA TARDE CONVIVIO CON LOS MAS DE 150 INTEGRANTES DEL SINDICATO QUE DIRIGE PEDRO CHAVEZ MONTELONGO, dentro del marco del 38 aniversario de la fundación de esta organización sindical, donde quedo en claro la armonía que existe entre ambos protagonistas para ofertar el mejor de los servicios y calidad a los usuarios del vital liquido en esta ciudad.

