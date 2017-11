ENTRE LÍNEAS

LIC. JORGE ARANO

LA APROBACION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE EGRESOS PARA LA FEDERACION PARA EL 2018 MAS DE 5 BILLONES EN MEXICO, AUTORIZADO POR EL CONGRESO DE LA UNION INTEGRADO POR DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES, destapo que esto beneficiara a la alta burocracia mexicana, entre ellos los propios senadores, igualmente a los ministros de la suprema corte de justicia de la federación, Consejeros del INE, al mismo Presidente de la República Mexicana.

ESTE DOMINGO EN SAN LUIS POTOSI EL CANDIDATO DE MORENA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR CRITICO EL AUMENTO ASIGNADO A LOS MINISTROS DE LA SCJN, PERO TAMBIEN UN ABUSO QUE LOS EXPRESIDENTES DE MEXICO estén recibiendo una pensión de 5 millones de pesos mensuales, comparativamente en todo el mundo no hay ningún ex mandatario que lo reciba ni el mismo Barack Obama lo tiene, aseguro en acto público, lo malo que es una triste realidad en nuestro México lindo y querido.

EXCELENTE LAS GESTIONES DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA ANTE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE MAS DE 52, 000 MILLONES DE PESOS, un incremento de aproximadamente 3,000 millones de pesos comparativamente con el ejercido en 2017, aun cuando se pretendía autorizar solamente 51, mmdp, las negociaciones y razones del Jefe del Ejecutivo Estatal dieron el fruto deseado el aumento de más de 1,500 millones adicionales para Tamaulipas, que se verán aplicados en obras públicas y servicios para el bienestar social de todas las familias Tamaulipecas.

SUPERVISANDO QUE TODAS LAS EMPRESAS ESTEN DENTRO DEL MARCO LEGAL, LA COEPRIS Y PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, PROCEDIERON EN REYNOSA A LA CLAUSURA DE UNA EMPRESA DENOMINADA MANEJO INTEGRAL DE RECICLADOS S.A de C.V. por carecer de los permisos oficiales para recolectar fierro, cartoné, plásticos y otros materiales, pero que no tenía un aviso físico de su funcionamiento, la empresa MIR estaba instalada en la carretera a Monterrey a la entrada de la colonia Esfuerzo Nacional, bien por estar al pendiente que no se implementen prácticas ilegales, se respete la reglas y normas que deben existir dentro de una sociedad en crecimiento integral y sustentable.

HABLANDO DE EMPRESAS QUE ESTAN INFRIGIENDO LA LEY, TAMBIEN EXISTE LA MAQUILADORA “FORTUNE” EN REYNOSA, DONDE SE ESTA EXIGIENDO A LOS TRABAJADORES QUE LABOREN EL DIA 20 DE NOVIEMBRE, para ellos los hicieron firmar un documento elaborado por la misma empresa , además pretenden que trabajen los 4 domingos siguientes para poder darles una semana de vacaciones en Diciembre, cuando el pago de los días domingos son dobles de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, semanariamente a los más de 1,200 empleados les quitan 25 pesos de su sueldo que es para el Sindicato, mas de 30,000 pesos que no saben el destino semanario quien se queda con ellos, un caso para que las autoridades correspondientes investiguen y donde se está violentando la ley laboral, principalmente.

IGUALMENTE EN REYNOSA, EL AYUNTAMIENTO REALIZO LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDITACION DEL INEA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ HA PUESTO ESPECIAL INTERES EN LAS ACCIONES que tiendan a reducir los índices de analfabetismo, en el auditorio municipal asistieron más de 250 personas mayores de 15 años que buscan obtener su certificado básico de estudios de primaria y secundaria y así continuar preparándose académicamente para tener un mejor futuro laboral.

EFECTIVAMENTE ESTE MES DE NOVIEMBRE ES CLAVE DENTRO DE LAS DESIGNACIONES POLITICAS PARA EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL DEL 2018, AL MENOS EN TAMAULIPAS QUIENES DESEAN ASPIRAR UNA CANDIDATURA LE HAN IMPRIMIDO MAS ACCION a sus deseos políticos, sabedores que para el mes de diciembre los comités ejecutivos estatales de los diferentes partidos políticos tendrán definida ya su lista de quienes participaran como candidatos a Alcaldes, esto ocasiona que algunos reciban su adelantado “ regalo de navidad”, condicionado a no revelar por ninguna causa esta asignación, so pena de que se venga abajo si así lo hicieran.

RIGOBERTO GARZA FAZ EN REYNOSA YA ASOMA NUEVAMENTE SU FIGURA, SERA COMUN VERLO EN DIFERENTES EVENTOS PUBLICOS DESPUES DE PERMANECER AUSENTE Y RESPETOSO HACIA LAS AUTORIDADES EN TURNO, AUNQUE OFICIALMENTE no se ha hecho ninguna afirmación todo indica que será unos de los protagonistas políticos en dicho proceso electoral en la ciudad que es considerada “ la joya de la corona política tamaulipeca”, hay que recordar que Reynosa genera el 40% del empleo de todo Tamaulipas, de allí su crecimiento, importancia y despegue que ira incrementándose paulatinamente.

ACTUALMENTE ESTA SIENDO BIEN GOBERNADA POR LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, HAY QUIENES LE APUESTAN A QUE NO SE REELIGIRA EN PROXIMO PROCESO POLITICO, SINO QUE POR EL PAN EL CANDIDATO PODRIA SER JESUS MA “CHUMA” IBARRA, igualmente tienen las mismas posibilidades el Ing. Gilberto Estrella, o tal vez el Lic. Victor Saenz, para algunos otros el Lic. Javier Garza de Coss también entra en la terna, la pauta la dará el CEN donde las cosas también están en un “estira y afloja” para saber quién será el candidato a la Presidencia de la República, mientras las cartas en Tamaulipas ya están sobre la mesa.

AUNQUE ALGUNOS TODAVIA NO LO ASIMILAN ACCION NACIONAL ES LA PRIMER FUERZA POLITICA ACTUAL EN TAMAULIPAS, EN RIO BRAVO UJN MUNICIPIO CONSIDERADO BASTANTE DIFICIL, LOS “FOCOS POLITICOS” ESTAN PUESTOS SOBRE LA LIC. ROXANA GOMEZ Y EL ING. RAUL

GARCIA VIVIAN, ambos funcionarios públicos que han sabido responder a la confianza depositada en su persona por el Gobierno del Estado, son quienes en la actualidad tienen presencia política en el campo y esto será decisivo a la hora de elegirlo.

EL PRI ESTA UTILIZANDO LA VIEJAS PRACTICAS DE “SONDEOS O ENCUESTAS EN LAS COLONIAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS “, ESTO ES PARTE DE UN PROCESO QUE ESTA IMPLEMENTANDO DESDE HACE MESES PARA APROBAR O DESAPROBAR SUS CANDIDATOS, un factor bastante decisivo es que ya no tendrán el apoyo directo o económico- sin barrera alguna-como ocurrió en las procesos electorales desde hace décadas, efectivamente tienen las estructuras pero no las formas en que acostumbraron hacerlas funcionales en forma tradicional, es decir pagaban efectivo a sus jefes de áreas, zonas, seccionales, etc., pero hoy ya no lo harán y la respuestas será totalmente diferente.

ESTA CLARO QUE EL ACTUAL ALCALDE JUAN DIEGO GUAJARDO BUSCARA LA REELECCION CONSTITUCIONAL EN EL 2018 POR EL PRI, COMO POR LA VIA INDEPENDIENTE LO ESTARA HACIENDO MIGUEL A. ALMARAZ, tanto el PAN, como el PRI e Independiente durante el este y próximo mes se estarán midiendo en acciones de beneficio colectivo para sentar mas precedentes en el ánimo electoral riobravense.

