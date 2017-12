ENTRE LÍNEAS

FINALMENTE RICARDO ANAYA CORTEZ SERA EL CANDIDATO DE LA ALIANZA “POR MEXICO AL FRENTE” ESTA TARDE LO OFICIALIZO, DONDE CRITICO AL PRI, A LOPEZ OBRADOR Y REFIRIO QUE “MEXICO NECESITA UN CAMBIO PROFUNDO, INTELIGENTE Y CON VISION DE FUTURO”, esto ante la presencia de militantes, gobernadores panista, líderes nacionales del PRD y MC quienes avalaron esta propuesta política electoral para el 2018, aunque no asistió Miguel Angel Mancera Jefe del Gobierno de la Ciudad de México quien con ello envía el mensaje que no esta de acuerdo con que será el candidato del Ex Frente Ciudadanos por México.

“EL SECRETO A VOCES DE RICARDO ANAYA COMO CANDIDATO”, HOY QUEDA DESPEJADO, SERA QUIEN REPRESENTE ELECTORALMENTE LA ALIANZA ELECTORAL, PAN, PRD Y MOVIMIENTO CIUDADANO, asistieron apoyándolo el “Jefe” Diego Fernández de Cevallos, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, líder del PRD Alejandra Barrales, Santiago Creel, Gustavo A. Madero, Marko Cortez, Gobernador de Veracruz Miguel A. Yunez, Los perredistas “Chuchos” Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, Beatriz Mojica, Guadalupe Acosta, Fernando Belazauran, es decir la plana mayor en un 90% de los partidos políticos que integran el Frente.

EN SU PRIMER MENSAJE RICARDO ANAYA COMO PROXIMO CANDIDATO DEL FRENTE “ POR MEXICO AL FRENTE”, AL REFERIRSE A ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR LE PEGO DONDE MAS LE DUELE AL ASEGURAR QUE EL LIDER DE MORENA “Tiene ideas viejas y fracasadas”, agregándole que esta hecho de locuras.

IGUALMENTE CRITICO AL SISTEMA ACTUAL GUBERNAMENTAL DEL PRI PORQUE JOSE ANTONIO MEADE ES PARTE DEL MISMO, NO SE HA AVANZADO EN DESEMPLEO, AFIRMO QUE MEXICO OCUPA EL PRIMER LUGAR EN CORRUPCION EN TODO EL MUNDO ACTUALMENTE, ejemplificando a Carlos Romero Deschamps líder sindical de PEMEX y Elba Esther Gordillo quienes han sido arropados por este gobierno tricolor, prácticamente se les fue duro y a la cabeza.

DURANTE EL ENCENDIDO DEL PINO EN LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA Y LA PRIMERA DAMA DEL ESTADO SRA. MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, desearon una navidad llena de felicidad y que el año 2018 este lleno de bendiciones, paz y tranquilidad para todas las familias tamaulipecas, esto en Ciudad Victoria y Ciudad Mante, donde además inauguraron las pistas de hielo que estarán funcionando hasta el próximo 06 de Enero “Día de las Reyes Magos”.

ESTOS MISMOS ESPECTACULOS DE “CASCANUECES”, PRINCESAS DISNEY, FROZEN, POP ON INCE, MINION ON ICE, VASELINA, PATINAJE DE MAGIA, CANDY MAN, TARZAN, EL ACTO DE LA RUEDA ALEMANA, SANTA CLAUS Y LOS OSOS POLARES, estarán realizándose en las pistas de hielo del Gobierno del Estado en las ciudades de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Altamira y Ciudad Madero, la cual lo integran 16 artistas Internacionales, son tiempos de reflexión, de convivencia, de estar la familia unida y conviviendo en armonía, de esta manera el Gobierno de Tamaulipas trabaja para lograr ello durante las próximas semanas, llevando como slogan “Viva la Navidad” ese espíritu que nos invade a todos desde niños, y que hoy las actuales generaciones lo están cultivando en sus corazones infantiles.

BONITO Y LUCIDO EL DESFILE NAVIDEÑO REALIZADO EN LA CIUDAD DE RIO BRAVO ESTE DOMINGO, POR DIFERENTES AVENIDAS DE LA CIUDAD Y CONCLUYO EN LA CASA DE LADRILLO “LA SAUTEÑA”, MISMO QUE FUE PRESIDIDO POR EL ALCALDE JUAN DIEGO GUAJARDO Y SRA.

ROSALVA VIERA DE GUAJARDO, posteriormente procedieron a encender el gigantesco pino navideño.

PRECISAMENTE PARA ESTE LUNES, EN LA CIUDAD DE RIO BRAVO SE REALIZARA UN FESTEJO DEL “DIA DEL PAYASO”, A LAS 01:00 DE LA TARDE ESTA PROGRAMADA UNA MISA EN LA IGLESIA DE GUADALUPE, siguiendo el desfile por la avenida Madero a las 02:00 de la tarde y concluir a las 03:00 de la tarde con un Festival para todos los niños en la casa del ladrillo, habrá payasitos de las ciudades de esta frontera Tamaulipeca.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS REPRESENTADO POR EL ALCALDE JESUS “CHUCHIN” DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, REALIZARON LA ENTREGA DE 250 APOYOS A LAS MUJERES DESPICADORAS DE ESTA ZONA PESQUERA, RECURSOS DEL EMPLEO TEMPORAL QUE SE BAJO a través de Programas del Gobierno federal, estuvieron en el evento el diputado federal Edgar Melhem Salinas y Pedro Luis Coronado.

LA NOCHE DEL SABADO EL CIELO DE REYNOSA SE VIO ILUMINADO POR LUCES MULTICOLORES, RESULTADO DEL SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS PREPARADOS PARA LA INAUGURACION DEL FESTIVLA NAVIDEÑO QUE ORGANIZO la alcaldesa Dra. Maki Ortiz Dominguez, mas de 7.000 familias asistieron para disfrutar de la pista de hielo que se construyo frente a la plaza principal totalmente gratuito, aunque no sean habitantes nacidos en esta ciudad pero están trabajando y viviendo aquí, tiene el derecho de disfrutarlo”, fueron las palabras de la Dra. Maki Ortiz para que todos disfrutaran de estas noches de diversión.

EN VALLE HERMOSO PARA FORTALECER LA CONFIANZA ENTRE LA SOCIEDAD VALLEHERMOSENSE ESTE FIN DE SEMANA SE REUNIO EL PRESIDENTE ESTATAL DEL PAN FRANCISCO “KIKO” ELIZONDO CON LA MILITANCIA panista, el Lic. Gerardo Aldape Ballsteros le expreso que el trabajo en unidad lograra el éxito electoral y ciudadano para salir adelante con un buen gobierno municipal que atienda las demandas de todos los sectores poblacionales.

