ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

ESTE MARTES SE CELEBRA EL “DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE” ES SIN DUDA LA MAS ADORADA Y VENERADA POR LOS CATOLICOS, NO SOLO MEXICANOS SINO DE TODO EL CONTINENTE AMERICANO, SE ESPERA que para este día la Basílica de Guadalupe ubicada en la ciudad de México registre visitas por aproximadamente cuatro millones de feligreses de todos los Estados del País, algunos creyentes llegan de rodillas después de hacerlo por varias cuadras, otros terminan su peregrinación en la Basilical después de caminar cientos de kilómetros para cumplir sus mandas, es un día de fiesta en todo el territorio mexicano.

HOY LUNES YA CON SU ENVESTIDURA PRACTICAMENTE DE CANDIDATO DEL FRENTE AHORA DENOMINADO “ POR MEXICO AL FRENTE”, RICARDO ANAYA CORTEZ CONSIDERO QUE LA PELEA ELECTORAL EN 2018 SERA ENTRE EL FRENTE ( PAN, PRD Y MC ) CONTRA MORENA ( López Obrador ) y analizo que el PRI se quedara como la tercera fuerza política electoral de México.

LA ESTRATEGIA UTILIZADA POR RICARDO ANAYA CORTEZ FUE SER ENTREVISTADO POR TELEVISORAS Y RADIODIFUSORAS NACIONALES A LAS CUALES ACUDIO PARA SENTENCIAR QUE CASTIGARA A LOS POLITICOS QUE HAYAN COMETIDO ACTOS DE CORRUPCION, y a quienes se hayan robado el dinero de los mexicanos eran a la cárcel, clara la dedicatoria a los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y quien ahora esta en el poder Enrique Peña Nieto.

COMPLICADA LA SITUACION EN QUIEN SERA EL ASESOR DE JOSE ANTONIO MEADE, EL PERIODISTA FEDERICO ARREOLA QUIEN YA SE SENTIA SER EL TITULAR, PERO SOLAMENTE QUE EL PUBLICISTA DE TELEVISA

ALEJANDRO QUINTERO LO ESTA BLOQUEANDO, el primero dueño de un portal nacional y el segundo ex publicista de televisa, pero además asesor del actual presidente Peña Nieto, ya se pidió la intervención de la secretaría de gobernación por las fuertes amenazas que se dieron entre los dos.

ALENTADOR Y CLARO FUE EL MENSAJE DEL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO J. GARCIA CABEZA DE VACA ENVIADO A LOS MATAMORENSES Y REYNOSENSES EN ESTA EPOCA NAVIDEÑA, DEJANDO EN CLARO QUE ES UN TRABAJO COORDINADO ENTRE LOS ALCALDES Y GOBIERNO DEL ESTADO en donde se construyeron las 8 pistas para patinaje en hielo, deseo una bonita navidad llena de amor, esperanza , paz y armonía, aprovechar los momentos para convivir con sus seres queridos, igualmente que el 2018 sea un gran año para Tamaulipas, para Reynosa, reiterando su compromiso de sacar adelante esta gran ciudad y Estado, unidos sociedad y gobierno vencerán todas las adversidades sociales, resaltando que somos muchos mas la gente buena que se levanta temprano a sacar adelante a sus familias y esto lo valora como Gobernador de Tamaulipas, arrancando el aplauso y reconocimiento de las miles de familias presentes.

ESTE LUNES HECTOR GARZA “EL GUASON” ORIGINARIO DE REYNOSA, SE REGISTRO COMO ASPIRANTE A SENADOR DE LA REPUBLICA MEXICANA POR MORENA, PARTICIPANDO EN LA CONVOCATORIA LANZADA POR EL PARTIDO QUE LIDEREA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, llego con bastante entusiasmo, ahora hay que esperar si efectivamente José Ramón Gómez “JR” también de Reynosa se registra en busca de la misma aspiración, de ser así sin duda alguna JR se la llevara de calle porque solamente en la ciudad de Reynosa obtuvo muchos más miles de votos que comparativamente con los que logro “El Guasón” a nivel Estado no le llego ni a la mitad de los mismos, estas cifras están en poder del CEN de Morena, asa es la política el número de votos es el que manda en una elección interna y constitucional dentro de un proceso electoral para no obtener errores o candidatos perdedores.

DEMOSTRANDO QUE AUN TIENE PODER DESDE EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PRI BALTAZAR HINOJOSA (QUE BUSCA LA SENADURIA ) ESTUVO EN TAMAULIPAS EL FIN DE SEMANA, EN LA CAPITAL DEL ESTADO REUNIO AL DIRIGENTE ESTATAL DEL PRI SERGIO GUAJARDO Y A LAS ALCALDES PRIISTAS actuales de Tamaulipas, desde luego fue reunión a puerta cerrada, prácticamente les dejo instrucciones porque la designación de los candidatos al 2018 se define este jueves, aquí la pregunta es será que Edgar Melhem Salinas permita que lo hagan a un lado en estas decisiones, porque hay que reconocer que la estructura, trabajo y presencia priistas en las diferentes ciudades solamente la tiene Edgar Melhem actualmente y es quien ha permanecido trabajándole y como dicen haciendo la talacha solo, mientras que la Sra. Marcela Ronquillo de Hinojosa sostuvo reunión con las mujeres priistas de Reynosa donde la mayoría le apuesta a que será nuevamente el candidato del PRI Ernesto “Neto” Robinson .

CONTINUA LA ENCUESTA QUE A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES SE REALIZA PARA CONOCER QUIEN ES EL QUE CUENTA CON MAYOR ACEPTACION CIUDADANA PARA SENADOR POR TAMAULIPAS, EN LA MISMA APARECEN NUEVE POSIBLES de los diferentes partidos políticos, la lista esta de la siguiente manera ; Gerardo Peña Flores, Cesar Augusto Verastegui Ostos, Edgar Melhem Salinas, Yallel Abdala Carmona, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Jorge Valdez, José Ramón Gómez Leal, Américo Villarreal Anaya y Gustavo Cárdenas Gutiérrez son quienes realmente tienen presencia y trabajo político actual en Tamaulipas.

EN RIO BRAVO EL DOMINGO ESTUVO EL DIRIGENTE ESTATAL DEL PES ABDIES PINEDA MORIN, QUIEN PRACTICAMENTE SE FUE DESILUSIONADO DEBIDO A QUE NO SE HA LOGRADO INCREMENTAR DESDE HACE AÑOS LA MILITANCIA del Partido Encuentro Social, la realidad es que la dirigencia municipal a cargo de Alejandro García Sánchez no tiene la mas mínima responsabilidad de acudir a las colonias para saber las necesidades de la ciudadanía, tan siquiera escucharlas ya no resolverlas, pero bueno son partidos que en este Municipio solamente les interesa el obtener el

recursos para participar y electoralmente nunca avanzaran un paso más ni en su estructura mucho menos en militancia.

OFICIALMENTE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN TAMAULIPAS ANUNCIA LA ENTRADA DEL NUEVO HORARIO ESCOLAR-INVERNAL EN TODO EL ESTADO, EN PRIMARIAS SERA LA ENTRADA A LAS 08:30 HORAS es decir media hora más tarde ante el descenso de las temperaturas y la salida será a la misma hora, mientras que en los turnos vespertino la entrada es a la misma hora pero la salida será a las 17:30 horas es decir media hora antes.

LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ ENCABEZARA EL PROXIMO MIERCOLES 13 EL TRADICIONAL DESFILE NAVIDEÑO, DONDE PARTICIPARAN MAS DE 30 CARROS ALEGORICOS QUE RECORRERAN LAS céntricas calles, este iniciara a las 05:00 de la tarde en el parque industrial Villa Florida, está confirmada la participación de 10 camiones navideños de la coca-cola que estarán al frente del mismo

Me gusta: Me gusta Cargando...