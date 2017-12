ENTRE LÍNEAS

POR;

LIC. JORGE ARANO

LA TEMPORADA INVERNAL DE ACUERDO A LAS ESTACIONES DEL AÑO INICIAN EL PROXIMO DIA 21 DE DICIEMBRE, PERO EN MEXICO PRACTICAMENTE SE ADELANTARON CON LA LLEGADA DEL FRENTE FRIO CON NEVADA,SINO QUE EL DIA 25 DE DICIEMBRE LLEGARA NUEVAMENTE OTRO CON NIEVE, pero donde también hubo adelantos con los frentes políticos fue en Frente Ciudadano por México al anunciarse que será Ricardo Anaya el candidato por “México al Frente”, José Antonio Meade en alianza Partido Verde y PANAL ,hoy al mediodía lo hizo Andrés Manuel Lope Obrador se registro oficialmente como Precandidato de MORENA para la Presidencia de la República Mexicana.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR YA REGISTRADO ESTE DIA COMO PRECANDIDATO DE MORENA Y ALIANZA CON PT, PERO PRETENDE CREAR TAMBIEN UN FRENTE ELECTORAL CON PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL ( PES ) PARA lo cual su líder nacional Hugo Eric Flores le propuso hacerlo pero para ello personalmente le entrego sus peticiones de candidaturas, una vez autorizadas por Andrés Manuel Lopez Obrador lo habrán integrado el Frente.

LOPEZ OBRADOR EN SU REGISTRO COMO PRECANDIDATO DE MORENA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EN SU MENSAJE TOCO LOS TEMAS DE LA INSEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA, en su propuesta adelanto que otorgara Becas a jóvenes estudiantes de 2,400 y 3,600 pesos mensuales, nuevamente su frase “Becarios Si, Sicarios No”, la pensión a los adultos de la tercera edad será al doble de la actual.

IGUALMENTE DENTRO DE LA DESCENTRALIZACION ANUNCIO QUE EN SU GOBIERNO LA SECRETARIA DE TURISMO ESTARA EN CHETUMAL,

PEMEX EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, LA SECRETARIA DE ENERGIA EN VILLA HERMOSA, TABASCO, LA Comisión Federal de Electricidad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la SEP estará ubicada en Puebla, la secretaria de cultura en Tlaxcala, la Secretaria de Comunicación y Transporte en San Luis Potosí, la Secretaria de Economía en Monterrey, Nuevo León, y Nacional Financiera en Torrean Coahuila.

EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS ESTE DIA REALIZO LA ENTREGA DE MAS DE 2,100 BECAS A NIÑOS, JOVENES QUE SON HIJOS DE POLICIAS Y QUIENES ESTUDIAN DESDE EL NIVEL PREESCOLAR HASTA LA UNIVERSIDAD, DURANTE SU MENSAJE el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca se comprometió a seguir apoyándolos en la educación, igualmente por primera ocasión se entrego becas de apoyos a los hijos de policías que murieron en cumplimiento de su deber, afirmándoles que esto lo harán hasta que concluyan su educación superior, recursos que existieron y pudieron hacerlo administraciones pasadas, pero nunca tuvieron la iniciativa para realizarlo.

HABLANDO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS QUE DESVIARON FONDOS EN TAMAULIPAS, EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS ESPERA AHORA A L EXGOBERNADOR DEL ESTADO EGIDIO TORRE CANTU PORQUE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DETECTO un faltante de 5 mil millones de pesos solamente en un año de su gobierno que no justifico legalmente, por lo cual el titular de la ASE Jorge Espino Ascanio declaro que tiene 30 dias a partir de la notificación para solventar las anomalías, esto solamente del año 2016, estas solo fueron compras no apegadas al padrón de proveedores y facturas sin aclarar, aunque inicialmente eran 10, 000 millones de pesos, pero ya justificaron 5,000 millones de pesos, todo hace indicar que finalmente Egidio Torre Cantú será el segundo ex gobernador juzgado por malos manejos financieros, una prueba solamente de ello es la enorme residencia que adquirió por cerca de 400 millones de pesos en San Pedro , Nuevo León , porque su sueldo y el de su esposa no alcanzarían para pagarla además de otras propiedades en el extranjero que fueron

producto precisamente del desvío de recursos públicos que correspondían a obras sociales para Tamaulipas.

EN EL MARCO DEL “DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE” LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ RECIBIO UN RECONOCIMIENTO DE LA SECCION 30 DEL SNTE FIRMADO POR EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN JORGE GUADALUPE ACUÑA TOBIAS y los secretarios generales por su gran calidad humana y espíritu de servicio, así como su invaluable apoyo al magisterio sindicalizado de Reynosa”, solamente honor a quien honor merece, actualmente se están rehabilitando 64 Escuelas por parte de la Administración Pública que preside, esto en beneficio de los niños y jóvenes estudiantes.

FINALMENTE QUEDO ESTABLECIDO EL OPERATIVO DE VIGILANCIA QUE SE REALIZARA EN ESTA TEMPORADA NAVIDEÑA EN TAMAULIPAS, HABRA 12 PUNTOS EN LAS CARRETERAS QUE ESTARAN PERMANENTES REVISANDO, APOYANDO Y ORIENTANDO A LAS FAMILIAS y turistas que transiten por las mismas, presencia en los 43 Municipios, esto por parte de la Secretaria de Seguridad de Tamaulipas y dentro del plan estatal de desarrollo Tamaulipas 2016-2022 y fortalecer la seguridad ciudadana, todas las corporaciones coordinadas.

LAS LUCES MUTICOLORES INUNDARON LA NOCHE DEL LUNES EL CIELO DE MATAMOROS, AUNADO AL DESFILE DE LOS CARROS ALEGORICOS DIGNAMENTE IULUMINADOS CON LUCES Y MUSICA ALUSIVA A LA NAVIDAD, el alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante y la Sra. Blanca Treviño de De la Garza encabezaron este desfile donde participaron las instituciones educativas y empresas industriales privadas que le dieron mayor realce y colorido al desfile que es una tradición por las principales avenidas de Matamoros.

EN VALLE HERMOSO LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDIPLINARIA “VALLE HERMOSO” DE LA UAT CELEBRO LA POSADA NAVIDEÑO, DONDE EL CLIMA DE CONVIVENCIA Y ARMONIA FUE EL QUE PERDURO POR VARIAS HORAS, EL DIRECTOR ING. FERNANDO VILLANUEVA envío la felicitación del

rector Enrique Etienne Pérez del Rio a todos los catedráticos de esta máxima institución educativa vallehermosense, además se realizo la rifa de regalos entre quienes diariamente capacidad a los jóvenes profesionistas de esta progresista ciudad.

BUSCANDO EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE QUIENES ACTUALMENTE ESTUDIAN LA LICENCIATURA DE CRIMINALOGIA EN LA UAT, LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDIPLINARIA REYNOSA-AZTLAN REALIZO UN CICLO DE CONFERENCIAS, DONDE PARTICIPARON 15 ponentes especialistas del sistema nacional de investigadores, en el marco de celebración del “Día del criminólogo”.

