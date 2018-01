ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

DURANTE TRES DIAS PARCIALMENTE ESTUVO SUSPENDIDO EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE QUE DIRIGE EL PRESIDENTE DONALD TRUMP, ESTA MAÑANA SENADORES Y DEMOCRATAS PRACTICAMENTE DIERON UN “RESPIRO” HASTA EL 08 DE FEBRERO para que nuevamente el gobierno esté operando, esto trajo consigo la caída del dólar ante el peso mexicano y lógicamente evidencio la poca aprobación del Congreso de los EE.UU. hacia la política económica, migratoria por parte de los legisladores.

EL PRESUPUESTO DEL 2017 FUE EXTENDIDO POR LOS DEMOCRATAS HASTA EL 08 DE FEBRERO, SE PRETENDE EL APOYO PARA LOS MAS DE 800,000 DREAMERS A TRAVES DE LA LEGISLACION, AUNQUE HOY DONALD TRUMP LOS LLAME “ILEGALES”, CUANDO hace doce meses los llamaba “chicos maravillosos”, todo indica que los asesores principales Sthepen Miller de 32 años y John Kelly actual jefe de su gabinete.

ESTA TARDE EL EXDIPUTADO FEDERAL NIETO DE ELBA ESTHER GORDILLO RENE FUJIWARA A TRAVES DE UN COMUNICADO AFIRMO QUE SE AFILIA CON ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR A MORENA Y RENUNCIA AL PARTIDO NUEVA ALIANZA, considerándolo la mejor opción electoral, resaltando que México no necesita tecnócratas educados en salones internacionales porque estos están alejados de la realidad nacional.

MIENTRAS QUE EN TAMAULIPAS SE PREPARA LA AGENDA DE LA POSIBLE GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE DE MEXICO ENRIQUE PEÑA NIETO EL PROXIMO MIERCOLES 31 DE ENERO PARA conocer la obra en construcción Libramiento Reynosa Sur 11, sería recibido por el Gobernador

del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como secretarios del Estado al igual que la alcaldesa Dra. Maki Ortiz Domínguez.

EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA PARTICIPO COMO CONFERENCISTA DELA MAESTRIA EN SEGURIDAD NACIONAL, IMPARTIDA PORL EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES en la ciudad de México, esto en atención a la invitación del titular de la Secretaria de Marina Almirante Vidal Francisco Soberon Sanzs.

DURATE CONFERENCIA DE PRENSA LA SECRETARIA DE TURISMO EN TAMAULIPAS LIC.MARIA ISABEL GOMEZ CASTRO AFIRMO QUE LAS ESTADISTICAS OFICIALES DEL 2017 REFLEJAN UN AUMENTO del 55 % comparativamente con el año 2016, esto establece un parámetro en sentido de que las cosas van caminando bien, en cuanto al combate a la inseguridad en carreteras, queda reflejado el trabajo coordinado entre fuerzas federales y gobierno del Estado, la promoción del turismo en extranjero y el País, existe un proyecto de trabajo para este 2018 donde el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo aprobó y serán las vacaciones de “Semana Santa” cuando se vuelva a tener mayor presencia de turistas en las playas Tamaulipecas.

LA VISITA DE JOSE ANTONIO MEADE PARA ESTE MARTES 23 SERA MUY DISTINTA A LAS ANTERIORES QUE REALIZABA UN CANDIDATO DEL PRI EN TAMAULIPAS, NO TENDRA EL APOYO DE TODO EL APARATO OFICIAL ESTATAL COMO OCURRIO EN AÑOS PASADOS, solamente se da de los alcaldes priistas en turno, pero lo principal es que habrá de dar el “visto bueno” a los alcaldes que aspiran a reelegirse y en los Municipios donde no han cumplido, ver los posibles prospectos a ser lanzados como candidatos, igualmente en los Municipios donde gobiernan alcaldes panistas quienes serán los abanderados, en Reynosa continua la insistencia que el ex candidato Ernesto “Neto” Robinson Terán no será quien participe en el proceso electoral del 20-18.

FINALMENTE QUEDO DEFINIDA ESTE DIA LA AGENDA DEL CANDIDATO JOSE ANTONIO MEADE A TAMAULIPAS, A LAS 08:30 CONFERENCIA CON LOS MEDIOS DE INFORMACION, A LAS 10:00 horas con los Empresarios Tamaulipecos, a las 11:20 horas con la militancia priista en el gimnasio de la Universidad Lasalle, y a las 13:00 con la clase política.

LA CONVOCATORIA DEL PAN PARA LAS ALCALDIAS SE DIO A CONOCER EL PASADO FIN DE SEMANA, EL PROCESO DE SELECCIÓN SERA POR DESIGNACION, AQUÍ LO INTERESANTE ERA SABER EN QUE MUNICIPIOS SERA CANDIDATO o candidata para participar electoralmente para las Presidencias Municipales, en la frontera todo indica que será en Reynosa Jesús Ma “Chuma “Ibarra, Rio Bravo Raúl García Vivian y en Matamoros Carlos “Chito” García actual diputado local, es decir en Reynosa prácticamente quedaría descartada la Dra. Maki Ortiz actual alcaldesa y Roxana Gómez quien podría ser la candidata a Diputada Federal por el III distrito electoral, quien está firme para apoyar a quien sea designado y apoyarlo en la campaña política de proselitismo que se avecina.

EN VALLE HERMOSO POR ACCION NACIONAL LA DISPUTA POLITICA ESTA ENTRE EL LIC. GERARDO ALDAPE BALLESTEROS UN JOVEN ACOMPAÑADO POR MAS DE 30 JOVENES PROFESIONISTAS QUE HAN ESTADO TRABAJANDO DURANTE AÑOS llevando el apoyo moral, económico, de salud para las clases más vulnerables, igualmente Ninfa Lerma de González igualmente con una Asociación que realiza un trabajo similar, por MORENA el Dr. Ricardo Adame Garza será el candidato para la Presidencia Municipal, mientras que por el PRI existen más de 7 candidatos que diariamente realizan actividades abiertas en las colonias populares.

FINALMENTE EN RIO BRAVO EL ABANDERADO POR MORENA, SERIA CARLOS ULIVARRI LOPEZ QUIEN EL PROXIMO MIERCOLES EN SALON ARCADIA REALIZARA UNA CAMPAÑA OFTAMOLOGICA GRATIS, EL CANDIDATO DEL PRI SERA SIN DUDA ALGUNA JUAN DIEGO GUAJARDO actual Presidente Municipal, los partidos políticos restantes con todo

respeto solamente será parte del proceso electoral pero sin posibilidades de triunfar basados en los antecedentes existentes.

EN REYNOSA DURANTE EL 2017 SE REALIZARON 383 OBRAS CON INVERSION DE 900 MILLONES DE PESOS, ES DECIR MAS DE UNA OBRA DIARIA, ESTE AÑO SE PRETENDE INCREMENTARLO POR EL GOBIERNO QUE PRESIDE LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, hoy en la audiencia pública asistencial con las familias de la colonia ampliación Constitución anuncio que se arreglara el canal pluvial, además de incrementarse el programa de BECAS.

PARA MATAMOROS JESUS”CHUCHIN” DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE SERA EL ABANDERADO POR EL PRI A LA ALCALDIA, UN TRABAJO DE BASTANTE OBRAS PUBLICA, SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA, de salud y Educación lo avalan convirtiendolo en inminente abanderado, por cierto este martes se integrara a su equipo como directora de Comunicación social la experimentada periodista Nora Domínguez Romero quien sustituye a Doroteo “Tello” Montes Rivera con un excelente trabajo en esta importante area.

