“ ENTRE LINEAS “

POR:

LIC. JORGE ARANO

PRACTICAMENTE YA SE AGOTARON TODAS LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS DEL PRI PARA BAJAR DEL PUNTERO A ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y NO CONSIGUE PASAR AL SEGUNDO LUGAR EL CANDIDATO JOSE ANTONIO MEADE, TODOS los sondeos encuestas realizadas por candidato, por partido, el resultado es el mismo AMLO en primer lugar, Ricardo Anaya segundo y José Antonio Meade en un retirado tercer lugar, hoy están exigiendo prácticamente un debate público que definitivamente AMLO no lo va a aceptar porque no lo necesita para subir las preferencias electorales, algo que le ha dado resultado es el de no enojarse ante las provocaciones tanto periodísticas como partidistas, por recomendaciones de sus propios asesores.

ESTE 2018 ELECTORALMENTE ESTABLECE UN FENOMENO POLITICO, LA RESPONSABILIDAD DE LOS JOVENES MILLENIALS QUE ESTAN INTERESADOS EN EMITIR SUJ FOTO Y EO 50% AFIRMA LO HARA POR AMLO, IGUALMENTE LAS MUJERES, SOLAMENTE RICARDO ANAYA CORTES sería el candidato que podría impedir la llegada de López Obrador como Presidente de México el próximo 1º de Julio, para ello necesita sumar un “plus” en los próximos 88 días.

EL PRIMER PRIISTA DE MEXICO ENRIQUE PEÑA NIETO TIENE LA RADIOGRAFIA POLITICA DE LA REALIDAD QUE EXISTE, REUNIO A SUS MAS EXPERIMENTADOS OPERADORES Y E INSISTIENDOLES QUE AMLO TODAVIA NO GANA Y QUE MEADE KURIBEÑA AUN NO PIERDE LA ELECCION, se trata de crear un chip psicológico para que continúen con sus estrategias de ganar los votos en los Estados donde gobierna aun el PRI, manejar la numerología para tratar de subir el raiting de José Antonio Meade en verdad una lucha titánica, teniendo en cuenta que la verdad es

que la mayoría de los mexicanos ya no cree en los candidatos del PRI, porque hay que aceptar que Jose Antonio Meade Kuribeña está preparado para gobernar a México pero lo malo es el partido que lo está postulando en estos momentos.

EL PROBLEMA DE LA POLITICA ES QUE SIGUE VIENDOSE COMO NEGOCIO Y NO CON VOCACION DE SERVICIO, OBSERVAMOS AYER COMO EN NUEVO LEON EL FUTBOLISTA PONCHO DE NIGRIS CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL, AL IGUAL QUE SERGIO MAYER y otros que mucho pueden saber del mundo artístico, pero de legislar leyes prácticamente son como niños de kínder y esto afecta gravemente al Pais.

DADA LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE TAMAULIPAS, EL TURISMO ES UNA FUENTE DE INGRESOS QUE PUEDE SER PERMANENTE EN NUESTRO ESTADO, PERO PARA ATRAER A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, PRIMERAMENTE SE TIENE QUE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PARA ALOJARLOS, ATENDER EN SUS ALIMENTOS Y exista la confianza de un confort necesario en cuanto a la seguridad y tranquilidad, en los últimos diez días el Estado ha recibido a dos millones 253 mil paseantes, es decir los destinos turísticos y de playa estuvieron totalmente llenos, se incremento los visitantes que disfrutaron de las playas y lugares naturales, dejando una importante derrama económica.

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ANUNCIO QUE REFORZARA LA IBFRAESTUCTURA TURISTICA ESTO EN COORDINACION CON LA INICIATIVA PRIVADA Y QUE DURANTE TODO EL AÑO TAMAULIPAS sea el destino preferido del noreste del País, por ello primero se está ordenando el aspecto de la tenencia de la tierra, es la base legal para que los inversionistas puedan invertir en Tamaulipas, así mismo el equipo “Ángeles Azules Tam “ brindaron servicio mecánico a los turistas en la carretera estuvo muy activo, por ello valoraron el hecho de que se incremente el número de elementos y patrullas que estarán atendiendo siempre esta necesidad de quienes utilizan las carreteras de Tamaulipas,

que por cierto no tienen “casetas de cobro” como otros Estados, una ventaja mas para la economía de los visitantes.

EN LA COLONIA NUEVO MEXICO DE REYNOSA EL CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL ERNESTO “NETO” ROBINSON DEJO EL MENSAJE CLARO DEL CANDIDATO RICARDO ANAYA CORTES DE REDUCIR EL PAGO DEL IVA A UN 50%, AL IGUAL QUE EL CANDIDATO A SENADOR ISMALE GARCIA CABEZA DE VACA MEJORAR SALARIOS Y DESCENDER INDICES DE VIOLENCIA, TODOS coordinados para trabajar y traer beneficios para los Tamaulipecos y reynosenses.

POR SU PARTE LA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL DEL PRI POR EL 111 DISTRITO ELECTORAL COPITZY YESENIA HERNANDEZ HOY SE REUNION CON LOS COMISARIADOS EJIDALES DE SAN FERNANDO DONDE LA PLANETARON propuestas de trabajo en base a las necesidades de las familias del campo, que fueron agendadas por la candidata Copi Hernández.

RESPECTO A LA CANDIDATA DEL PAN CARMEN PEREZ LA INGE RECORRIO LA COLONIA LAS BRISAS EN MATAMOROS DONDE RECIBIO EL APOYO, POSTERIORMENTE SE TRASLADO A VALLE HERMOSO DONDE ACOMPAÑADA por la militancia realizo varios recorridos para exponer su proyecto de trabajo y realizar pega de calcomanías, es su coordinadora en esta ciudad la experimentada política Lic. Patricia “Paty” Palacios con más de 17 años de trabajo político.

PRECISAMENTE ESTE MARTES EL CANDIDATO A SENADOR POR EL PRI ALEJANDRO GUEVARA COBOS EFECTUARA UNA GIRA DE TRABAJO POR MATAMOROS DESDE LAS 07:00 DE LA MAÑANA A LAS 04:00 de la tarde, esta agenda incluye encuentro con clubes, recorrido en Fraccionamiento Jardines de San Felipe.

EN REYNOSA LA VISITA PRINCIPAL DE ESTE MARTES SERA LA DEL CANDIDATO A PRESIDENTE DE MEXICO RICARDO ANAYA CORTES A LAS 05:00 DE LA TARDE EN EL GIMNASIO DE LA UAT, SERA ACOMPAÑADO DEL

CANDIDATO A SENADOR ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA candidato de la coalición “Por México al Frente” , igualmente Ernesto “Neto” Robinson Teran candidato a diputado federal por el IV distrito, la candidata por el II distrito Juanita Sánchez, la candidata por el III distrito Carmen Perez “La Inge” y los líderes de los diferentes municipios de esta región, posteriormente se trasladara a Matamoros.

PARA NO QUEDARSE ATRÁS ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR CANDIDATO DE MORENA A LA PRESIDENCIA DE MEXICO, ARRIBA EL JUEVES A REYNOSA A LAS 17:00 HORAS EN LA COL. LOMAS DE REAL DE JARACHINA SUR DE ALLI SE TRASLADA A MATAMOROS donde el viernes tiene un mitin a las 11:00 de la mañana en la col. Popular, posteriormente se dirige a las 01:30 de la tarde a Rio Bravo

