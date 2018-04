ENTRE LÍNEAS

“CHICHI”, ¿CANDIDATO DE JUAN GARCÍA GUERRERO?

Ciudad Victoria se encuentra con la disyuntiva política de que el Partido Acción Nacional tiene hoy dos candidatos a la Presidencia Municipal de la capital: a saber, Xicoténcatl González Uresti y Eduardo “Chichi” Garza García. ¿Sorpresivo? Inédito, dirìa yo, porque en ningún municipio del estado se han registrado dos abanderados blanquiazules. ¿Y entonces? ¿Qué pasó en Ciudad Victoria? ¿”ChiChi se brincó las trancas?

Le voy a dar un par de datos que podrían dar luz sobre el diferendo en que se encuentra la candidatura panista por el ayuntamiento de la capital tamaulipeca y que tiene que ver con un solo concepto: la ambición de un grupo político en Tamaulipas.

Primero, el “Chichi” Garza es un personaje muy cercano, muy ligado, al ex encargado del despacho de la COMAPA en Reynosa, Juan García Guerrero, quien ha demostrado al día de hoy que no sabe respetar la línea de mando de los azules. Quiere salirse con la suya al precio que sea, aunque tenga que pasar por encima de sus adversarios, aunque él los vea como enemigos. Y haberlo corrido de la COMAPA fue una afrenta para él que aún no está cobrada.

Desde que lo puso la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, como encargado de despacho en la COMAPA de aquel municipio, García Guerrero siempre ha estado en contra de los lineamientos que vienen desde la oficina principal de Ciudad Victoria, y como fue prácticamente echado a patadas del organismo operador del agua, desde su actual puesto como “asesor” de la alcaldesa Ortiz Domínguez, se convirtió en una piedra en el zapato para todos. Y como dicen en mi pueblo, Juan ni hace ni deja hacer.

Y ese no es ni debe ser un secreto para nadie: desde que a Juan lo corrieron, se ha dedicado a llenarle la cabeza de tierra a la alcaldesa, lo que ha derivado en las tristes condiciones que hoy vive Reynosa, en todo: en infraestructura, en la calidad de los servicios y en todos los frentes que trae abiertos Maki en el ejercicio de su encargo público.

El caso es que, al no lograr consolidar su mandato y negocio sobre la COMAPA de Reynosa, a Juan García Guerrero se le ocurrió entonces empezar a mover a su hija, Andrea García García, circunstancialmente senadora suplente de Maki Ortiz Domínguez, para que buscara la candidatura panista a la alcaldía de Ciudad Victoria, cuando para todos es muy claro que la Senadora, conocida cariñosamente por muchos como “Andreíta”, no tiene experiencia política ni profesional alguna. Está ahí en el Senado como una concesión de Maki a Juan, papá de Andrea, y quien es en realidad el amigo de la chihuahuense.

A través de un vídeo que hace circular vía redes sociales, Eduardo “Chichi” Garza, insiste en que el Comité Directivo Nacional del PAN debe darle la candidatura a la Alcaldía por Victoria.

Ha sido tal el desorden de Eduardo Garza que de último momento entregó su registro ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, quien tendrá a partir del día 11 de abril y hasta el próximo 20 del mes en curso, para emitir un dictamen. Pero obvio que la solicitud va incompleta y sin el visto bueno del Partido Acción Nacional. Ello nos hace pensar que pudieron pasar tres cosas:

Primero, que Juan García Guerrero le haya picado las costillas para registrarse y buscar cobrarse la afrenta de que lo hayan sacado a empellones de la COMAPA de Reynosa.

Segundo, que “Chichi” Garza esté presionando al Partido Acción Nacional para ver que gana en el río revuelto.

Tercero, que haya otros personajes involucrados en el proceso electoral municipal del próximo 1 de julio, de otros partidos políticos por supuesto, que también le quieran poner sal y pimienta a la elección del alcalde capitalino, con las ganas de que pegue aquella de divide y vencerás.

Por lo pronto, el pasado domingo, la sesión permanente del PAN emitió el fallo a favor de la candidatura para Xicoténcatl González Urestí, como su candidato a Presidente Municipal de Ciudad Victoria, la joya política de la corona tamaulipeca.

