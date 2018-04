“ ENTRE LINEAS “

POR: LIC. JORGE ARANO

SEMARIAMENTE LOS LLAMADOS “BUNKERS POLITICOS DE LOS PRESIDENCIABLES” REALIZAN UNA EVALUACION DEL AVANCE QUE TUVIERON DENTRO DEL ELECTORADO MEXICANO, UNA PRACTICA MUY BUENA, PORQUE LES OFRECE UNA RADIOGRAFIA POLITICA de cómo dentro del proceso electoral, detectar fallas que causan el estancamiento o retroceso en sus aspiraciones políticas.

LAS MEDIDAS POLITICAS QUE SE REALIZAN A TRAVES DE ENCUESTAS O CONCENSOS CIUDADANOS, POCA VARIACION HAN SUFRIDO DESDE HACE UN MES, AMLO SIGUE POSICIONADO EN PRIMER LUGAR, RICARDO ANAYA CORTES EN SEGUNDO, TERCER lugar lo sigue ocupando José Antonio Meade Kuribeña quien no logra avanzar y al final los independientes Jaime Rodríguez “El Bronco” así como Margarita Zavala quien “coquetea con el PAN”.

CUAL HA SIDO EL ÉXITO DE MANTENER LA VENTAJA ELECTORAL DE LOPEZ OBRADOR, PRIMERO TIENE MAS DE 18 AÑOS DE ESTAR PRACTICAMENTE EN CAMPAÑA PERMANENTE PARA LA PRESIDENCIA DE MEXICO, SEGUNDO SUS PROPUESTAS DE TRABAJO SON LOS QUE los mexicanos quieren escuchar, tercero le ayuda los actos de corrupción realizados por gobiernos anteriores de los partidos políticos participantes y finalmente hoy no se enfrasca en discusiones o acusaciones efímeras de los demás candidatos.

ESTE VIERNES DURANTE EL DIALOGO QUE SOSTUVO CON LOS OBISPOS EL TEMA PRINCIPAL FUE EL DE LA VIOLENCIA, SE VA A LLEVAR A CONCENSO Y DIJO PEDIRA LA ASISTENCIA Y PRESENCIA DEL PAPA

FRANCISCO EN SU GOBIERNO, hay que recordar que el sector de la Iglesia Católica son millones los que existen en Mexica

LAS DECLARACIONES EMITIDAS POR DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS “EL JEFE DE DIEGO” ESTE DIA FUERON A FAVOR DE RICARDO ANAYA CORTES, AFIRMO QUE LOS ATAQUQES DIRECTOS PARA DIFAMARLO HACE ALGUNAS SEMANA FRENARON EL AVANCE DE SU CAMPAÑA y hubiese alcanzado los mismo niveles de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, aunque ya supero esta difamación, analizo que el golpe fue dado y cumplió su objetivo con el video contra el candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya.

POR SU PARTE EL CANDIDATO DEL PRI JOSE ANTONIO MEADE HOY SE DEDICO A TRATAR DE EVIDENCIAR AL CANDIDATO DE MORENA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR QUIEN AFIRMO QUE CONGELARIA EL PRECIO DE LA GASOLINA LOS PRIMEROS TRES AÑOS, explicando que no AMLO ni el propio Meade Kuribeña podrán hacerlo, sino lo regularía el fenómeno de la oferta y la demanda porque el precio se libero hace tres años, nuevamente el abanderado del PRI creo que avanzaría mas concretándose a mejorar sus discursos y presentando proyectos viables que limpien un poco la imagen del tricolor para que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en sus candidatos, sus declaraciones de no quitarles la pensión de 5 millones mensuales a cada ex presidente de Medico en lugar de ayudarlo lo perjudico, porque por lógica lo aplauden los ex presidentes ( menos de 10 ) pero lo reprueban millones de mexicanos, Vicente Fox declaro que si le quitan la pensión se dedicaría a robar.

EL CANDIDATO PRIISTA MEADE KURIBEÑA TIENE AGENDADO AL MOMENTO VISITAR A TAMAULIPAS EL PROXIMO JUEVES 26, ESTARA EN LA FRONGERA NORTE, CONCRETAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y REYNOSA, hasta el momento fue la información filtrada extraoficialmente del mismo comité ejecutivo nacional.

AL SESIONAR EL CONSEJO GENERAL DE SALUD DE TAMAULIPAS, SE TRATARON LAS PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR PARA

PROTEGER LA SALUD DE NIÑOS RECIEN NACIDOS, MADRES EN ESTADO DE EMBARAZO Y ESTATEGIAS PARA CONTRARESTAR EL EMBARAZO prematuro entre las adolescentes, esta importante reunión fue presidida por la titular en el Estado Dra. Gloria Molina.

EN REYNOSA, BASTANTE ACTIVOS LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES ERNESTO “NETO” ROBINSO TERAN, DIARIAMENTE RECORRIENDO LOS DOMICILIOS DE LAS COLONIAS POPULARES LLEVANDO SU PROPUESTA LEGISLATIVA, igualmente lo realiza Gustavo Rico de Saro del PRI, quien incluso inicio el programa de quedarse a dormir en la casa de alguien humilde para conocer más directamente sus carencias, la Lic. Claudia Munguía por partido Verde ha estado exponiendo que se requiere programas que mejoren la salud de las familias que es lo de mayor valor del ser humano, La candidata Juanita Sánchez sigue recorriendo los sectores, el candidato Armando Zertuche sin descanso, todos aprovechando las horas del día para realizar proselitismo.

EL CANDIDATO A SENADOR POR EL PAN ISMALE GARCIA CABEZA DE VACA AL REUNIRSE CON LOS AGRICULTORES DE RIO BRAVO, POSTERIORMENTE DE ESCUCHAR LAS PETICIONES, PIDIO EL VOTO PRECISAMENTE PARA QUE COMO LEGISLADOR FEDERAL impedir que vuelva a ocurrir la situación no solo de burocratismo sino de corrupción que existe dentro de las dependencias que fueron creadas para apoyar a los productores agrícolas y no servirse de ellos como dicen “jineteando” el dinero para obtener intereses personales por mas de un año en perjurio de las clases del campo.

HABLANDO DE SAN FERNANDO LOS PESCADORES DE LA LAGUNA MADRES RECIBIERON A COPITZY YESENIA HERNANDEZ CANDIDATA DEL PRI A DIPUTADA FEDERAL QUIEN SE LLEVO AGENDADA A PROPUESTA DE QUE LAS APROXIMADAMENTE 1000 FAMILIAS SEAN APOYADAS POR programas federales cuando existe la veda del camarón su principal fuente de ingreso, porque sus hijos y esposas racionan la comida

para poder subsistir durante este periodo y no han obtenido ayuda del gobierno federal.

HEMOS VISTO LA ACEPTACION QUE ESTA TENIENDO CARLOS ULIVARRI EN RIO BRAVO QUIEN EL PROXIMO 14 DE MAYO INICIARA SU CAMPAÑA POLITICA DE PROSELITISMO, PERO EN REDES SOCIALES ES PUBLICO EL MANIFIESTO DEL RESPALDO CIUDADANO, su paso como dirigente de los comerciantes organizados en la CANACO dejo una buena labor, esto le ha valido el apoyo de este sector activo de la localidad.

QUIENES TENDRAN BASTANTE ACTIVIDAD ESTE DOMINGO EN RIO BRAVO SON LOS CANDIDATOS A SENADORES POR EL PRI, ALEJANDRO GUEVARA COBOS Y YAHLEEL ABDALA CARMONA, REALIZARAN REUNIONES con sectores de su partido, con organizaciones, un evento de jóvenes y recorrerán caminando el sector comercial para llevar su propuesta política, un gran reto el que tienen para alcanzar el triunfo electoral.

INTERESANTE LA PRESENTACION DE MIGUEL A. ALMARAZ COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE, SU PLANILLA DE SINDICOS Y REGIDORES FORMADA POR JOEVENES Y MUJERES CON LIDERAZGO NATURAL dentro de este ciudad, toco lo que considero las principales necesidades que se convertirán en programas sociales de entrada en su administración pública si el voto de los riobravenses le es favorable en las urnas electoral.

IGUALMENTE EN LA MISMA FECHA LO REALIZO EL OTRO ASPIRANTE INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C.P. CARLOS GUERRERO QUIEN EN LA CANACO REALIZO SU PRIMER EVENTO asistiendo más de 200 personas quienes lo apoyaron públicamente, dejo en claro su amor por trabajar en beneficio de rio bravo y es un profesionista que salió de un ejido y vio consolidado su sueño al graduarse como contador público, finalmente el electorado tiene la decisión .

EL CASO MATAMOROS PARA “MORENA” QUEDO RESUELTO AL REGISTRAR AL EMPRESARIO GASOLINERO MARIO LOPEZ PARA BUSCAR LA

ALCALDIA MUNICIPAL, DECLINANDO EL REGIDOR CON LICENCIA Lic. Jorge Renteria, fue presentada la planilla que integra a militantes y líderes naturales.

EN LAS DIPUTACIONES FEDERALES EN MATAMOROS LA PELEA DEFINITIVA SERA ENTRE LA CANDIDATA VERONICA SALAZAR DEL PAN Y ANTONIO TOVAR DEL PRI, DENTRO DE LAS PRIMERAS ENCUESTAS la dama saca un porcentaje de 6 puntos arriba, pero esto no define nada porque falta más de 70 días para la elección y en este lapso suceden muchas cosas, como el cambio del voto o preferencias en las propuestas de sus compañeros de fórmula para la Presidencia Municipal, que aumentara o restara votos a su candidatura

Me gusta: Me gusta Cargando...