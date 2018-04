ENTRE LÍNEAS

EL OBJETIVO DEL DEBATE PRESIDENCIAL CUMPLIO ALGUNAS EXPECATIVAS, PERO PARA LOS INSTITUTOS POLITICOS NO SE LOGRARON LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS, PARA EL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL FUE UN PRIMER DEBATE POLEMICO, pero gris para su candidato José Antonio Meade no logro avanzar y la opción para poder frenar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a los Pinos es unirse a Ricardo Anaya sería la única acción legal para que sea una realidad.

AUNQUE EL CANDIDATO DEL LA COALICCION “POR MEXICO AL FRENTE” RICARDO ANAYA CORTES SI LORO SU OBJETIVO, LOS PUNTOS PORCENTUALES EN CUANTO AL APOYO CIUDADANO SE MEJORARON, NO LE ALCANZAN PARA PODER EMPAREJAR en las encuestas realizadas posteriormente del debate presidencial.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR FUE MAS ASTUTO, DEMOSTRO SU EXPERIENCIAEN ESTE DEBATE, LLEVABA LA FIRME IDEA DE NO CAER EN PROVOCACIONES, DE MANTENERSE SERENO ANTE LAS ACUSACIONES O SEÑALAMIENTOS QUE SE REALIZARAN EN SU CONTRA, fue parco en sus respuestas, fue directo y corto en las mismas, realmente no tenía necesidad de participar porque sentía que todos estaban confabulados para exhibirlo políticamente y bajar sus bonos ciudadanos, salió bien librado en el mismo a pesar de que algunos señalan que no realizo propuestas, pero sus asesores pretendían que esta fuera la entrada de los primeros tres debates, para ellos fue satisfactorio el desarrollo del mismo.

DEFINITIVAMENTE JAIME RODRIGUEZ “ EL BRONCO” LOGRO CAPTAR LA ATRACCION DEL ELECTORADO CON LA PECULIARIDAD DE SUS

PROPUESTAS DE CORTARLE LAS MANOS A LOS POLITICOS LADRONES QUE TRAICIONAN AL PUEBLO CON SUS ACCIONES DE SAQUEO de los erarios federales, estatales y municipales, los días que le llevaban de ventaja en sus campañas prácticamente lo emparejaron, mientras que Margarita Zavala Palomares se quedo igualmente en la misma posición ni avanzo ni se retraso es decir políticamente fue tiempo perdido que otros si aprovecharon eficientemente.

PARA LA GRAN MAYORIA DE LOS POLITICOS, ANALISTAS Y LIDERES DE OPINION JOSE ANTONIO MEADE FUE LA GRAN DECEPCION, A PESAR DE QUE ESTABA EN ELSUPUESTO DE UN BUEN ASESORAMIENTO, EL FANTASMA POLITICO DE LA CORRUPCION ES UN TORBELLINO QUE LO HA ATRAPADO y no sabe cómo salir del mismo, recordemos que Tomas Yarrington Ruvacalba fue extraditado horas antes del debate y sencillamente esto le afecta, es una semana muy dura para el abanderado del PRI que sigue cargando esta pesada losa en su humanidad de ser candidato del PRI, en estos momentos en tercer lugar nacional en México una triste realidad pero que deben de aceptarla para poder comenzar de ceros y poder avanzar, a pesar de que el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles se sumo a Meade Kuribeña esto prácticamente no tiene ninguna acción en cuanto a quien lleva la mayoría en todas las encuestas a nivel Nacional, en las redes sociales para la gran mayoría este primer debate lo gano Andrés Manuel y Ricardo Anaya, esto es como consecuencia de que tienen el mayor número de seguidores.

INICIANDO LA SEMANA LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES PROSIGUIERON CON SUS CAMPAÑAS POLITICAS DE PROSELITISMO EN MATAMOROS ANTO TOVAR Y VERONICA SALAZAR SON QUIENES SE MANTIENEN EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES, el abanderado del PRI le apuesta a su trayectoria como diputado local mientras que la candidata del PAN a su labor altruista y humanista que ha realizado por años en beneficio de las clases más necesitadas.

POR CIERTO CARLOS “CHITO” GARCIA QUIEN SERA EL CANDIDATO DEL PAN A LA ALCALDIA DE MATAMOROS RECIBIO SU CONSTANCIA POR PARTE DEL IETAM, IGUALMENTE JESUS “ CHUCHIN” DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE POR EL PRI, por MORENA el gasolinero Mario López también recibió este importante documento.

LOS RECORRIDOS EN EL III DISTRITO ELECTORLA CADA VEZ SE INTENSIFICAN MAS COPITZY YESENIA HERNANDEZ ABANDERADA DEL PRI, CARMEN PEREZ “ LA INGE “ POR EL PAN Y HECTOR “EL CALABOZO” VILLEGAS POR MORENA, son quienes han logrado penetrar en el ánimo del electorado de Rio Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, San Femando, Burgos, Mendez y Cruillas han escuchado sus propuestas.

ASI MISMO CARLOS ULIVARRI LOPEZ RECIBIO SU CONSTANCIA COMO CANDIDATO DEL PAN A LA ALCALDIA, JUAN DIEGO GUAJARDO IGUALMENTE POR EL PRI, MIGUEL ANGEL ALMARAZ COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE CON MAS FUERZA CIUDADANA y el contador Carlos Guerrero.

CONTINUA LA INVITACION DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS PARA LOS JOVENES A INCRIBIRSE EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CURSAR SU CARRERA POLICIAL, CON UN BUEN SUELDO Y PAGO DE SUS UTILES escolares pueden comunicarse al tel. 018001222336 o al correo electrónico ustj.tamaualipas.gob.mx.

REYNOSA SIGUE SIENDO LA “JOYA DE LA CORONA” LA ACTUAL ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ RECIBIO LA CONSTANCIA QUE LA ACREDITA COMO CANDIDATA DEL PAN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, mas sin embargo somos testigos de cómo se está trabajando en el mejoramiento del sistema de la red de drenaje que ha estado colapsando, los trabajos de alumbrado público se multiplicaron al iniciar la presente semana, de esta forma ratifica que es una buena administradora de los recursos públicos de la ciudad.

MIENTRAS ESTO SUCEDE EN LA RESPOSANBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO, EN EL TERRENO POLITICO LOS CANDIDATOS PARA LA DIPUTACION FEDERAL VAN DE LS SIGUIENTE MANERA ERNESTO “NETO” ROBINSON TERAN, GUSTAVO RICO DE SARO, ARMANDO ZERTUCHE, CLAUDIA MUNGUI Y BRENDA KU en ningún momento descansan, conscientes de la necesidad que existe de estar en las preferencia electorales, pero que actualmente el electorado es más exigente e inclusive reclaman que solamente durante la promoción al voto acuden a los hogares y posteriormente ya no regresan, este es el reto principal, después de la inseguridad que les reclaman

