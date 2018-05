ENTRE LÍNEAS

LA CONMEMORACION DEL “DIA DEL TRABAJO “HOY EN TODO EL TERRITORIO MEXICANO, VIENE PRACTICAMENTE A SER UN ACTO DEMAGOGICO, CUANDO DEBIERA SER NACIONALISTA, ES MAS EN LA MAYORIA DE LOS MUNICIPIOS FUE CON SABOR A POLITICA y para promoverse en esta época de proselitismo por parte de los institutos políticos, una falta de respeto para la clase obrera trabajadora sindicalizada y la no sindicalizada también.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MEXICO A ESTAS ALTURAS ESTA CUIDANDO SU SALIDA DECOROSA DEL GOBIERNO, SU PREOCUPACION ACTUAL ES QUIEN SERA EL PROXIMO PRESIDENTE Y SABER SI LAS COSAS ESTAN BIEN EN EL TEMA DEL ENJUICIAMIENTO, SERIA la primera ocasión que no gozara de fuero constitucional para ser procesado jurídica y penalmente en caso de existir malos manejos de los recursos públicos de su Nación.

SE CONCRETO A DECIR QUE EL MAYOR ACTIVO PARA GENERAR EMPLEO ES LA CONFIANZA QUE EXPRESA HACIA EL INTERIOR Y EXTERIOR MEXICO,INTERPONIENDO LA REFORMA LABORAL COMO LA GRAN TRANSFORMACION EXTRUCTURAL QUE SE LLEVO A CABO por parte del gobierno de la República que representa, que ha hecho un gran esfuerzo y acciones para generar confianza y certidumbre para las inversiones, creo que la mejor respuesta de ello la puede dar cualesquier obrero.

TENIENDO ENCUENTA QUE EL SALARIO ACTUAL ES DE 88.36 PESOS POR DIA PARA QUE EL OBRERO PUEDA COMER, VESTIR Y TENER VIVIENDA, PRACTICAMENTE NO LE ALCANZA AL TRABAJADOR, COMO LO

DECLARARA LA DIPUTADA LOCAL TAMAULIPECA CON LICENCIA COPITZY YESENIA HERNANDEZ, este salario no es suficiente para comer, mucho menos para darle alimentación, atención medica a los hijos, esposa de un trabajador mexicano, entonces la situación a nivel de campo no se percibe igual que a nivel de escritorio, es totalmente diferente la realidad que se vive diariamente, como dicen que alguien le diga al Presidente de México que las cosas no son como se las dicen o informan, ni en cuanto a las condiciones de los más de 120 millones de mexicanos ni en lo referente a las encuestas de su candidato José Antonio Meade.

SUSTENTADOS EN EL ARTICULO 123 DE LACONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS establece que todo mexicano tiene derecho al trabajo digno y totalmente útil, en su artículo VI deja en claro que este salario mínimo deben ser suficientes para satisfacer las necesidades del jefe de familia, en el orden material, social, cultural y proveer la educación obligatoria para sus hijos, esto ha sido motivo por el cual jóvenes de ambos sexos buscan ganar dinero necesario para subsanar estas necesidades aunque el trabajo no sea licito y deban permanecer en filas adversarias al buen gobierno, esta es una de las situaciones que esta llevando a las nuevas generaciones a buscar el dinero fácil.

IGUALMENTE EL SALARIO MINIMO LO SUBEN ANUALMENTE 1,2 O 3 PESOS DIARIOS, ESTO TAMBIEN VIENE SIENDO UNA BURLA PARA EL TRABAJADOR, LAS PROTESTAS Y DEMANDAS QUE SE REALIZAN DURANTE LOS “DESFILES OBREROS “QUEDAN EN EL OLVIDO, LAS AUTORIDADES y algunos líderes sindicales negocian estas protestas pacificas para obtener ingresos económicos personales, esto es parte del sistema de corrupción que se han dado en México por cientos y cientos de años.

DURANTE EL “DIA DEL TRABAJO” ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR SIGUE INSISTIENDO EN QUE RICARDO ANAYA HA DIALOGADO Y PROPUESTO A LOS EMPRESARIOS QUE DECLINE JOSE ANTONIO MEADE KURIBEÑA A SU CAMPAÑA y sea parte de la coalición “Por México al Frente”, en base a la numerología esto prácticamente “aplastaría

electoralmente “ al candidato de Morena, aunque es posible que Margarita Zavala sea quien anuncie en corto plazo que será parte nuevamente del PAN.

EN MATAMOROS LA FRTM REALIZO LA CELEBRACION CON UN EVENTO CELEBRADO EN SU EDIFICIO SOCIAL,LA FIGURA PRINCIPAL EL LIDER DE LOS OBREROS JUAN VILLAFUERTE MORALES TUVO A SU LADO A LOS CANDIDATOS DEL PRI PARADIPUTADA FEDERAL COPITZY HERNANDEZ, para senador Alejandro Guevara Cobos y para diputado federal Anto Tovar, un evento donde se cumplió el protocolo de honores a nuestros símbolos patrios, mensaje de respaldo a peticiones de los trabajadores sindicalizados, todo fue alegría y convivencia.

EN VALLE HERMOSO LA CONCENTRACION OBRERA SE EFECTUO EN EL EDIFICIO DEL STIM QUE DIRIGE LA MAXIMA LIDER LIC. TERE GONZALEZ HERNANDEZ Y QUE INVITO SOLO A QUIENES SE IDENTIFICAN CON LAS NECESIDADES DE LAS CLASES OBRERAS LOS EXALCALDES EFRAIN DE LEON LEON, ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CASTRELLON, EXALCALDE OSVALDO SOBERON, el Ing. Fernando Castrellon Rodríguez y Elifalet Gómez Lozano, que forman la clase política real de esta ciudad, ellos convivieron durante varias horas con quienes diariamente cumplen sus jornadas laborales, departieron los alimentos y la música regional.

EL ALCALDE DE RIO BRAVO JUAN DIEGO GUAJARDO SI CONVIVIO CON LOS OBREROS, A QUIENES LOS ACOMPAÑO EN SU DESFILE, EVENTO CIVICO Y RESPALDO EN SUS DEMANDAS, ESTO HABLA DE UN GOBERNANTE QUE ESTA AL PENDIENTE de sus conciudadanos, esta es la característica de Diego Guajardo Anzaldua el escuchar a los riobravenses.

ASI MISMO EL GERENTE DE COMAPA ING. RAUL GARCIA VIVIAN CONVIVIO EN SU EDIFICIO SOCIAL CON TODOS LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO, UNA VEZ CONCLUIDO EL DESFILE, además de competencias deportivas, los niños disfrutaron de una tarde en familia.

LOS INTEGRANTES DE LOS DIFERENTES MODULOS DE RIEGO DE ESTE DISTRITO AGRICOLA SE REUNIERON ESTE MARTES CON LA CANDIDATA DEL PAN PARA DIPUTADA FEDERAL POR EL III DISTRITO ELECTORAL CARMEN PEREZ “LA INGE “, expresándole el apoyo, pero además exponiéndole las necesidades para seguir siendo este distrito uno de los mejores organizados y alcanzar mejores producciones de sorgo y maíz.

IGUALMENTE EN REYNOSA LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ AL FRENTE DEL CONTIGENTE OBRERO, AL IGUAL QUE EL DIRIGENTE CETEMISTA REYNALDO GARZA ELIZONDO Y LIC. JAVIER GARZA DE COSS REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, MILES DE LOS TRABAJADORES LLEVABAN SUS ÁNCARTAS, LAS PETICIONES MEJORES CASA DE INFONAVIT, SERVICIOS MEDICOS Y SALARIOS, EL EVENTO CONCLUYO frente a la plaza principal, el candidato a senador Ismael Jarcia Cabeza de Vaca en las calles de Reynosa estuvo saludando personalmente a los participantes en el desfile.

RESPETUOSA DE LAS REACCIONES EN LA EFERVESENCIA POLITICA LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ, RESALTO LA FUNCION DIARIA DE LOS TRABAJADORES PARA CONSTRUIR UN MEJOR MEXICO, AUNQUE FINALMENTE SE POLETIZO ELLA SE MANTUVO AL MARGEN de ello, realmente son dos cosas diferentes las candidaturas y lo que era el principal objetivo el desfile del “día del trabajo”, solamente que algunos les gano el apasionamiento e inmadurez política y cayeron en el juego de la agresión mímica.

PUEDO AFIRMAR QUE EL MISMO RESPETO LO DEMOSTRO EL CANDIDATO A LA DIPUTACION FEDERAL POR EL PRI GUSTAVO RICO DE SARO.

MIENTRAS QUE EL CANDIDATO DEL PAN ERNESTO “NETO” ROBINSON TERAN, LA CANDIDATA JUANITA SANCHEZ Y EL PRESIDENTE ESTATAL DEL PAN FRANCISCO “KIKO” ELIZONDO SOSTUVIERON UNA REUNION CON LOS MAESTROS DE REYNOSA QUIENES le expresaron su

preocupación para trabajar por una mejor seguridad, los catedráticos expresaron su apoyo electoral para los abanderados del PAN,PRD Y MC Ismael García Cabeza de Vaca y los candidatos de este distrito electoral, y desde luego el principal al candidato presidencial Ricard

