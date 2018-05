ENTRE LÍNEAS

AUN CUANDO NO SON DECISIVAS LAS ENCUESTAS SI REFLEJAN UNA TENDENCIA POLITICA EN MEXICO, PUEDE TENER UN MARGEN DE ERROR HASTA UN 8%, MAS SIN EMBARGO SE REALIZAN PRECISAMENTE PARA SABER COMO ANDAN LOS PARTIDOS POLITICOS EN CUANTO A PREFERENCIA CIUDADANA, siempre y cuando las encuestadoras sean profesionales, reconocidas con experiencia y hoy MITOFSKY revela que MORENA se estaría llevando casi el 50% en Cámara de Diputados este efecto “AMLO” es una ola que se ha extendido políticamente a nivel Nacional a 38 días de elegirse al nuevo Presidente de México.

LA DISPUTA DE 500 DIPUTADOS EN CONGRESO, SOLAMENTE MORENA SE ESTARA LLEVANDO ENTRE 240 A 290 DIPUTADOS MIENTRAS QUE EL PAN-PRD Y MC OBTENDRIA DE 130 A 190 DIPUTADOS FEDERALES en tercer lugar el PRI, PVEM y Nueva Alianza alcanzaría solamente de 60 a 100 diputados federales, y solo un independiente.

EN LA CAMARA DE SENADOR DE LOS 128 QUE LO CONFORMAN EN MEXICO MORENA SE ESTARIA LLEVANDO 72 Y MINIMO 55, MIENTRAS QUE PAN DE 35 A 50 Y EL PRI SOLO LE ALCANZARIA DE 18 A 37 SENADORES, por los independientes solo habría 2 representantes, para llorar las cifras que suman el PRI, agréguele que hoy el candidato presidencial José Antonio Meade fue acusado por daño moral por la candidata NESTORA Salgado a quien llamo secuestradora en el debate, esto en base a una carpeta que le pasaron sus asesores para leerla en un intento por sumar votos a su campaña y restarle a AMLO a estas alturas no puede ni debe estar experimentando con este tipo de acusaciones mas infundadas.

LA APRECIACION POLITICA ELECTORAL DE MITOSKY ESTA BASADA EN ENCUESTAS QUE REALIZAN CONSTANTEMENTE, LA TENDENCIA A 5 SEMANAS DE LA ELECCION ES AMLO POSTULADO POR MORENA, NO HAN PODIDO POLARIZARLO , el más cercano es Ricardo Anaya Cortes

postulado por el PAN debe crecer 3 puntos porcentuales por semana para poder superarlo, algo muy difícil mas no imposible, no ha funcionando el motivar a los millenials un sector activo en la política, hoy deben buscar en el abstencionismo para poder inclinar la balanza a su favor, alternativas aunque no son muchas no se han implementado en forma eficiente como requiere actualmente la sociedad para motivarla y convencerla que la mejor oferta político-electoral que le conviene a México sería precisamente Ricardo Anaya Cortes, como dicen “deben dejarse caer con todos los kilos estas últimas 5 semanas”, si realmente desean ganar la elección constitucional, después del 02 de Julio ya no valdrá el “Si hubiéramos”.

PERO DENTRO DE LOS VALORES POLITICOS TAMAULIPECOS ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA CANDIDATO A SENADOR TIEN BIEN DEFINIDA SU POSICION POLITICA, SU VISION COMO LEGISLADOR, SU RESPONSABILIDAD COMO PROXIMO FUNCIONARIO FEDERAL DE LEGISLAR E IMPULSAR LEYES que refieran a responder a las demandas ciudadanas que se le han presentado por los Tamaulipecos en los últimos 50 días de recorrer los 43 municipios del Estado.

EN BASE A SER TAMAULIPECO, TENER LOS CONOCIMIENTOS Y VIVIR EN ESTADO, SIN DUDA ALGUNA QUE SU COMISION DENTRO DEL CONGRESO DE LA UNION, SERIA ESTAR DENTRO DE REFORMA ENERGETICA – EN TAMAULIPAS SE INVIERTEN MAS DE 70 MIL MILLONES DE DOLARES EN ESTE RAMO – IGUALMENTE EN COMISION DE SEGURIDAD Y FINALMENTE en la comisión de migración fronteriza , esto porque tiene los perfiles del conocimiento, óptica política y la voluntad de servir a todos los mexicanos y Tamaulipas desde el Congreso de la Unión.

OTRAS DE LAS FAVORITAS DENTRO DE LA POLITICA TAMAULIPECA CONCRETAMENTE EN LA FRONTERA ES LA DRA. MAKI ORTIZ ALCALDESA CON LICENCIA EN REYNOSA, PUSO EL EJEMPLO LA MUJER PROFESIONISTA A MAS DE 10 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ENCABEZADAS POR VARONES, de cómo debe administrase honesta y transparentemente los recursos públicos y en forma eficiente, tal apreciación y valorización es externado por os habitantes de las colonias populares, porque han visto sus calles pavimentadas cuando siempre habían vivido con las vialidades de tierra, esto les ha cambiado su ánimo, su ideología política y su deseo de

participar educando bien a sus hijos y promoviendo el trabajar en equipo los las áreas de convivencia en sus comunidades.

EL PROYECTO DE MAKI ORTIZ EN REYNOSA ES LA SEGUNDA FASE DE SU GOBIERNO, -LA PRIMERA FUE DOTAR DE LO BASICO AL AYUNTAMIENTO Y SANEARLO ECONOMICAMENTE- SIGUE LA MODERNIDAD, EL SER UN MUNICIPIO EN CONSTANTE CRECIMIENTO ECONOMICO E INDUSTRIAL PERO A LA VANGUARDIA en el desarrollo social, mejores vialidades, un parque tipo Fundidora en lo que fue la refinería anteriormente en boulevard Morelos, más puentes superiores, un mega centro de convenciones entre otros proyectos que se harán realidad posteriormente de que los Reynosenses emitan su voto el próximo 1º de Julio, precisamente para tener un mejor Reynosa que sea ejemplo nacional, eso se le llama visión futurista a corto plazo con voluntad política para hacer bien las cosas, además tiene un “ plus” que es todo el apoyo del Gobierno del Estado a través del Jefe del Ejecutivo Federal Francisco García Cabeza de Vaca.

UNA EXHORTACION ESTA HACIENDO EL CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL 03 DISTRITO ELECTORAL HECTOR “ EL CALABAZO “ VILLEGAS A SER RESPETUOSO DE LAS PARTICIPACIONES POLITICAS SIN CAER EN LA AGRESION, ESTO AL MOSTRAR EVIDENCIAS de cómo le han quitado mantas y pancartas de su publicidad política en Rio Bravo y Valle hermoso.

HABLANDO DE RIO BRAVO, LA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL COPITZY HERNANDEZ RECORRIO ESTA TARDE LA COLONIA LAS AMERICAS ACOMPAÑADA DE LA ESPOSA DEL CANDIDATO A ALCALDE JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, promovieron el voto priista y obtuvieron resultados satisfactorias muestras de que son bien recibidos en los hogares.

ASI MISMO EN FORMA PERMANENTE CARLOS ULIVARRI LOPEZ RECORRIO LAS CALLES DE LACOLONIA CUAHUTEMOC, EXPRESO SU MENSAJE DE TRABAJAR POR MEJOR EDUCACION PARA NIÑOS Y JOVENES, PERO TAMBIEN FOMENTARLES las capacidades artísticas y culturales con que cuentan, estas acciones serán parte de su Gobierno.

PARTE DE ESTE MUNICIPIO ES LA VILLA DE NUEVO PROGRESO, QUE HOY FUE VISITADA POR EL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR

MORENA ROLANDO AGUILAR ANZALDUA, promueve la ideología de su candidato a Presidente de México, finalmente en cada comunidad lleva la actuación de luchadores profesionales en un ring que es diversión para toda la familia.

ESTE VIERNES EN RIO BRAVO EL DR. AMERICO VILLARREAL ANAYA CANDIDATO A SENADOR, SOSTENDRA UNA SERIE DE EVENTOS POR LA TARDE CON LOS CANDIDATOS ROLANDO AGUILAR ANZALDUA PARA ALCALDE Y HECTOR VILLEGAS “ EL CALABAZO” PARA DIPUTADO FEDERAL, por la noche sostendrá un encuentro con los medios de comunicación para dar a conocer parte de su proyecto político y como enfocara su leg

