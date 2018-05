ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

LOS PRONOSTICOS POLITICOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTINUAN FAVORECIENDO A ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, HOY LAS ENCUESTAS LO UBICAN CON UNA PREFERENCIA ELECTORAL SUPERIOR AL 50% DE LOS MEXICANOS QUE EMITIRAN SU VOTO EL PROXIMO 1º de Julio día de las elecciones en México para elegir al próximo presidente de la Nación, senadores, diputados federales y alcaldes.

SOLAMENTE UN EJEMPLO OCURRIDO AYER EL EMPRESARIO GERMAN LARREA MOTA DEL GRUPO MEXICO QUIEN DIRIGIO UNA CARTA A SUS MILES DE EMPLEADOS DONDE INVITABA A VOTAR POR CUALESQUIER PARTIDO, MENOS A FAVOR DE AMLO, sus acciones descendieron en casi un 18% en la BMV en un solo día, por ello parte del grupo 10 de industriales dejo en claro que no participaran con comunicados y menos con carácter electoreros.

MAS INTELIGENTEMENTE BANXICO HOY EN CONFERENCIA EXTERNO LA CONFIANZA EN PROXIMO GOBIERNO QUE TENDRIA UN CRECIMIENTO EN PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL 3% DURANTE EL 2019, EL GRUPO FINANCIERO JAPONES NOMURA TIENEN CONFIANZA EN PROXIMO GOBIERNO y estarían comprando activos mexicanos en los primeros tres meses, igualmente de América Latina, EE.UU y Europa más de 100 inversionistas estarán haciendo la misma acción.

EN TAMAULIPAS EL CANDIDATO PRESIDENCIAL JOSE ANTONIO MEADE REALIZO ESTE MIERCOLES UNA GIRA DE PROSELITISMO POLITICO QUE CONCLUYO EN LA ZONA CONURBADA, POR MOMENTOS LE INYECTO MOTIVACION A LOS PRIISTAS, PERO UNA VEZ QUE SE RETIRO volvieron a la cruda realidad, un tercero y último lugar como posición real en la política mexicana, debido a diferentes circunstancias, aunado a la actuación delincuencial de sus exgobernadores priistas hoy presos y procesados por delitos que hicieron crecer la inseguridad en diferentes Estados del País.

EFECTIVAMENTE EN LA POLITICA SE VALE, PERO FUE MAL VISTO QUE POLITIZARA EL CRIMEN DEL PERIODISTA HECTOR GONZALEZ ANTONIO EN SU MENSAJE PARA ATACAR POLITICAMENTE AL ACTUAL GOBIERNO DEL ESTADO, CUANDO EL GOBIERNO FEDERAL ES RESPONSABLE de combatir y trabajar por la seguridad no solo de los Tamaulipecos, sino de todo el País, el sector periodístico está de Luto y esto no debe ser aprovechado para tratar de sacar un beneficio electorero, no es fácil engañar actualmente al electorado, lo cierto es que la PGR comisiono a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para investigar y esclarecer los hechos, arribando el personal a Ciudad Victoria la tarde de este miércoles.

DESDE LUEGO EN PRIMERA FILA ESTUVIERON LOS CANDIDATOS PRIISTAS QUE ASPIRAN A SER ALCALDES, CON POSIBILIDADES DE GANAR OSCAR ALMARAZ SMER EN CIUDAD VICTORIA BUSCA LA REELECCION, DEFINITIVAMENTE NO ES FACIL y que tenga la mayoría a su favor, porque Hico Gonzalez Uresti diariamente sigue sumando electores, aunque gran parte de los victorenses ven con buenos ojos el trabajo realizado por Almaraz Smer en un año seis meses.

JESUS “CHUCHIN” DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE ALCALDE PRIISTA CON LICENCIA EN MATAMOROS PRETENDE LA REELECCION, AL FINALIZAR EL 2017 REALIZO CAMBIOS DENTRO DE SU GOBIERNO MUNICIPAL DEBIDO A LOS ESCANDALOS FINANCIEROS que se dieron, quien le está haciendo una competencia política real es el exdiputado Carlos “Chito” García quien lleva buenos amigos dentro de su campaña como el exdiputado priista Daniel Sampayo quien le sabe y entiende bien al tema político-electoral y que han tenido una excelente aceptación por parte de padres y madres de familia matamorenses, llevan como slogan “El futuro se construye hoy” y con propuestas de trabajo acorde a la realidad y que requieren las actuales generaciones de las cuales también son parte ellos.

JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA EN RIO BRAVO HA SIDO UN POLITICO CON TRAYECTORIA TANTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO ASI COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, SU HERMANO JUAN ANTONIO GUAJARDO ( QEPD ) DEJO UN SOLIDO CAPIOTAL POLITICO, realmente es un “voto duro” que está activo y por ello sigue recorriendo las colonias populares, se

necesitan aproximadamente 18,000 sufragios para obtener la victoria el día de las elecciones.

IGUALMENTE, SIN QUITAR EL “DEDO DEL RENGLON” ESTAN EN LA MISMA SINTONIA CARLOS ULIVARRI LOPEZ POR EL PAN ROLANDO AGUILAR ANZALDUA, POR MORENA Y COMO INDEPENDIENTE MIGUEL A. ALMARAZ, todos están viviendo en una acercamiento diario y permanente con los conciudadanos que rebasan los 18 años y claro que tengan su credencial de elector.

FUI INVITADO A LA CONFERENCIA DE LA DRA. MAKI ORTIZ CANDIDATA EN REYNOSA A SER ALCALDESA POR LOS PROXIMOS TRES AÑOS, OBSERVO SU COMPORTAMIENTO, SU IDEOLOGIA, LAS PALABRAS SINCERAS CUANDO HABLAN CON LA VERDAD Y MIRANDO A LOS OJOS, realmente es interesante el plan de trabajo, un proyecto de modernidad que le conviene a los reynosenses, su carta de presentación es haber sido una muy buena administradora de los recursos públicos –financieros, finalmente esto le da confianza y decisión a los electores.

IGUALMENTE HE SIDO PARTE DE LOS RECORRIDOS DE LOS CANDIDATOS QUE NOS HAN INVITADO A REALIZARLO EN LAS COLONIAS POPULARES, RECONOCEMOS LAS JORNADAS DIARIAS QUE CUBREN BAJOUN SOFOCANTE SOL, MAS SIN EMBARGO TODOS DEBEN ESTAR CONSCIENTES que solamente uno ganara, pero algo que debe existir en cada uno de los participantes como candidatos, diariamente deben trabajar como si fueran perdiendo la elección para hacer mejor las cosas, la experiencia de 38 años como periodista en campañas políticas nos otorga cierta sabiduría y aprendizaje en cada uno de los procesos electorales .

EN EL MAS CENTRICO CRUCERO DE VALLE HERMOSO ( CARRETERA 120 Y 82 ) ESTE MIERCOLES, IRONICAMENTE UN JOVEN ARMO SU SILLA DEPORTIVA Y SACO SU CAÑA DE PESCAR ANTE UN GRAN “ZOCAVON” QUE REGISTRO EL HUNDIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA y afloramiento de aguas negras, desde luego la fotografía y video se virilizo primero a nivel estatal y posteriormente a nivel nacional, por eso hay que razonar el voto el próximo 1º de Julio.

ACTUALMENTE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UAT, ESTAN CURSANDO SU PERIODO DE VERANO, ESTO LES PERMITE ADELANTAR MATERIAS EN SU BACHILLERATO O LICENCIATURAS O EN SU DEFECTO NORMALIZARSE EN ALGUNA MATERIA que se hayan retrasado académicamente, el rector de la UAT Ing. Jose Andrés Suarez, ello en todas las facultades iniciándose el pasado día 28 para concluir el 12 de Julio, bien porque siempre se está buscando que el estudiantado tengo las mejores oportunidades en su preparación profesional con excelencia académica.

