ENTRE LÍNEAS

META POLITICA CUMPLIDA, ESTE MIERCOLES CONCLUIRAN OFICIALMENTE LAS CAMPAÑASPOLITICAS DE PROSELITISMO EN MEXICO, TRADICIONALMENTE SE CUMPLIERON LAS FECHAS ESTABLECIDOSPOR EL ORGANO RECTOR ELECTORAL COMO ES EL INE, LOS PARTIDOS POLITICOS ejercieron su derecho de publicitarse, debatir, presentar propuestas y algo que caracterizó de manera sobresaliente, la agresividad con que se condujeron algunos en un intento de desprestigiar y alcanzar mayor posición política entre el electorado.

LOS TRES DIAS PREVIOS A LA ELECCION, NO HABRA CAMPAÑA DE PROSELITISMO, NI PRENSA, RADIO O TELEVISION, MAS SIN EMBARGO LAS REDES SOCIALES JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE PORQUE NO ESTAN REGULADAS PARA ELLO, MISMAS QUE serán utilizadas por los mismos comités de campañas en forma personal, pero no existirá la contaminación visual y auricular de la cual ya se lamentaban algunos mexicanos a través de los insistentes anuncios de los candidatos presidenciales.

IGUALMENTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO ESTE JUEVES Y VIERNES ESTARA PUBLICANDO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA PROHIBICION EN VENTA Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN TODO EL ESTADO TAMAULIPECO, SE COMISIONARÁN en la vigilancia para que se cumplan estas disposiciones a las autoridades policiacas, para que no existan personas ebrias en las casillas electorales que podrían ocasionar incidentes, principalmente, estar en su sano juicio para emitir su voto.

ESTE MARTES ARRIBO A TAMAULIPAS EL CANDIDATO PRESIDENCIAL RICARDO ANAYA CORTES DE LA COALICCION “POR MEXICO AL FRENTE” FUE RECIBIDO POR EL PRESIDENTE ESTATAL DEL PAN FRANCISCO “KIKO” ELIZONDO E ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA CANIDATO A SENADOR en Tamaulipas, desde luego los candidatos a diputados federales

y alcaldías de Acción Nacional, ciudad Victoria fue concentración de miles de simpatizantes de Anaya Cortes.

PUBLICAMENTE RICARDO ANAYA CORTES RECONOCIO EL TRABAJO DEL PRIMER PANISTA DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA GOBERNADOR DEL ESTADO, IGUALMENTE DE SU SEÑORA ESPOSA MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, RATIFICO QUE EN SU GOBIERNO se apoyara la educación con programa de becas y los maestros serán sus aliados, bajara el precio de la gasolina y apoyara al campo mexicano, trabajando siempre en equipo al finalizar su mensaje subió a candidatos a diputados federales, senadores y candidata Dra. Maki Ortiz aseguro que el domingo con este equipo golearan a MORENA y al PRI, resaltando que la seguridad y la paz de los Tamaulipecos será la prioridad de su gobierno y su agenda inicial como Presidente de Mexico.

EL HOTEL PREMIER FUE SEDE HOY DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA DE LOS CANDIDATOS DEL PARTIDO VERDE, PARA ALCALDE DR. NACHO LOPEZ, PARA CANDIDATAS A DIPUTADAS FEDERALES DRA. CLAUDIA MUNGUIA Y BRENDA KU, algo que me gusto y que he visto poco una vez pasadas las elecciones, es que la candidata Claudia Munguia aseguro que el consultorio Nutricional que inauguro durante la campaña continuara funcionando en beneficio de las familias y personas que lo necesitaran, que se integraron a ser personas sanas y tener una alimentación balanceada y nutricional que les beneficiara en su salud, igualmente Brenda Ku enfoco que mejoraron y coadyuvaron para que ares verdes estuvieran en mejores condiciones, aun cuando el voto no les favorezca continuaran con este proyecto, que bueno que esta clase de nuevos y jóvenes políticos se hayan quedado con el “chip” de seguir siendo útiles y participativos dentro de la sociedad Reynosense, hay que sumar a este tipo de personas que de esta manera son parte de un cambio radical en el nuevo Reynosa que definitivamente necesita de un equipo con ideologías positivas y constructivas, principalmente.

EL TEMA DEL DRENAJE PLUVIAL PARA REYNOSA EL PROYECTO REQUIERE DE CIENTOS DE MILES DE PESOS, EN REUNION CON PERIODISTAS LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ EXPLICO QUE EL AÑO PASADO ANTE LO CARO QUE RESULTA UN DRENAJE PLUVIAL BUSCO SOLUCIONES DE

INGENIERIA, METIERON DOS PROYECTOS A CONAGUA QUE FUERON CERTIFICADOS POR COCEF que están bien hechos y aceptados, uno es hacer más ancho el dren del Anhelo para que corra más fluidamente el agua y la otra una represa tipo sifón para el sector poniente para evitar inundaciones.

MAKI ORTIZ DOMINGUEZ CANDIDATA A LA REELECCION CON ALCALDESA, DIJO SENCILLAMENTE QUE REPRESENTA EL PROGRESO, MANEJOS TRANSPARENTES DE LOS RECURSOS, OPTIMIZACION EN EL EJERCICIO DE SU APLICACIÓN, porque serán más de 6,000 millones de pesos los que ejercerá en los próximo 3 años, adicionalmente existen proyectos con Bancos Internacionales que llevan un avance para ejecutarse en beneficio de todas las familias reynosenses.

HOY MARTES, EL QUE LE PUSO “EL DEDO EN LA LLAGA “FUE EL JOVEN LIC. CARLOS PEÑA ORTIZ QUIEN REVELO QUE AL MOMENTO EL CANDIDATO DE MORENA PARA ALCALDIDA DEBE MAS DE 36 MILLONES EN PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, pero que además tiene un fuerte adeudo en el IMSS, realizo la comparación con la Dra. Maki Ortiz quien ha sido una mujer de principales, derechos y legalidades, esa es la diferencia por eso hay que analizar el voto el próximo domingo.

IGUALMENTE QUIEN CONVOCO A RUEDA DE PRENSA FUE EL CANDIDATO DE MORENA POR III DISTRITO ELECTORAL HECTOR VILLEGAS “EL CALABAZO” QUIEN AGRADECIO Y RECONOCIO EL TRABAJO DE LOS MEDIOS DE INFORMACION, DEJO EN CLARO QUE EL ES AGRICULTOR por primera ocasión participa en la política, para hacer las cosas diferentes, si el voto lo favorece instalara una oficina permanente de gestoría pero además regresara a visitar todo el distrito electoral, sino será parte del equipo de AMLO si el voto ciudadano le otorga la confianza.

EL CIERRE DE CAMPAÑA PROGRAMADO PARA ESTE MIERCOLES, ES DEL LIC. GERARDO ALDAPE BALLESTEROS EN VALLE HERMOSO, SE LE HAN SUMADO LOS LIDERES SINDICALES, ORGANISMOS CIVILES, LAS LIDERES DE COLONIAS, SOLLAMENTE este martes más de 1000 personas le pidieron trípticos voluntariamente y reafirmaron el voto, el evento está pactado a realizarse a las 05:00 de la tarde frente al parque de Béisbol en centro de la ciudad, grupo invitado será La Sonora Dinamita.

EN TAMPICO LA UAT IMPARTIO TALLERES A EGRESADOS DE ESTA MANERA ENTRENAR A EMPRENDEDORES EN LA VALIDACION E IMPLEMENTACION DE OPORTUNIDADES PARA INICIAR NEGOCIOS, los temas principales los de actualidad de marketing en campus Tampico y por videoconferencia en el centro de excelencia de la capital del Estado, excelentes programas iniciados por el rector Ing. Jose Andres Suarez Fernandez que les permiten a los universitarios conocer los modelo, los diversos bloques para aplicarlos en los diseños de negocios.

PARA ESTE JUEVES TENTATIVAMENTE ESTARA EN REYNOSA EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, ACTUALMENTE UNA DE LAS OBRAS QUE SE CONSTRUYEN POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ES el puente superior a desnivel en el boulevard Hidalgo que permitirá la fluidez vehicular de todo el sector norponiente, beneficiendose a mas de 150,000 automovilistas

