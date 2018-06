Entre Líneas

DE GOBERNADOR DE CHIAPAS MANUEL VELASCO BRICARA DENTRO DE LA POLITICA NACIONAL A SENADOR PLURINOMINAL, LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO VERDE ASI LO PIDIO HOY AL INE, SOLAMENTE FALTARA RATIFICARLO Y ANUNCIARLO OFICIALMENTE, además el Estado de Chiapas ha crecido en todos los aspectos, en aspecto de Seguridad se ha mantenido como de las mejores entidades prácticamente con menos índices de violencia.

LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA FEDERACION RESOLVIO LA CANDIDATURA DE MIGUEL ANGEL MANCERA, DONDE ESPECIFICA LA SALA SUPERIOR RESOLVIO QUE LOS GOBERNADORES EN FUNCIONES ESTAN LEGALMENTE FACULTADOS PARA SER CANDIDATOS al senado por los partidos políticos, esto ahora es aprovechado por el Partido Verde y poner el nombre de Manuel Velasco en la posición segunda, además ha sido un excelente gobernante que en los últimos meses pidió a los Chiapanecos votar por el candidato de MORENA AMLO, pero dentro del Estado votar por los candidatos del VERDE.

DURANTE EL CIERRE DE CAMPAÑA EN GUANAJUATO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PAN RICARDO ANAYA CORTES EN PRIMERA FILA ESTUVO PRESENTE DIEGO CERVANTES FERNANDEZ DE CEVALLOS “EL JEFE DIEGO” desechando de esta manera la teoría que exista en el sentido de un rompimiento político que afectaría internamente al Partido Acción Nacional en México.

IMPULSANDO LA CALIDAD EDUCATIVA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES TAMAULIPECOS ADEMAS DE DOTAR LAS HERRAMIENTAS A LOS MAESTROS Y MAETSROS PARA SU CAPACITACION Y ACTUALIZACION, EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, FIRMO hoy con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 30 (SNTE) un convenio de colaboración, parte del modelo educativo en México.

LA CAPITAL DE TAMAULIPAS FUE LA SEDE PARA LA REALIZACION DEL CURSO DENOMINADO “CURSO DE REHABILITACION ACTIVA PARA USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS” CONVOCADO POR EL DIF-NACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACION “VIDA INDEPENDIENTE”, donde se enseña a las personas a ser parte incluyente y activa de la sociedad actual, mejorando su calidad de vida con acondicionamiento físico, subir y bajar escaleras, banquetas, como trasladarse al interior del automóvil, a su hogar, a su cama, etc., dentro de la cual participan 49 personas que están activas en los Centros y unidades básicas de Rehabilitación de los diferentes municipios del Estado, bien por estos cursos donde queda claro el compromiso de la Presidenta Estatal del DIF, Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

EL TRABAJO DE COMAPA Y EL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA SE MIRA REFLEJADO CON ACCIONES DIARIAS Y DE BENEFICIO A TODOS LOS REYNOSENSES, PRUEBA DE ELLO ES QUE ESTE JUEVES SE TRABAJO EN FUNCIONAMIENTO DEMAS DE 50 LAMPARAS MERCURIALES en Fraccionamiento balcones de Alcalá, Longoria, Villa Real y carretera San Fernando, así como reposición de válvulas en 10 colonias, y pavimentación de más de 20 calles, mejorando de esta forma la vialidad y tapando los “baches” que afloraron por las fuertes lluvias.

ME COMENTABA UN EMPRESARIO DE REYNOSA, QUE EFECTIVAMENTE OBSERVO UN BUEN AVANCE EN EL RESTRASO DE REYNOSA, RECONOCIENDO EN LA PERSONA DE LA DRA. MAKI ORTIZ COMO UNA ALCALDESA QUE SE FAJO LOS PANTALONES PARAF REALIZAR UNA INVERSION IMPRESIONANTE como no lo habían realizado los alcaldes Varones en los últimos 20 años, eso le ayudara bastante en las urnas electorales el próximo domingo me asegura.

ESTE JUEVES FUE UN DIA TRISTE PARA LOS PRIISTAS AL CONMEMORAR EL 08 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR. RODOLFO TORRE CANTU QUIEN FUERA SU CANDIDATO Y QUE TRAGICAMENTE DEJARA DE EXISTIR, SOLAMENTE QUE EN LOS EVENTOS FUE POCA LA ASISTENCIA DE LIDERES PRIISTAS, que además están molestos por la actitud deshonesta que realizo su mismo hermano Egidio Torre Canto como Gobernador y se encargó de dejar por los suelos la honorabilidad que había creado precisamente el Dr. Rodolfo Torre Cantú QEPD, lo cierto es que el exgobernador Egidio Torre no regreso a Tamaulipas por el desprecio que le tienen los Tamaulipecos.

CATEDRATICOS DE LA UAT REGRESARON DE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS DONDE ASISTIERON A UN PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ACADEMICA, IGUALMENTE UNIVERSITARIOS TAMAULIPECOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, fueron recibidos por el Rector de la UAT Ing. José Andrés Suarez Fernández quien los felicito y reitero que son parte de la vinculación internacional académica de esta máxima casa de estudios, que además recibe estudiantes de otros Países como parte de este programa académico que deja nuevos aprendizajes y experiencias.

SIEMPRE HA SIDO UN NUEVO APRENDIZAJE EL DIALOGAR CON ERNESTO “NETO “ROBINSON TERAN UNO DE LOS POLITICOS REYNOSENSES CON UNA GRAN CARRERA POLITICA, SU IDEOLOGIA PROPOSITIVA ES LLEVAR A LOS ESCENARIOS NACIONAL LEGISLATIVOS A REYNOSA, PARA DESDE ALLI impulsar su desarrollo económico e industrial, es una de las figuras con presencia y arraigo ciudadano, que está feliz por los resultados que le ha dado su trabajo de presencia y aceptación ciudadana.

EL VOCAL EJECUTVIO DEL INE DEL III DISTRITO ELECTORAL MARTIN EDUARDO NAVARRO AFIRMO QUE YA SE ENTREGO EL 80% DE LOS PAQUETES ELECTORALES A LOS PRESIDENTES DE LAS 537 CASILLAS DE LOS 07 MUNICIPIOS, INICIARON EL LUNES, ES UNA ELECCION CONCURRENTE porque se elegirá al Presidente de la República, Senadores, diputados federal y elección local para Ayuntamientos locales, por ello se les entregan dos paquetes electorales y la tinta indeleble , porque las dos elecciones se llevan en una sola casilla, por ello va un capacitador del INE y uno del IETAM, el listado nominal es 293,905 ciudadanos con credencial para votar, además de 5 casillas especiales para votar los ciudadanos que no están cerca de su casilla, fuera de su Municipio o Estado.

SOLAMENTE ESTE VIERNES SE ESTARAN COMERCIALIZANDO LA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A PARTIR DE LAS 12:00 DE LA NOCHE, TODOS LOS ESTBLAECIMIENTOS DEDICADOS A ESTE RAMO DEBERAN ABSTANERSE DE HACERLO, porque podrán llegar a cancelárseles el permiso oficial por parte del Gobierno del Estado, es decir entra la conocida “Ley Seca” ante la proximidad del proceso electoral constitucional.

