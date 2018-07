ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

EL NOMBRE DE BEATRIZ GUTIERREZ MULLER QUIZA PARA MUCHOS NO SEPAN QUIEN ES, PERO A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE SERA LA “PRIMERA DAMA DE MEXICO”, PORQUE ES LA ESPOSA DEL PRESIDENTE ELECTO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pero hoy hizo algo inusual desde un templete en Minatitlan, Veracruz, propuso públicamente poner fin al sombre de “primera dama” como ha ocurrido durante más de un siglo en el País, simplemente porque no hay damas de segunda en México y ella no tiene intereses políticos electorales a futuro, solamente de servir a los mexicanos en los próximos 06 años, inician acciones innovadoras y necesarias en el País con los nuevos gobernantes.

EL PRESIDENTE DE EE.UU DONALD TRUMP FELICITO A ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR VIA TELEFONICA POR SU TRIUNFO ELECTORAL, IGUAL PRIMER MINISTRO DE CANADA JUSTIN TRUDEAU, PRESIDENTE DE FRANCIA EMANUEL MACRON, DE COSTA RICA CARLOS ALVARADO, de El Salvador Sánchez, de Chile Sebastián Pineira, de República Popular China Xi Jinping, Vladimir Putin Presidente de Rusia, Lenin Moreno Presidente de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, fueron los primeros líderes mundiales que externaron su beneplácito, que fue agradecido por AMLO por ser mensajes de buena voluntad de dichas naciones.

TAMAULIPAS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES PRACTICAMENTE SE PINTO DE AZUL, 31 DE LOS 23 MUNICIPIOS PASARON A ESTAR EN MANOS DEL PAN, LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 2018-2021 SERAN DE EMANADAS DE ACCION NACIONAL, LAS diputaciones federales quedaron la mayoría igualmente para el blanquiazul las restantes en MORENA, una jornada electoral prácticamente sin incidentes, donde las autoridades Estatales y fuerzas federales mantuvieron vigilancia y respeto hacia el proceso electoral del pasado domingo.

EL PRI DE LAS 08 DIPUTACIONES FEDERALES QUE TIENE EN SU PODER ACTUALMENTE TODAS LAS PERDIO, EN LAS ALCALDIAS PRACTICAMENTE LE FUERON ARREBATADAS LAS MAS IMPORTANTES COMO FUERON CD.VICTORIA, Matamoros, Tampico, entre otras, fue tanto la paliza que políticamente le fue proporcionada electoralmente que el dirigente estatal Sergio “Checo” Guajardo renunciara a su cargo como dirigente Estatal, en sustitución se quedaría Aida Zulema Flores Peña actual Secretaria General quien es la que le entra en los momentos más críticos y cuando los varones mejor se deslindan de esta responsabilidad en su irresponsabilidad al haberse ejercido.

LA REALIDAD EN TAMAULIPAS, EL PAN SE CONSOLIDA COMO LA PRIMER FUERZA POLITICA EN EL ESTADO, MORENA SURGE COMO LA SEGUNDA FUERZA POLITICA Y EL PRI SE VA AL SOTANO, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS PRELIMINARES que está revelando el IETAM y donde queda reflejada la voluntad ciudadana ejercida democráticamente.

AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EL PASADO DOMINGO EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA E HIJA, ACUDIERON A EMITIR SU VOTO EN LA CASILLA COMO LO HAN HECHO TRADICIONALMENTE, invito a todos a salir a votar y se responsabilizó de las condiciones que estaban dadas que eran seguras para todos, las estadísticas indican que más del 60% de los Tamaulipecos salió a ejercer su deber ciudadano como mexicano.

EN LA FRONTERA LAS SORPRESAS FUERON QUE EL ALCALDE DE MATAMOROS JESUS “CHUCHIN “DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE POSTULADO POR EL PRI, PERDIO LAS ELECCIONES, BASTANTE RESPONSABILIDAD TIENE DE ELLO SU EQUIPO DE TRABAJO que se hace llamar asesores y estructura, trascendió el faltante que existe en algunos departamentos de más de 600 millones de pesos, aparte del faltante en el departamento de prensa que a partir de Marzo entro como titular para empeorarlo Nora Isela Domínguez procedente del Sur de Tampico.

IGUALMENTE EN VALLE HERMOSO EL CANDIDATO GERARDO ALDAPE BALLESTEROS LOGRO OBTENER UN CONTUNDETE TRIUNFO

ELECTORAL SOBRE EL PRI Y MORENA, MAS DEL 15% DE VENTAJA QUE LO CONVIERTE en alcalde electo para los próximos 03 años, bien porque el joven Aldape Ballesteros llega acompañado de un grupo de más de 30 jóvenes profesionistas con amor a esta ciudad y que están comprometidos a trabajar verdaderamente para sacarlo del atraso social , además de su excelente relación con el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca.

IGUALMENTE, EN RIO BRAVO CARLOS ULIVARRI LOPEZ OFRECIO UNA CONFERENCIA DE PRENSA DONDE DECLARO QUE SE LOGRO EL TRIUNFO ELECTORAL, HABLO DE COMO TRABAJARA COMO ALCALDE ELECTO en las obras sociales que le fueron planteadas por la ciudadanía durante su campaña, siempre en coordinación con el Gobierno del Estado, estuvo presente su planilla de regidores y síndicos.

LA ABANDERADA POR EL PAN CARMEN PEREZ “LA INGE” LA TARDE DE ESTE LUNES SUMO MAS VOTOS EN EL CONTEO Y SUBIO AL PRIMER LUGAR CON APROXIMADAMENTE 800 VOTOS SOBRE SU MAS CERCANO CONTRINCANTE HECTOR VILLEGAS “EL CALABAZO” quien durante el domingo por la noche se mantuvo en primer lugar y la mañana del lunes, será este martes cuando se dé el resultado final preliminar.

EL CANDIDATO A SENADOR POR EL PAN ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA A LAS 07 DE LA TARDE DE ESTE LUNES, TENIA UNA VENTAJA DE 3000 VOTOS SOBRE EL CANDIDATO DE MORENA DR. AMERICO VILLARREAL ANAYA, PRACTICAMENTE FUERON LOS FAVORITOS PORQUE la candidata del PRI Yaheel Abdala Carmona se quedó abajo en la votación con más de 200,000 votos de diferencia, prácticamente le dieron 2 a 1.

ME PREGUNTABAN POR LA CANDIDATA COPITZY HERNANDEZ DEL III DISTRITO ELECTORAL POR EL PRI, PRACTICAMENTE LE FALTARON 16,000 VOTOS PARA ALCANZAR A LA CANDIDATA DEL PAN CARMEN PEREZ “LA INGE “ Y HECTOR VILLEGAS “EL CALABAZO “, a pesar que recorrió los 07 municipios, el PRI en esta elección recibió el voto de castigo tanto por los exgobernadores que causaron un daño irreversible a la sociedad Tamaulipeca, como las políticas económicas del gobierno federal que han sido equivocas y han ocasionado el alza en luz, gasolina, alimentos, etc., y esto fue un detonante social en su contra.

LA LLAMAN “LA JOYA DE LA CORONA DE TAMAULIPAS “POR SU IMPARABLE CRECIMIENTO INDUSTRIAL, LABORAL, DE SER LA CIUDAD DEL FUTURO EN EL ESTADO COMO ES REYNOSA, LA HONESTA FORMA DE GOBERNAR LLEVO A LA ALCALDESA CON LICENCIA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ a ser la mejor opción electoral y con toda la razón del mundo, los antecedentes comparativos como candidata con los demás candidatos, probada su calidad humana con el don de servir y hacer bien las cosas, prácticamente arraso electoralmente, el voto de confianza fue precisamente para la dama Dra. Maki Ortiz aun cuando sufrió descalificaciones por algunos varones y no varones, campaña con dolo y mala fe o toda la intención de dañar esto no lo avalaron los reynosenses, gobernara tres años más, que serán de crecimiento, tiene proyectos ya iniciados y aprobados en su gestión por varios millones de dólares en el extranjero, esta asegurados más de 6000 millones de inversión por partidas del Gobierno del Estado, marcara la diferencia entre el avance y el retroceso social, fue una excelente decisión el haber votado por ella.

SIGUIENDO LAS INSTRUCIONES DEL ALCALDE JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ Y ATENDIENDO PETICIONES CIUDADANAS CUADRILLAS DE COMAPA CONTINUAN DIARIAMENTE REALIZANDO LIMPIEZA DE ALCARANTILLAS Y LA RED DE DRENAJE SANITARIO, pero además las cuadrillas de trabajadores y maquinaria municipal sigue limpiando calles en colonias donde el agua termino de bajar en su nivel, apoyados por bombas succionadoras de agua, de esta forma se evitará la aparición de enfermedades de la piel entre niños y adultos.

