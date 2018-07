ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

EN EL PLANO NACIONAL SE DIO VUELTA A LA PAGINA DE LAS ELECCIONES, LOS CANDIDATOS PRESIDENCIABLES DE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES ENVIARON SUS MENSAJE DE FELICITACION AL PRESIDENTE ELECTO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, CON UNA MUESTRA DE CIVILIDAD Y RESPETO, precisamente porque fue un proceso donde solamente iba a existir un ganador que es el nuevo Presidente Constitucional por los próximos 06 años, hoy Enrique Peña Nieto recibió a Andrés Manuel López Obrador en lo que inicia el periodo de transición de poderes y lo principal es que el destino de México en la política económica debe ser para mejorar en beneficio de la clase pobre mexicana y consolidarnos como un País autosuficiente en alimentación y no depender en importaciones como es el gas y la gasolina del extranjero.

REALMENTE ES UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DEMOSTRAR QUE, SI SE PUEDEN HACER BIEN LAS COSAS EN MEXICO, EXTIRPAR DE LAS RAICES LA CORRUPCCION QUE SOLAMENTE BENEFICIO A 60 FAMILIAS TANTO MEXICANAS COMO EXTRANJERAS, pero que tiene sumida a más de los 55 millones de mexicanos en la pobreza y en gran porcentaje extrema que lleva a estas familias a ser parte de los índices delictivos para subsistir y algunos a emigrar a otros Países para buscar mejores condiciones de vida.

EL PROBLEMA ES LA FALTA DE OPORTUNIDADES LABORALES PARA LOS MEXICANOS QUE EMIGRAN DE SUS PUEBLOS NATALES, EL BAJO SALARIO MINIMO QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES NO ES BIEN REMUNERADO COMO LO ESTABLECE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS Estados Unidos Mexicanos, aun cuando las jornadas son hasta de 12 horas diarias, la educación mucho menos puede ser cubierta con estos salarios de hambre y es falso que sea laica y gratuita, los servicios de salud son pésimos

en los Hospitales Públicos, es por donde debe de empezar el nuevo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

DENTRO DE SUS PROYECTOS QUE LO ESCUCHE EN SUS MITINES POR TAMAULIPAS, HABLA DE CREAR SECCIONES EN SUR DEL PAIS HASTA TABASCO PARA DETENER EL FLUJO DE LA MIGRACION HUMANA, IGUALMENTE la otra cortina estaría en el Estado de Veracruz donde a pesar de ser un Estado rico en petrolero se importa de EE.UU y otros Países y el tercer bloque estará en la frontera Norte del País para evitar que las familias estén acudiendo al extranjero a buscar trabajo y mejores condiciones de vida, los impuestos son muy altos y su compromiso fue bajarlo, como subir los salarios mínimos paulatinamente.

DIALOGANDO HOY CON EL COORDINADOR DE AMLO EN FRONTERA NORTE DE TAMAULIPAS HECTOR GARZA GONZALEZ EXPONIA QUE SE VAN A CUMPLIR TODO LO QUE ANDRES MANUEL HIZO PUBLICO EN SUS COMPROMISO DE CAMPAÑA, QUE VIENEN nuevos tiempo y mejores horizontes para la vida de los mexicanos, la corrupción es uno de los canceres que perjudican gravemente al País y esta se va a acabar a partir del 1º de Diciembre, las familias humildes siempre están en el proyecto de MORENA y ellos son parte del nuevo gobierno.

ESTE MARTES EN SU DECLARACION SEMANAL EL PRESIDENTE DEL PRI EN TAMAULIPAS SERGIO GUAJARDO MALDONADO EN CIUDAD VICTORIA ANUNCIO QUE RENUNCIARIA A SU CARGO, ES LO MINIMO QUE PUEDE HACER, ASI COMO LOS PRESIDENTES DE LOS COMITES MUNICIPALES DE 35 MUNICIPIOS DONDE el PRI sufrió la derrota de sus candidatos, signo inequívoco de que no hicieron las cosas bien, así lo revelan el resultado de las votaciones en Tamaulipas, donde quedan el tricolor como la fuerza política más débil del Estado, como resultado de los malos gobernantes que últimamente han sido.

DICEN QUE A “CHUCHITA LA BOLSEARON “, ESTO NO CABE EN MATAMOROS, PORQUE AL CONTRARIO AFIRMAN QUE CHUCHIN HA BOLSEADO EL ERARIO MUNICIPAL, ESTO INFLUYO PARA QUE EL EMPRESARIO MARIO LOPEZ LOGRARA alcanzar el triunfo electoral como nuevo alcalde de MORENA, por lo cual deberá entregar el mando el próximo 30 de septiembre

y lo principal que las cuentas públicas sean transparentes, la fiscalía Anticorrupción estará verificando que los Municipios no hayan actuado equivocadamente en cuanto a la aplicación de los recursos públicos.

MIENTRAS QUE EL ALCALDE ELECTO DEMOCRATICAMENTE POR LOS MATAMORENSES MARIO LOPEZ HERNANDEZ ABANDERADO POR MORENA, HA SOSTENIDO UNA SERIE DE ENTREVISTAS TELEVISIVAS, donde deja en claro que estará trabajando por el progreso de Matamoros, en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas y con el apoyo del Gobierno Federal, concretamente de Andrés Manuel López Obrador.

EN VALLE HERMOSO EL VIRTUAL ALCALDE ELECTO GERARDO ALDAPE BALLESTEROS AFIRMA QUE ESTA TRABAJANDO DESDE ESTE MOMENTO EN DIALOGO CON EMPRESARIOS PARA QUE NO CIERREN UNA MAQUILADORA QUE SE LLEVARA 1600 EMPLEOS A OTRA CIUDAD, además coordina los proyectos de agua potable, drenaje pluvial, iluminación, pavimentación de calles y mejoramiento en acceso a comunidades rurales, así como llegada de policía de proximidad, esto coordinado con el actual Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca con quien lleva una excelente relación política.

EN LO REFERENTE A LOS RESULTADOS ELECTORALES DE LAS SENADURIAS, HASTA LAS 07:00 DE LA TARDE DE ESTE MARTES EL CANDIDATO ISMALE GARCIA CABEZA DE VACA TENIA EL TRIUNFO ELECTORAL CON 462,435 VOTOS CONTRA el candidato de MORENA Américo Villarreal Anaya quien ha alcanzado 458,035 votos, una contienda política muy cerrada, pero aún siguen contabilizándose urnas.

EN REYNOSA, QUIENES NO ACEPTAN HABER SIDO DERROTADOS ELECTORALMENTE SON JOSE RAMON GOMEZ CANDIDATO DE MORENA Y DR. SERAPIO CANTU BARRAGAN QUIENES PIDIERON ABRIERAS 200 PAQUETES ELECTORALES AL IETAM, PERO solo se hará en 11 paquetes porque no tienen el acta de registro no porque hubiera inconsistencias, lo resultados son la diferencia de Maki con Serapio 100 ,000 votos un 41%, y la diferencia de la votación que obtuvo Maki Ortiz contra José Ramón Gómez mas de 40,000 votos más del 18%, creo que les debería dar vergüenza el andar impugnando una elección donde no se registró ningún incidente, les

falto poder de convencimiento hacia los electores para que votaran por ellos, porque los resultados así lo demuestran, repetimos en una elección electoral siempre habrá solamente un ganador y para eso hay que estar preparados.

IGUALMENTE, ESTE MARTES A LAS 04:00 DE LA TARDE EL PRESIDENTE DEL PAN EN TAMAULIPAS FRANCISCO “KIKO” ELIZONDO OFRECIO UNA CONFERENCIA DE PRENSA ACOMPAÑADO DEL SECRETARIO GENERAL GERARDO PEÑA FLORES, para confirmar que de las 24 alcaldías que gobernaban hoy son 31, las candidaturas a Senadores la tendencia favorece a los candidatos del PAN con un margen de 4,200 a 7,000 votos al momentos, un balance que se tiene hasta el momento.

